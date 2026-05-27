Воронежский экспорт знаний: как регион вошел в топ-20 лучших практик промышленного туризма

Фото пресс-службы АСИ

МЕСТО СИЛЫ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Амурская область и город Благовещенск в конце мая стали эпицентром притяжения для экспертов в сфере индустриального туризма. Масштабный Российско-китайский форум, объединивший более 200 ведущих экспертов, представителей профильных министерств, крупных корпораций и общественных организаций, проходил на двух берегах пограничной реки (российском и китайском), что символично подчеркивало трансграничный характер современной промышленности.

Для участия в форуме прибыли делегации из 40 регионов РФ, а также официальные лица и предприниматели из Республики Беларусь и Китайской Народной Республики. Ключевой темой обсуждения стало не просто создание экскурсионных маршрутов на заводы, а формирование целостной экосистемы, где промышленный туризм служит инструментом решения кадровых, имиджевых и экономических задач.

ТРИУМФ ВОРОНЕЖСКОЙ КОМАНДЫ

Воронежскую делегацию на форуме возглавил министр промышленности и транспорта Сергей Хлызов. В ее состав вошли представители ведущих предприятий: Нововоронежской АЭС, филиала ПАО «Ил» — ВАСО, инжиниринговой компании «ИНТЕЛКА», а также тепловозоремонтного завода.

Кульминацией форума стала торжественная церемония награждения лучших проектов программы «Открытая промышленность». Воронежская область, участвующая в акселераторе второй год, совершила качественный рывок: регион попал в финал и вошел в топ-20 проектов России.

Высокую оценку работы дал советник министра промышленности и торговли России Дмитрий Лысков. Он назвал это безусловным успехом Воронежской области — практически на старте участия в программе стать ее финалистом и войти в число регионов с лучшими практиками.

Список наград воронежцев впечатляет:

Номинация «Перспектива промышленного туризма»: диплом присужден региону за развитие кооперации и экспорт знаний;

«За демонстрацию устойчивого развития ESG»: награда досталась Нововоронежской АЭС за трек

«Энергия вкуса с видом на АЭС»;

«За продвижение бренда работодателя»: отмечен филиал АО «Ил» — ВАСО с проектами

«Первым делом самолеты» и «Улетная зарядка»;

ГАСТРОНОМИЯ, СПОРТ И РОБОТЫ

Чем же воронежские проекты покорили строгое жюри и коллег из других регионов? Ответ — креативным подходом к, казалось бы, сугубо техническим вещам.

Нововоронежская АЭС сломала стереотип о том, что знакомство с атомной энергетикой — это обязательно каски, дозиметры и строгие лекции. Их трек «Энергия вкуса с видом на АЭС» — это «опытное погружение» через гастрономию, признанное лучшей коммуникационной практикой в сфере промышленного туризма.

ВАСО сделало ставку на социальную активность и профориентацию. Проект «Первым делом самолеты» (инициатор — депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов) имеет межрегиональный статус и знакомит граждан с авиастроением. А «Улетная зарядка» под руководством мастера спорта международного класса Елены Воротниковой превратила заводской бренд в элемент городского здорового образа жизни, что является ярким примером успешной коммуникации предприятия с жителями.

Группа компаний «ИНТЕЛКА» представила футуристический проект «Автоматизация 4.0 за кулисами современного предприятия». Он показывает, как решения в области робототехники могут гармонично интегрироваться даже с культурным наследием. В планах компании — масштабирование проекта на международные делегации.

НОУ-ХАУ «АКАДЕМИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Отдельного внимания заслуживает пилотный проект региона «Академия промышленности». Задуманная как региональная версия федеральных практик, Академия переросла в уникальный прикладной инструмент для решения точечных задач промышленности.

Ее «фишка» — перенос деловых дискуссий с форумных площадок на реальные производственные объекты. Здесь не говорят о проблемах в теории — здесь их показывают и тут же находят решение на станке или конвейере.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ: СЕРТИФИКАЦИЯ, КАДРЫ И ТПП

Форум в Благовещенске задал вектор развития индустрии на годы вперед. Ключевой анонс — встраивание Торгово-промышленной палаты (ТПП) в экосистему промышленного туризма. Совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) разрабатывается система экспертизы качества. Это значит, что скоро появятся четкие стандарты проведения экскурсий, инспектирования объектов и подготовки гидов-экскурсоводов. В Воронежской области ТПП уже готова заняться этой работой вплотную.

На форуме Сергей Хлызов сформулировал главную мысль: промышленный туризм – драйвер комплексного развития.

- Он формирует не только имиджевую составляющую нашего региона, но и одновременно помогает решать кадровые задачи и укреплять экономику. Акселератор позволил выстроить системную работу: мы воспользовались методиками АСИ, сформировали экспертный подход к оценке и заложили фундамент для развития промышленного туризма в Воронежской области, который становится все более значимым направлением для развития нашего региона. Благодаря ему появляются новые точки притяжения для молодежи и укрепляются связи между предприятиями, властью и обществом, - резюмировал министр.