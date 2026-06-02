Воронежский губернатор оценил «волшебную страну Маршака» в отреставрированном Доме Тюриных

1 июня, в Международный день защиты детей, губернатор Александр Гусев посетил готовящийся к открытию музейно-просветительский «Маршак-центр». Для главы региона провели экскурсию.

ГДЕ ПОСЕЛИЛАСЬ СКАЗКА?

Центр расположился в одном из филиалов литературного музея им. И.С. Никитина – Доме Тюриных. Само по себе здание является памятником истории. Это одноэтажный особняк на улице Никитинской, построенный в середине XIX века в строгом стиле классицизм. Историки напоминают, что дом принадлежал Анне Николаевне Тюриной — двоюродной сестре поэта Ивана Никитина.

Директор литературного музея Светлана Деркачева пояснила, что с 2017 года здесь уже работал детский центр, но проект, реализованный в прошлом году, стал настоящим прорывом.

— Экспозиция удивительная, здесь создали целую волшебную страну под названием «Маршак». Нам повезло, что наши коллеги из технического задания попали в десятку и сделали настоящий литературный эсплориум. Это не музей в традиционном смысле, когда нужно просто слушать экскурсовода и читать этикетки. Наш музей предполагает творческое и активное участие. Мы ждем детей, начиная с детского сада, младшеклассников и подростков. Даже задумали несколько программ для взрослых, — рассказала Светлана Деркачева.

Создатели подчеркивают: это единственное в России интерактивное музейное пространство, посвященное детскому поэту. Здесь посетители перестают быть наблюдателями, превращаясь в соавторов, которые проживают сюжеты через игру.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО «СТРАНЕ МАРШАКА»

Уже во дворике посетителей встречают тематические панно: шумный вокзал, искрящийся цирк и экзотический зоопарк — настраивая на нужный лад.

Пространство центра разделено на три смысловые зоны:

«Многоликий Маршак» (Стилизованный поезд). Гости увидят классика не только как автора «Багажа» и «Усатого-полосатого». Экспозиция раскрывает его как драматурга, переводчика Шекспира, лирика, редактора и наставника. Динамика поезда символизирует его жизнь и путешествия.

«Мир, который создал Маршак» (Игровая площадка). Это сердце центра. Книжные страницы здесь становятся объемными декорациями. Посетители могут доставить письмо вместе с почтальоном, пересчитать чижей из 44-й квартиры, помочь Даме вернуть багаж, а Рассеянному — собрать чемодан.

«Творческая мастерская Маршака» (Образовательная зона). Здесь в занимательной форме рассказывают о секретах поэтики, лингвистике и психологии детского стиха. Отдельный блок посвящен переводам английских народных песенок, которые в переложении Маршака стали русской классикой.

«ЗАМАНИВАТЬ СИЛОЙ НЕ ПРИДЕТСЯ»

Губернатор Александр Гусев назвал подход нестандартным.

— Я думаю, что заманивать силой сюда никого не придется. После первого же посещения все разойдется. Очень нестандартный подход к музейному пространству, даже к логике музейной: здесь можно трогать экспонаты, играть, через игру получать знания. Я уверен, что и организованные коллективы детей здесь будут присутствовать, и родители будут приводить детей сами. Детские праздники здесь тоже можно устраивать, — подчеркнул глава региона.

Он поблагодарил коллектив музея за попадание «в десятку». Центр станет постоянной точкой притяжения для семейного отдыха уже с 10 июня.

«ПАМЯТИ СИЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА»

Визит губернатора не ограничился «Маршак-центром». Поскольку здания расположены по соседству, Александр Гусев также посетил Дом-музей Ивана Саввича Никитина, который пережил второе рождение.

Для юных гостей в усадьбе в праздничный день устроили интерактивные мастер-классы: мальчишки и девчонки учились работать с лобзиками и шлифовальными инструментами, соревнуясь в скорости и ловкости. Глава региона лично поздравил ребят с 1 июня, пожелав успехов и хорошего настроения.

В 2024 году, к 200-летию поэта, здесь провели ремонт и создали новую постоянную выставку. Губернатор осмотрел залы, где заново открывается биография «певца воронежской улицы».

Завершающий зал посвящен открытию книжного магазина и первого публичного читального зала в Воронеже, а также пронзительной инсталляции «Роман в письмах».

— Дом-музей Ивана Саввича Никитина — важное пространство в нашем городе. Уверен, впереди у музея большое будущее, много событий и праздников. Очень хорошо, что здесь можно не только посетить экскурсию, но и поучаствовать под открытым небом в праздничных программах, — резюмировал Александр Гусев.