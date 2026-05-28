Александр Гусев призвал воронежцев определить будущее региона на финише предварительного голосования «Единой России»

Губернатор Воронежской области Александр Гусев обратился к жителям региона в связи с выходом на финишную прямую предварительного голосования «Единой России». Партия определяет кандидатов, которые представят ее интересы на выборах в Единый день голосования, и в первую очередь — в борьбе за места в Государственной Думе.

Как секретарь регионального отделения партии, которая разделяет с Президентом страны не только победы мирного строительства, но и ответственность за подчас сложные, вынужденные и тем не менее необходимые решения, Александр Гусев призвал каждого воронежца принять активное участие в голосовании на сайте pg.er.ru. Об этом он написал в своем канале в МАХ.

ОСОБЫЙ ПРИОРИТЕТ — ГЕРОЯМ СВО

В этом году, как и в 2025-м, региональное отделение уделило особое внимание кандидатам из числа участников специальной военной операции. Для каждого из них назначен персональный куратор, который помогает разобраться во всех тонкостях прохождения процедуры.

- Важно здесь то, что партия в ходе предварительного голосования знакомится с теми, кто готов взять на себя ответственность за будущее региона, и при любом исходе создаст для каждого из них условия для самореализации в мирной жизни, — подчеркнул глава региона.

Свой первый политический опыт в предварительном голосовании в Воронежской области получают 12 ветеранов СВО. Примечательно, что четверо из них изначально нацелены на работу в представительных органах местного самоуправления — в Борисоглебске, Бобровском и Таловском районах.

- Желаю удачи всем участникам предварительного голосования и еще раз предлагаю воронежцам поддержать достойных! — добавил Александр Гусев.

СИСТЕМНАЯ РАБОТА ПО ВОВЛЕЧЕНИЮ ВЕТЕРАНОВ

В Воронежской области предпринят ряд мер, направленных на максимальное вовлечение участников СВО в общественно-политическую жизнь. Тех, кто решил связать свое будущее с политикой, уже с процедуры предварительного голосования «Единой России» сопровождают персональные кураторы. Институт наставничества организован в рамках региональной кадровой программы «Герои земли Воронежской». Ветераны приглашаются к руководству общественными организациями, на муниципальную и государственную службу.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЕДГ-2025: УВЕРЕННАЯ ПОДДЕРЖКА НА МЕСТАХ

В ходе Единого дня голосования (ЕДГ)-2025 жители Воронежской области поддержали своими голосами 59 участников СВО, которые стали депутатами представительных органов разного уровня.

В Воронежской областной Думе трое участников СВО заняли посты заместителей председателей комитетов:

- Рубащенко Денис Валериевич, - Тириченко Сергей Владимирович, - Воронцов Александр Иванович.

В Воронежскую городскую Думу избраны:

- Андрей Александрович Дьяченко — Герой России (депутаты доверили ему должность Председателя Думы), - Михаил Михайлович Гамбург — известный предприниматель.

По одному из депутатов от областной и городской Думы являются участниками региональной кадровой программы «Герои земли Воронежской».

Воронежской областной Думой утверждены два члена региональной Общественной Палаты из числа участников СВО:

- Илья Владимирович Полуян (также назначен исполнительным директором «Ассоциации ветеранов СВО Воронежской области»), - Алексей Евгеньевич Михеев.

Оба являются участниками региональной кадровой программы. Возглавляет «Ассоциацию ветеранов СВО Воронежской области» Герой России, участник СВО, кавалер 6 орденов Мужества Борис Алексеевич Нижевенок.

Указом Губернатора в Общественную Палату утвержден Александр Алексеевич Александров — ветеран СВО, общественник.

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ И КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Игорь Сергеевич Бурашников, участник программы «Герои земли Воронежской», избран Председателем Воронежской областной организации Общероссийского Профсоюза работников народного образования и науки. Четыре участника СВО в Воронежской области назначены на различные должности муниципальной службы, один избран главой сельского поселения.

Ветеран СВО Бакытбек Муктарбекович Аблакимов избран членом Избирательной комиссии Воронежской области.

ОБУЧЕНИЕ И РАБОТА В ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ

Четверо участников областной кадровой программы «Герои земли Воронежской» параллельно с обучением трудятся в исполнительных органах региона и подведомственных им учреждениях. В настоящее время рассматривается вопрос о трудоустройстве в государственные органы еще нескольких слушателей программы.

Таким образом, Воронежская область формирует комплексную систему вертикальной интеграции ветеранов СВО в гражданское общество, политическую и управленческую структуру, задавая высокую планку для всей страны.