. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Воронеж встретит «Театральный поезд» своим автобусом. как ранее писал сайт VRN.KP.RU, 22 и 23 июня Всероссийский проект привезет в Воронеж постановки семи театров Рязани и Тамбова. И вот стали известны подробности местной культурной программы.

АВТОБУС ПРЕВРАТИТСЯ В ТЕАТР

Специально к театральному марафону культурное сообщество столицы Черноземья подготовило ответную акцию. Самый обычный автобус превратится в настоящую сцену. Зрители отправятся в часовое путешествие по заранее подготовленному маршруту, на протяжении которого на остановках будут подсаживаться артисты и разыгрывать миниатюры, читать монологи, а также показывать зарисовки. Театрально-музыкальная экскурсия «Городской автобус» (12+) пройдет по кольцевому маршруту: от ж/д вокзала «Воронеж-1» через парк «Орленок», Чернавский мост, парк «Алые паруса», Вогрэсовский мост, проспект Революции - к вокзалу. Сеансы 22 и 23 июня в 12.00, 14.00, 16.00 и 18.00.

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ВОРОНЕЖ ПЕШКОМ

Кроме того, запланированы и пешеходные экскурсии «Городской театральный маршрут» (12+), они соединят в единое повествование местные архитектуру и исторические личности, события и памятники, театр и улицы, связанные с театром. Зрители отправятся в театрализованное путешествие по достопримечательностям Воронежа вместе со Станиславским, его младшей сестрой Зинаидой Соколовой и ее супругом Константином (создателями первого крестьянского театра в России в воронежском селе Никольское). На каждой из точек экскурсии состоятся мини-представления с участием артистов ведущих театров, пьесы для которых специально были написаны для этого проекта. Маршрутов будет два, они запланированы 22 и 23 июня в 12.00, 14.30 и 17.00. Их продолжительность - 2,5 часа.

Первый маршрут пройдет через сквер Бунина (уличные артисты приглашают на представление клоуна Дурова по басням Крылова), Дом актера (зрителей ждет репетиция пьесы «Горе от ума», где рождается образ Чацкого в исполнении воронежского артиста Остужева при участии Комиссаржевской и Станиславского), Флигель Герасимовых (с погружением в усадебную культуру и атмосферу народного театра Зинаиды Сергеевны в родовом имении Станиславских в селе Никольское), аллею Есенина (поэтическое состязание, решающее, чей вклад в культуру города весомее), «Коммуну» (выставка СТД, театральный антракт, джазовый концерт и мастер-классы по театральному ремеслу), лестницу Помяловского (здесь классика и фольклор встретятся с современными ритмами).

Второй маршрут пройдет через фабрику Столля (музыкально-театральное действо, где изобретатель на моноцикле представит городу свое творение), дом Никитина (встреча поэта с художником Крамским), реальное училище Чернозубовой (смотр юных талантов), дом Маршака (соседский быт и неразрывная связь поэта с родным городом), «Коммуну», лестницу Помяловского.

УЛИЧНЫЙ СТЕНДАП БЕСПЛАТНО

- Еще в рамках фестиваля «Театральный поезд» 22 и 23 июня будут работать две бесплатные площадки: с 12.00 до 19.00 в сквере за кинотеатром «Спартак» и в сквере Платонова, где пройдет stand-up концерт «Воронежцы о Воронеже и про воронежцев», в котором примет участие стендап-комик Настя Веневитина, - сообщили организаторы.