Доверие стоило 4,5 миллиона: воронежская семья осталась ни с чем при покупке квартиры

Андрей и Анастасия рассказали о том, как лишились сбережений на квартиру Фото: Предоставлено.

«Мы потеряли все деньги, которые копили честным трудом на покупку квартиры», - рассказывают супруги Анастасия и Андрей, обманутые риелтором. Еще десятки воронежских семей, доверившись человеку, которого порекомендовали как проверенного агента по недвижимости, столкнулись с мошенничеством: «Риелтор настаивала на том, чтобы деньги ей передали срочно, так как застройщик якобы со следующей недели повышает цены на квартиры».

С 12 мая полиция разыскивает клиентов 60-летней Елены Власовой, главы риелторского агентства на улице Ворошилова, которую обвиняют в мошенничестве более чем на 50 миллионов рублей. По данным регионального ГУ МВД, обещая выгодные вложения в недвижимость, женщина после получения денег пропадала. На тот момент подали 31 заявление, но жертв, вероятно, гораздо больше.

«Обещала скидку и давила на сроки»

Для семьи Андрея и Анастасии 2026 год должен был стать началом новой жизни. Андрей - уважаемый в Воронеже архитектор, преподаватель художественного училища и ВГТУ, член Союза архитекторов России. Анастасия - талантливый копирайтер и мастер по созданию авторских украшений, сейчас находится в декрете. Пара долго копила на собственное жилье, а недостающую часть суммы заняли у родных и друзей:

- В общей сложности мы потеряли 4,5 миллиона рублей, из которых 1700000 - это деньги, которые мы занимали, и их нужно вернуть, - рассказывает Анастасия. - История началась с рекомендации. Муж знал около десяти лет одну юристку, мы полностью ей доверяли. Когда она посоветовала Елену Власову, главу агентства, мы даже не усомнились. Нам сказали, что провели через нее десятки сделок, все будет хорошо.

Елена на встрече давила на «горящие» сроки:

- Сказала: «Застройщик со следующей недели повышает цены, нужно успеть». Она обещала скидку в 500 000 рублей за счет того, что квартиры якобы продаются от подрядчиков.

Полиция обратилась к пострадавшим от риелтора Фото: ГУ МВД России по Воронежской области..

«Когда заподозрили неладное, она перестала выходить на связь»

10 апреля супруги передали деньги наличными:

- Нас убедила рекомендация давней подруги и профессиональный статус Елены. Не возникло ни малейших подозрений. Когда тебе рекомендует человека тот, кому доверяешь много лет, ты не ждешь обмана. Но на сделку мы так и не вышли. Деньги нам не вернули, - делится Анастасия.

По ее рассказу, полторы недели риелтор затягивала подписание документов. На прямые вопросы, какой именно договор заключается, присылала лишь шаблон:

- Когда мы заподозрили неладное и потребовали деньги назад, она просто перестала выходить на связь, - вспоминает Анастасия.

Попытки через ту же знакомую добиться возврата средств ни к чему не привели: та лишь развела руками, а вскоре общение и вовсе прекратилось.

Когда супруги обратились в полицию, то узнали, что стали одними из десятков обманутых:

- Все в шоке, мы чувствуем лишь негодование и разочарование, - говорит Анастасия.

Пока правоохранители принимают новые заявления, в СМИ мелькают заголовки о 80 пострадавших и десятках миллионов рублей ущерба.

Тем временем опускать руки наши герои не намерены:

- Мы хотим честно работать и закрыть долги, которые остались после этой истории, - признается Анастасия.

Если вы также стали жертвой действий этого риелтора, полиция просит обратиться в дежурную часть УМВД России по городу Воронежу по телефону 269-63-02. Или по номеру: 8-999-435-31-84.