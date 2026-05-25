До школьных выпускных все меньше времени. И сейчас главная головная боль (наряду с вступительными экзаменами в вуз) – наряд для выпускного. Каждая девушка мечтает быть на балу самой-самой. Как выбрать платье, чтобы было красиво и при этом не било по карману, какого фасона, «Комсомолка» спросила воронежского стилиста Татьяну Подъяблонскую.

НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО ТРАТИТЬ БАСНОСЛОВНЫЕ СУММЫ НА ПЛАТЬЕ, КОТОРОЕ НАДЕНЕТЕ ОДИН РАЗ

Выпускной бал - это красиво и романтично, но удовольствие не из дешевых. И стремление сэкономить понятно: у родителей выпускников большое количество трат - репетиторы для подготовки к ЕГЭ и поступлению в вузы, сборы на проведение бала (аренда зала, банкет, букеты). И конечно, у многих встает дилемма: обойтись бюджетным вариантом или все-таки потратить 30-50 тыс рублей на платье? Для одного-то вечера.

Стилист считает, не обязательно тратить баснословные суммы на платье, которое наденете один раз. Уложиться вполне можно в диапазон 3000-15000 рублей.

- Обязательно дорогой наряд на выпускной - для чего? Чтобы все позавидовали? Не все родились дочками олигархов. И кичиться ценой платья - это некрасиво, а главное - не модно. Особенно в период экономической турбулентности. Сейчас как раз в тренде осознанное потребление. Поэтому отбрасываем предубеждения. Главное на выпускном - не демонстрация финансовой обеспеченности, а свежесть и нежность образов и чтобы платье шло, - уверена Татьяна Подъяблонская. - Вполне можно найти подходящий вариант по приемлимой цене на маркетплейсах или ресейле.

КАК НЕ ПРОМАХНУТЬСЯ С ПЛАТЬЕМ НА МАРКЕТПЛЕЙСЕ

Плюс онлайн-шопинга в том, что он позволяет сэкономить время на походы по торговым центрам: удобно на диване выбрать и заказать в ближайший пункт выдачи несколько вариантов. И на маркетплейсах огромный ассортимент. Хотя и откровенного шлака тоже много, и есть риск, что придет что-то не то (часто недобросовестные продавцы шьют «на коленке» и при этом воруют фото платьев в крупных брендах, в том числе иностранных, накладывают фильтр и выставляют в своей карточке).

В поисковой строке маркетплейса нужно вбить «платье на выпускной» и поставить несколько фильтров: по цене – от и до (сообразно своему бюджету), по цвету. Выбрали подходящую модель - тщательно изучите раздел отзывов: на крупных планах реальных фотографий от покупателей можно увидеть погрешности исполнения (некачественные швы, детали или ткань), нюансы посадки, в комментариях прочитать, соответствует ли изделие размеру. У разных брендов разные лекала, размерная сетка может разниться, поэтому измерьте грудь, талию и бедра и сравните объемы с табличкой обмеров внутри карточки. Закажите на ПВЗ сразу два соседних размера, чтобы точно не прогадать. И оплату ставьте только «при получении» - оплатите только то, что действительно подойдет и понравится.

На ресейл-платформах тоже вполне можно найти красивые варианты платьев (от прошлогодних выпускниц в том числе). Также тщательно изучите фото, попросите продавца сделать дополнительные снимки, если сомневаетесь в каких-то моментах. И оплату также ставьте по факту и через платформу, а не на карту продавца - так вы обезопасите себя от мошенников, если придет что-то не то.

ПЛАТЬЕ ПРИНЦЕССЫ, ЖАКЕТ С «КРЫЛЫШКАМИ» И ДИЗАЙНЕРСКИЕ РУБАШКИ

Что касается фасонов, стилист не советует выбирать слишком «взрослое» платье.

- Прелесть выпускниц – в их свежести, юности. Хотя многим хочется скорее выпорхнуть из детства. Но слишком «взрослое» платье зачастую вступает в диссонанс с внешностью, делая образ вульгарным. Лучше обратить внимание на платье в стиле принцесс, бэби-долл, с воланами, буфами, - советует стилист. – Если нужен образ не на один раз - сделайте выбор в пользу светлого костюма. Он точно пригодится и на другие поводы. В моде приталенные модели жакетов с «крылышками» в сочетании с прямыми брюками.

Парням, с одной стороны, проще - большинство выбирает темный костюм, с другой стороны, чем же образ будет отличаться от привычного? Стилист советует выйти из положения с помощью акцентов, чтобы образ был нескучным.

- Когда у моего сына был выпускной, он хотел, чтобы я была в красном костюме! А к его черному классическому костюму мы добавили к красные акценты - бабочку и кроссы, получилось чуть хулигански, - рассказала Татьяна.

Еще юношам можно обойтись в праздник и без пиджака. А брюки сочетать с рубашкой не стандартного форменного кроя, а дизайнерской - более свободной, с необычными деталями, например, принтом - шрифтом или рисунком.