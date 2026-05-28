Депутаты горДумы приняли отчет мэра Воронежа Сергея Петрина

27 мая на 8-м заседании Воронежской городской Думы депутаты под председательством Героя России Андрея Дьяченко заслушали ежегодный отчет главы городского округа Сергея Петрина о результатах деятельности администрации в 2025 году. Заседание началось с минуты молчания в память о жертвах трагедии в Старобельске (ЛНР).

СТАБИЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИКИ И ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА

Открывая доклад, Сергей Петрин подчеркнул, что работа велась в соответствии с задачами, поставленными Президентом РФ и губернатором Воронежской области. Несмотря на сложный и ответственный год, город сохранил позитивную динамику.

Ключевые экономические показатели 2025 года:

Рост промышленности: объем отгруженной продукции вырос на 13%, достигнув 390 млрд рублей.

Бюджет:

доходы составили 55,2 млрд рублей,

расходы — 54,2 млрд рублей.

профицит — 1 млрд рублей.

Муниципальный долг: сокращен до рекордных 650 тысяч рублей (снижение на 3,8 млрд рублей).

Инвестиции: привлечено 136 млрд рублей. Воронеж вошел в топ-3 регионов РФ по уровню развития государственно-частного партнерства.

Рынок труда: уровень безработицы составляет менее 0,5%.

Мэр также особо отметил помощь бойцам в зоне СВО и их семьям. На передовую регулярно направляются гуманитарные грузы, спецтехника и стройматериалы. В городе утвержден и действует комплекс мер поддержки семей участников спецоперации.

В социальной сфере ключевыми событиями стали: открытие школ №109, №45 и нового корпуса центра «Траектория». Начато строительство школы на 2000 мест. Расселено 10 тысяч кв. метров аварийного жилья, улучшили условия 265 семей. Также в 2025 году в Воронеже отремонтировали 58 км дорог, включая 54 улицы в частном секторе. Завершен дублер Московского проспекта, продолжается строительство развязки на Остужева (срок — 2026 год). Для нужд общественного транспорта закуплено 45 больших автобусов.

В сфере благоустройства привели в порядок 51 двор и три ключевых общественных пространства: Петровскую набережную, бульвар на Карла Маркса и другие. Экологическая повестка включила высадку 3 тысяч деревьев и 20 тысяч кустарников, а также продолжение рекультивации городской свалки и иловых карт.

ДИАЛОГ С ДЕПУТАТАМИ

Спикер горДумы Андрей Дьяченко, оценивая отчет, отметил сильную сторону Сергея Петрина — открытость и доступность в обсуждении важных вопросов, которые волнуют горожан.

Председатель постоянной комиссии по развитию комфортной городской среды, общественных пространств и инфраструктуры отдельных территорий Константин Ашифин (фракция КПРФ) в своем выступлении обратил внимание на проблемы пешеходной доступности, например, состояние тротуаров в центре (в частности, на улице Чернышевского у Каменного моста), он заявил, что это мешает горожанам добираться до новой Петровской набережной.

- Это поднимет привлекательность любимой локации, — подчеркнул Константин Ашифин.

Зампред городской Думы Андрей Соболев ( фракция «Единая Россия»): выдвинул три стратегических предложения. Во-первых, создать Координационный совет по инвестициям под руководством мэра, чтобы налоговый потенциал не «утекал» в соседние районы, а предприниматели охотнее вкладывались в областном центре .

Во-вторых, предложил продвигать событийный календарь Воронежа на федеральном уровне для развития туризма. И в-третьих, разработать проектно-сметную документацию для строительства современного детского оздоровительного лагеря на базе существующих учреждений.

По итогам обсуждения депутаты дали высокую оценку работе главы города Сергея Петрина и администрации Воронежа за 2025 год. Решение поддержали представители всех фракций.