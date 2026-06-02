Доверие как стратегический ресурс: в правительстве региона обозначили сильные стороны Воронежской области

В первый день лета первый замгубернатора – руководитель аппарата губернатора и правительства Сергей Трухачев по поручению главы региона провел оперативное совещание. В центре внимания оказались результаты независимых социологических исследований. Они позволяют увидеть реальную картину восприятия работы правительства глазами жителей.

ОТКУДА БЕРУТСЯ ЦИФРЫ?

С основным докладом выступила министр внутренней политики Елена Дерганова. Она сразу расставила акценты: данные не «рисуются» под регион, а поступают из федерального центра, и корректировка их на местах невозможна. Это объективный срез общественных настроений.

Елена Дерганова подробно остановилась на источниках информации. Рейтинг регионов складывается из социологических исследований трех структур: Фонда «Общественное мнение» (ФОМ), ВЦИОМ и Федеральной службы охраны (ФСО).

Чтобы получить полную картину, используются смешанные методы сбора данных: телефонные опросы, уличные интервью, опросы по месту жительства. Такая система дает реальное представление об атмосфере в регионе.

ТРЕХСОСТАВНАЯ ФОРМУЛА ДОВЕРИЯ К ВЛАСТИ

Министр разложила интегральный показатель «Доверие к власти» на три ключевых компонента.

Компонент первый: вера в президента РФ. В Воронежской области, как и в предыдущие периоды, фиксируется стабильно высокий уровень поддержки главы государства. 80% жителей заявили о своем доверии Владимиру Путину.

Компонент второй: отношение к губернатору. Здесь, по словам Елены Дергановой, наблюдается устойчивая положительная динамика с 2024 года. Сегодня зафиксирован максимальный уровень доверия к губернатору Александру Гусеву — 59%.

Компонент третий: достижение национальных целей. Самый объемный блок, который охватывает качество образования, медицину, культуру, дороги, ЖКХ, экологию, транспорт и благоустройство. Именно здесь проявились как очевидные успехи, так и точки приложения будущих усилий.

ОБРАЗОВАНИЕ : ГЛАВНОЕ КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Цифры говорят сами за себя:

5-е место в России по оценке качества школьного образования,

16-е место — по дошкольному образованию,

5-е место — по профессиональному образованию,

7-е место — по высшему образованию.

Жители также высоко оценили работу учреждений культуры: 14-е место в РФ и 3-е в ЦФО. Театры, библиотеки и ДК востребованы и любимы.

В здравоохранении доля граждан, положительно оценивающих качество и доступность медицинской помощи, выросла с 45% до 50%. Это позволило региону занять 15-е место в России и почетное 2-е место в Центральном федеральном округе.

Рывок совершен в оценке возможностей для повышения квалификации и переподготовки. Регион взлетел с 45-го места на 20-е в РФ и вышел на 2-е место в ЦФО.

ПРИОРИТЕТ: ЗАБОТА О ГЕРОЯХ

Отдельный блок доклада касался участников специальной военной операции и их семей. Елена Дерганова подчеркнула:

- Значительно улучшилось мнение участников СВО о возможностях для трудоустройства, переобучения и медицинской реабилитации. Сейчас регион на 5-м месте по стране по совокупности этих показателей.

Важнейшая деталь - базу для этих оценок формируют личные опросы ветеранов и бойцов.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ: ГДЕ ДОВЕРЯЮТ БОЛЬШЕ ВСЕГО?

Помимо федеральных рейтингов, в регионе ежегодно проводятся собственные опросы удовлетворенности работой глав муниципалитетов. С 2025 года внедрена комплексная методика замеров данных.

Средний уровень доверия главам администраций районов и городских округов стабилен и составляет 62,6%.

Тройка лидеров:

1. Бобровский район — 79%,

2. Петропавловский район — 77%,

3. Новохоперский район — 76%.

Особый интерес представляет динамика на территориях, где в начале 2025 года произошла смена руководства. Грамотные кадровые решения дали результат: Борисоглебский городской округ — рост доверия на 20,5 процентных пункта; Петропавловский район — плюс 16,9%; Россошанский район — плюс 13%.

ПРОБЛЕМНЫЕ ЗОНЫ

Социология полезна и для того, чтобы честно смотреть на недостатки. Елена Дерганова назвала сферы, требующие повышенного внимания и консолидации усилий всех ветвей власти. Это: ЖКХ, транспортное обслуживание, благоустройство, доступность жилья.

Подводя итог совещания, Сергей Трухачев акцентировал два ключевых вывода.

- В Воронежской области мы видим постоянную динамику роста доверия к главе региона и президенту страны», — подчеркнул первый заместитель губернатора. - Высокие оценки, которые дает население, возлагают на нас и дополнительную ответственность. Плюс эта социология показала нам ориентиры в проблемных зонах, где нужно сконцентрировать усилия всем органам власти.