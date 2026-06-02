«Воронеж — это мы»: в парке «Танаис» прошел яркий праздник в честь Дня защиты детей

В Советском районе Воронежа 1 июня в парке «Танаис» состоялся городской фестиваль «Воронеж — это мы», приуроченный ко Дню защиты детей. Организаторами выступили партия «Единая Россия», администрация городская Дума и «Добровольческий отряд «По зову сердца» при Троицком храме. Несмотря на капризы погоды, в парке собрались десятки взрослых и детей, чтобы насладиться концертом и началом летних каникул.

Фото: Алиса КАЛАШНИКОВА

ПЕСНИ, ТАНЦЫ И ДОБРЫЙ КЛОУН

С самого начала мероприятия сцена в «Танаисе» стала центром притяжения. Зрителей ждала насыщенная программа с участием артистов из Отрадного, Семилук и Воронежа.

Восторг у публики вызвали выступления дуэта Александра и Алисы Москалевых, студии танца «Кружева». Ирина Сафронова порадовала зрителей сразу тремя номерами: «Хочу в мечту», «Сама себе праздник» и «Неделька». Яркие краски на сцену добавили студия танца «Карамельки» и ансамбль «Нотки», Мария Ткаченко исполнила «Ромашки» и «Я больше не прошу». Мария Бутусова тронула сердца зрителей песней «Мой папа самый лучший». Финальным аккордом стало выступление ансамбля «Солиум» с бессмертным хитом «Пусть всегда будет солнце». А доброволец Никита Ткачев играл роль доброго клоуна.

Вел концертную программу Евгений Кузьмин, который мастерски поддерживал атмосферу праздника даже в непогоду.

ДЕПУТАТЫ — О ПРАЗДНИКЕ И ДЕТСТВЕ

Несмотря на моросящий дождь, организаторы и гости не унывали. На праздник приехали депутаты городской Думы, члены фракции «Единая Россия» Алексей Золотарев и Сергей Крючков.

Алексей Золотарев поприветствовал собравшихся:

- Добрый день, дорогие жители Советского района. Всегда рады присутствовать на таких прекрасных мероприятиях. Погода нам не помешает. У природы нет плохой погоды. Дорогие друзья, давайте поздравим сегодня наших детей, пожелаем им здоровья, чтобы они хорошо учились и приносили родителям только улыбки и счастье!

Сергей Крючков отметил важность сохранения внутреннего ребенка:

- Каждый из нас был в детстве, и самое яркое воспоминание — это детство. Как в песне поется: «Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои друзья со мной». Детишки, родители, с праздником вас!

Также депутат пригласил юных гостей рисовать мелками на асфальте, пошутив, что «родители простят все, даже обои в квартире, ведь это детство».

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ: ПИОНЕРСКИЕ ЛАГЕРЯ И «ЗАРНИЦЫ»

Журналисты поинтересовались у народных избранников, помнят ли они себя детьми и как отмечали 1 июня.

Депутаты, оказавшиеся ровесниками, с теплотой вспомнили пионерские лагеря: построения, линейки, подъем флага, кораблики, походы, «Зарницы».

Сергей Крючков добавил философский тезис:

- Ничего не меняется на самом деле. Человек молод настолько, насколько он чувствует себя ребенком. Если в каждом есть ребячья задоринка, она дает положительные эмоции на всю жизнь.

Алексей Золотарев заметил, что ему легко сохранять контакт с детьми, так как он работает в образовании:

- Я всегда рядом, я всегда с жителями, с родителями, с детьми.

Завершился праздник вручением подарков и массовым рисованием мелками на асфальте — дети с удовольствием украсили площадку яркими рисунками, доказав, что «Воронеж — это мы».