Рейтинг для бизнеса, адаптация героев СВО и «человечный» ИИ: как прошел Форум Столля в Воронеже

фото: Правительство Воронежской области

27 мая на площадке Форума Столля в Воронеже произошло то, чего обычно не хватает в официальных отчетах — живой разговор без галстуков. Губернатор Александр Гусев включился в диалог, где вопросы звучали острее, чем ответы на бумаге. Главный лозунг встречи — «Сильный бизнес — сильный регион» — был проверен на прочность реальными кейсами и цифрами. В качестве модератора пленарного заседания выступила председатель Общественной палаты области, член Гражданского собрания «ЛИДЕР» Наталия Хван.

ЖИВОЙ ДИАЛОГ ВМЕСТО ФОРМАЛЬНЫХ ОТЧЕТОВ

Александр Гусев выбрал тактику открытого микрофона. Акцент был прост: ни один отчет не передает пульс экономики так, как живой разговор с теми, кто ее реально создает.

- Предприниматели — важная часть и экономики, и социальной стабильности региона. Практически 35% всех занятых в области работают в частном секторе или являются самозанятыми. За последние пять лет мы видим положительную динамику — число таких людей выросло примерно на 24%, — подчеркнул губернатор.

ДВА ГЛАВНЫХ ВЫЗОВА: АДАПТАЦИЯ ГЕРОЕВ И СОЦИАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ БИЗНЕСА

Александр Гусев не стал раздавать обещаний в стиле «откроем кран», но заверил, что облправительство помогает деловому сообществу, в том числе по вопросам процедур регулирования и контроля. Он выделил две важные повестки. Первое — возвращение участников СВО. Александр Гусев прямо сказал — мы стоим на пороге массового возвращения военнослужащих.

- Мы уже сейчас должны выстраивать систему их трудоустройства, адаптации и, возможно, поддержки в открытии собственного дела, — подчеркнул Александр Гусев.

Второе — социальная ответственность бизнеса. В стране зреет новая система оценки ответственных компаний — по экономике, экологии, кадрам и взаимодействию с обществом. Воронежская область вошла в число регионов-лидеров этого проекта.

ПРИВЕТСТВИЕ ИЗ ГОСДУМЫ: ЭКОНОМИКА ДОЛЖНА БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОЦЕНТРИЧНОЙ

Зампред Госдумы Алексей Гордеев направил участникам обращение, в котором назвал Форум Столля «пространством содержательного разговора о будущем». По его словам, Воронежская область давно выработала собственную культуру делового взаимодействия — без фальши, с опорой на уважение, открытость и развитие.

- Именно на таких площадках формируются инициативы, которые впоследствии находят отражение в управленческих решениях и программах развития, — говорится в послании.

ГЛАВНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО РЕГИОНА — ИНИЦИАТИВА

Участники спрашивали у губернатора об актуальном. На вопрос о главном конкурентном преимуществе Воронежской области Александр Гусев ответил без промедления: «Предпринимательская инициатива».

Он отметил, что если 15 лет назад бизнес в основном сосредотачивался в сельском хозяйстве, промышленности и торговле, то сегодня активно идет в туризм, сферу здоровьесбережения и другие отрасли.

- Здесь важны не только деньги. Гораздо важнее инициатива, внутренняя мотивация предпринимателей идти в сложные, но очень важные для развития региона проекты, — резюмировал глава региона.

ОСТОРОЖНО, ИИ: ЧЕЛОВЕК ПОКА НЕ ЗАМЕНИМ

Отвечая на вопрос о влиянии искусственного интеллекта на рынок профессий, губернатор призвал не преувеличивать способности нейросетей.

- Сегодня искусственный интеллект, на мой взгляд, не способен заменить человека — он может помогать в работе, быть инструментом, но не полноценной заменой. Я бы очень осторожно относился к идее полного замещения человека ИИ. Это не только преждевременно, но и небезопасно, — заявил Александр Гусев.

Говоря об импортозамещении, он выделил ключевые направления: сельское хозяйство, машиностроение, производство процессоров и чипов, газовая и электротехническая промышленность. По этим позициям, по его словам, уже достигнуты значимые результаты.

СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИКБЕЗ: КАК ТРУДОУСТРОЯТ ВЕТЕРАНОВ СВО

Тема поддержки ветеранов спецоперации стала одной из самых обсуждаемых. Александр Гусев привел цифры: на сегодня порядка 60% вернувшихся уже имеют рабочие места (прежние или новые). Остальные — в процессе поиска, но с полным сопровождением.

- Здесь нет формального подхода: человек не просто один раз приходит в центр занятости, получает список вакансий и остается один на один со своими проблемами. Мы постоянно поддерживаем связь, выясняем, что именно не устроило, какие есть пожелания, и вместе с работодателями ищем варианты, - пояснил глава региона.

И напомнил, что с сентября начнет действовать закон о квотировании рабочих мест для участников СВО (резервирование 1% мест). Он также выразил надежду, что ветераны будут приходить во власть (59 ветеранов СВО уже стали депутатами разного уровня), но отметил, что массового перехода участников СВО в бизнес ожидать не стоит. Приоритетом является переобучение и повышение квалификации.

ТУРИЗМ БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ: СТАВКА НА СЕРВИС И МАРШРУТЫ

Обсуждая развитие внутреннего туризма, губернатор сделал акцент на двух ключевых задачах. Первая — качество сервиса.

- Важно, чтобы турист получал именно тот уровень, который ему обещали. Не обязательно везде строить пятизвездочные отели. Даже палаточный лагерь может оставить у человека отличные впечатления, если ожидания совпадают с реальностью, - подчеркнул Александр Гусев.

Вторая задача — создание комплексных продуктов. Недостаточно продвигать лишь одну точку притяжения. Человек не поедет из Москвы на неделю исключительно в Дивногорье.

ПРЕМИЯ ИМЕНИ СТОЛЛЯ НАШЛА ГЕРОЕВ

Завершилось пленарное заседание торжественной церемонией вручения Премии имени Столля. В главной номинации «За реализацию значимого для региона проекта в сфере предпринимательства» победу одержала Наталья Соловьева, председатель совета директоров ГК «Олимп Здоровья». Награду вручил лично Александр Гусев, отметив масштаб реконструкции санатория «Дон».

В номинации «Успешный молодежный бизнес» победил Иван Бащев глава КФХ;

В номинации «Бизнес, проверенный временем» – Евгений Рогозин, ЗАО «Авангард»;

В новой номинации «Экорешения и развитие бизнеса» – Павел Егоров, ООО ИТЦ «Нефтемаш-инжиниринг»;

В номинации народного признания «Креатив в квадрате»– Олеся Селезнева, ИП, руководитель проекта «Голос спорта»;

В специальной номинации «Успешный семейный бизнес» – Вадим Ащеулов, ЗАО «АВС Фарбен»;

В специальной номинации «Бизнес с большим сердцем»– Андрей Андреев, ООО «Спасилен».