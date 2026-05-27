«Честь и будущее России»: спикер горДумы Андрей Дьяченко дал напутствие выпускникам Михайловского кадетского корпуса

В Михайловском кадетском корпусе, который в ноябре прошлого года отметил свой 180-летний юбилей, 26 мая прозвучал последний звонок. Торжественное мероприятие собрало на плацу почетных гостей, педагогов и родителей, но главными героями дня стали выпускники.

В этот знаменательный день приехал председатель Воронежской городской Думы, Герой России Андрей Дьяченко. Он подчеркнул особый статус корпуса, где готовят не просто учеников, а будущих защитников Отечества.

- В этом учебном заведении воспитывают настоящих патриотов, сильных духом и характером. Ваши наставники вложили в вас свои знания и душу. Перед вами открыто много дорог. Отнеситесь к выбору, который ставит перед вами жизнь, со всей ответственностью. Ведь от этого зависит ваша дальнейшая судьба. Но самое важное — будьте достойными людьми и приносите пользу России, — обратился к юношам Андрей Дьяченко.

Особое место в речи Героя России занял пример мужества. Он напомнил нынешним кадетам об их прославленном предшественнике — Александре Крынине, чье имя навсегда вписано в историю корпуса и страны.

- Вы должны быть достойны памяти своих предшественников. Тех, кто не жалел себя на поле боя ради Родины. Служите честно. Будьте опорой для своих близких. Желаю вам твердости духа, верности присяге и успехов на выбранном пути! — добавил парламентарий.

Стоит отметить, что сегодня на базе Михайловского кадетского корпуса функционируют профильные классы Росгвардии и юных пограничников. Выпускники этого учебного заведения поступают в высшие военно-учебные заведения страны и в настоящее время несут службу в Вооруженных Силах, органах ФСБ, МВД, МЧС и ФСИН России.

Какой же праздник без подарков? Андрей Дьяченко передал для учебного заведения спортивный инвентарь. Эстафету добрых дел продолжил депутат Воронежской городской Думы Юрий Яковлев, который давно дружит с корпусом. Парламентарий также преподнес в подарок мячи и другое спортивное оборудование. Напутствуя ребят, Юрий Яковлев пожелал им идти по жизни с честью, любить Родину и быть достойными защитниками Отечества — офицерами в лучших традициях Михайловского корпуса.

Кульминацией праздника стал ритуал прощания со знаменем образовательного учреждения, который провел директор корпуса Валерий Авдеев. Этот торжественный акт символизирует закрытие учебного года.

После церемонии кадеты Михайловского корпуса продемонстрировали выправку, пройдя торжественным маршем. Также выпускники выпустили в небо белых голубей — символ мира, станцевали прощальный вальс и, соблюдая вековую традицию, подбросили вверх фуражки… и, как водится у военных, монеты — на счастливую судьбу.