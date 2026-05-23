«Он был в ужасном состоянии, ни на что не реагировал»: воронежские волонтеры спасли мужчину после повторного инсульта

Вовремя сделанный звонок, интуиция и спасательное одеяло на раскаленном пустыре — в Воронеже добровольцы поискового отряда вырвали из лап смерти 52-летнего Сергея Биндюкова. Выехавшая на вызов первая бригада скорой помощи оставила перенесшего инсульт мужчину дома, посчитав, что госпитализация в тот момент не требовалась. После этого он едва не погиб на раскаленном пустыре. Историей спасения поделились добровольцы регионального поискового отряда «Лиза Алерт» 22 мая.

«На адрес потерявшегося выезжала бригада»

Сигнал о пропаже Сергея Владимировича поступил на горячую линию отряда 19 мая. Рост 164 см, темно-русые волосы, серые глаза, особая примета — шрам на затылке. Главная опасность заключалась в здоровье — мужчина недавно перенес инсульт, его состояние могло ухудшиться в любой момент.

Сигнал о пропаже Сергея Владимировича поступил на горячую линию отряда 19 мая Фото: с сайта поискового отряда Лиза Алерт Воронеж..

Первые сутки не принесли результатов. Однако при поиске пропавших у добровольцев есть правило: в первые два дня после исчезновения прозванивать больницы дважды в день, затем — раз в сутки. Елена (позывной «Миледи»), информационный координатор отряда, делится:

— Я попросила «Группу коротких прозвонов» снова проверить больницы. И буквально при первом же звонке в справочную скорой помощи нам сообщили, что на адрес нашего потерявшегося выезжала бригада.

Оказалось, что медики застали мужчину, но оставили на месте. Как рассказала Елена со слов фельдшеров, «по медицинским показаниям, на тот момент в госпитализации он не нуждался»:

— Я решила отправить автономный экипаж в то место, куда был вызов, проверить, там ли еще наш потерявшийся, — говорит Елена.

Экипаж в составе Георгия (позывной «Киви») и Александра (позывной «Копанета») прибыл к дому Сергея Владимировича. Осмотрев двор и прикинув логику движений дезориентированного человека, поисковики решили проверить прилегающую территорию.

У Сергея Владимировича произошел повторный инсульт Фото: поисковый отряд Лиза Алерт, Воронеж..

«Похоже было, что уже начинается агония»

Взгляд зацепился за заросший, глухой пустырь неподалеку. Там, под палящим солнцем, на раскаленной земле лежал пропавший:

— Он был в ужасном состоянии, ни на что не реагировал, похоже было, что уже легкая агония какая-то начинается. Мы немного осмотрели его и вызвали скорую. Я побежал к дороге встречать, а Саша перевернул его в устойчивое боковое положение, потому что на спине он как будто уже задыхаться начинал, и укрыл спасательным одеялом серебром наружу в режим охлаждения, — описывает Георгий.

Георгий перехватил машину медиков и повел врачей к месту происшествия. Волонтеры вместе с медицинской бригадой аккуратно переложили пострадавшего на носилки и на руках вынесли с глухого пустыря до кареты скорой помощи. Интенсивную терапию врачи начали проводить прямо на месте.

Георгий перехватил машину медиков и повел врачей к месту происшествия Фото: поисковый отряд Лиза Алерт, Воронеж..

Позже на связь с отрядом вышли родственники. Они подтвердили, что у Сергея Владимировича произошел повторный инсульт. Сейчас он находится под наблюдением врачей в реанимации.

