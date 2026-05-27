Комплексная забота о защитниках: Воронежский опыт высоко оценили на федеральном уровне

Фото: Фонд «Защитники Отечества»

На заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в Центральном федеральном округе Игоря Щеголева губернатор Воронежской области Александр Гусев представил доклад о выстроенной системной поддержке в регионе ветеранов СВО и их близких. Мероприятие было посвящено вопросам трудовой адаптации, системной реабилитации и комплексной поддержке военнослужащих и их семей.

В работе Совета приняли участие председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов, представители федеральных органов власти, прокуратуры, общественных организаций, а также статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

ОТ ОКРУЖНОГО СТАНДАРТА — К ПРЕЗИДЕНТСКОМУ УКАЗУ

Открывая заседание, полномочный представитель Игорь Щеголев подчеркнул, что поддержка героев не должна оставаться декларативной. По его словам, это задача, требующая конкретных действий со стороны государства, бизнеса и гражданского общества.

Он напомнил об окружном Стандарте мер поддержки участников СВО, разработанного в ЦФО год назад.

— Наш окружной стандарт фактически стал основой федерального документа. Все меры, которые мы вместе выработали, нашли отражение в государственных решениях, — заявил Игорь Щеголев, напомнив, что документ был рекомендован как одна из лучших региональных практик, а его положения легли в указ Президента России о единых базовых мерах поддержки.

Полпред особо отметил важность стандартизации помощи в условиях, когда страна переходит к ответственному этапу возвращения бойцов к мирной жизни. Главные требования — адресность и отсутствие бюрократических проволочек.

ВОРОНЕЖСКИЙ КЕЙС: ЦИФРЫ, ФАКТЫ, ИННОВАЦИИ

Воронежский губернатор Александр Гусев в своем выступлении подробно остановился на системной работе, которую регион ведет с февраля 2022 года. Практический результат: почти 60% вернувшихся с фронта бойцов уже трудоустроены — либо вернулись на прежние места, либо освоили новые профессии. Остальные находятся на реабилитации или под патронажем службы занятости.

Глава региона анонсировал открытие в июне этого года специализированного Центра содействия трудоустройству участников СВО. При этом Воронежская область одной из первых в стране перешла на проактивную модель: помощь оказывается не только ветеранам, но и действующим военнослужащим.

— Сформирована база данных об их работодателях, должностях либо об отсутствии работы до заключения контракта. Данные регулярно актуализируем, — сообщил Александр Гусев.

На сегодня налажено взаимодействие с 2,5 тысячей работодателей, которые сохранили рабочие места за ушедшими на фронт сотрудниками. Промышленные предприятия, аграрный комплекс, энергетики внедряют внутренние стандарты адаптации, наставничества и переобучения.

Также в регионе уникален опыт работы реабилитационного центра «Семь ступеней». Здесь совмещены процессы восстановления здоровья и профессиональной подготовки. На сегодня обучение ведется по рекордному для реабилитационных учреждений количеству направлений — 21 специальность.

Значительное внимание в регионе уделяется цифровизации. В систему социальных паспортов интегрирован специальный модуль «Трудовая адаптация», позволяющий в режиме реального времени отслеживать эффективность мер поддержки и оперативно реагировать на запросы ветеранов.

ЗАКОН О КВОТИРОВАНИИ

Александр Гусев сообщил и о политическом измерении интеграции: в 2025 году в Единый день голосования жители поддержали 59 участников СВО. Трое из них заняли посты заместителей председателей комитетов Воронежской областной Думы, а новый состав городской Думы усилили два ветерана. Активно работает кадровая программа «Герои земли Воронежской», готовящая бойцов к работе в органах власти и местного самоуправления.

Важным законодательным рубежом стало принятие регионального закона о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий, который вступает в силу 1 сентября текущего года.

— Хотел бы поблагодарить соратников по партии «Единая Россия», которые выступили с этой инициативой. Теперь для работодателей с численностью сотрудников более 100 человек установлена квота в размере одного процента от среднесписочной численности, — пояснил губернатор, добавив, что регион готов инициировать дальнейшее совершенствование федерального законодательства в части цифрового контроля за исполнением квот.

Завершая обсуждение, Александр Гусев выразил благодарность аппарату полпреда за совместную работу и поддержку.