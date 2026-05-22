Май стремительно близится к своему завершению. А это значит, что уже через несколько дней воронежские школьники уйдут на летние каникулы. И перед родителями встанет закономерный вопрос: чем занять ребенка? Как организовать его досуг не только весело, но и познавательно? Мы решили сэкономить время мамам и папам и подготовили подборку интересных мероприятий.

«ВеневияАрт»: путешествие в выдуманную страну

30 мая музей-усадьба Дмитрия Веневитинова в Рамонском районе превратится в вымышленную страну. Там пройдет ежегодный фестиваль искусств и усадебных традиций «ВеневияАрт». Фантазийный мир придумали еще в XIX веке дети дворянского рода. По легенде, ее жители занимаются наукой, музыкой и другим творчеством. В этом году фестиваль впервые станет межрегиональным. Свои площадки представят музеи из Тульской и Липецкой областей. Гостей ждут 15 тематических зон и 36 различных активностей и мероприятий. В программе - театральные спектакли и музыкальные представления под открытым небом, лекции, выставки, старинные усадебные игры и показы кино (6+).

Дискотека и концерты в Городском Дворце культуры

Насыщенную детскую программу на весь июнь подготовили в Городском Дворце культуры. Ребят ждут увлекательные игры, веселые соревнования, творческие мастерские, тематические дни, праздники и незабываемые приключения.

1 июня по случаю Дня защиты детей здесь пройдет праздничный концерт и анимационная программа.

3 числа – «Стартины» – интерактивно-танцевальная программа.

5 июня состоится Пушкинский день «Душа в заветной лире».

На 9 число запланирована игра-викторина «День любителей лета».

11 июня ко Дню России пройдет тематический концерт.

18 июня – День памяти и скорби. Театрализованный концерт «Эхо прошедшей войны».

23 числа – Творческий квест «В мире искусств».

24 июня – «Кинобум».

А 25 июня пройдет анимационная дискотека «Ура! Каникулы».

Уточнить информацию можно по телефону: 202-20-02.

Hello Park: лето с играми будущего

В Сити-парке «Град» открылось новое пространство для детей – Hello Park. Это место идеально подходит, чтобы весело и активно провести летние каникулы.

Hello Park работает по особому принципу: активити + фиджитал. Это значит, что дети не просто сидят перед экранами, а много двигаются, бегают и прыгают. При этом они взаимодействуют с цифровыми играми и другими мирами. Все как любят дети – они погружаются в виртуальные игры с головой, но главным двигателем становятся не планшеты и телефоны, а постоянное движение.

Что еще интересного? Парк постоянно меняется. Благодаря регулярной смене тем-вселенных, каждый раз ребенок попадаете в новый мир. Сегодня это могут быть космические приключения, а в следующий раз – исследование океана. Скучно точно не будет, даже если захочется прийти несколько раз за лето.

Особого внимания заслуживает зона «Фабрика аватаров». Здесь каждый ребенок может создать своего уникального цифрового персонажа. Созданный аватар интегрируется в игры парка, позволяя юному гостю почувствовать себя полноценным героем приключения. Прокачка уровней, выполнение заданий и покупка улучшений для своего виртуального друга.

Hello Park – это отличное место, чтобы превратить городские каникулы в незабываемое приключение.

Подробности на сайте и по телефону +7 960 106-80-50.

Мульт-каникулы в КидБурге

Детский город профессий КидБург запускает сезон невероятных активностей. Этим летом он превратится в настоящую анимационную студию, где каждый юный посетитель сможет стать частью волшебного мира мультипликации.

Это не просто игры – это шанс стать звездой анимации. Дети смогут озвучивать любимых героев и придумывать свои сюжеты, рисуя эскизы для мультфильма. Только представьте: лучшие рисунки юных аниматоров станут частью мультика!

Помимо творчества, КидБург остается полноценным городом профессий. Ребят ждут 50 специальностей и 30 игротек. Ваш ребенок сможет примерить форму пожарного, стать строителем, стоматологом, освоить навыки фермера и даже попробовать себя в роли специалиста по кибербезопасности.

КидБург – это идеальная формула летнего досуга, которая приносит двойную пользу. Вы обеспечите веселое с полезным для детей, а себе – заслуженный отдых и спокойствие. Лето пройдет ярко, познавательно и без скуки.

Подробности на сайте КидБурга и по телефону +7 (473) 260-48-88.

Воронежский океанариум: погружение в подводный мир

Воронежский океанариум – это настоящий портал в мир дикой природы. Здесь под одной крышей представлены четыре тематические зоны: от ледяных полярных вод до диких джунглей, которые знакомят более чем с 4500 морскими и сухопутными обитателями.

Главная изюминка океанариума – ежедневная развлекательно-познавательная программа. Каждый день здесь проходят подводные шоу, показательные кормления животных, экскурсии для всей семьи, где вы узнаете интересные факты об удивительных животных.

В четверг, субботу и воскресенье в 11:00 и 15:00 рекомендуем посетить выступление морских котиков. Ластоногие артисты с неподражаемым обаянием демонстрируют свои таланты, заставляя зрителей взрываться аплодисментами.

Не пропустите зрелищное шоу-кормление главного океанического аквариума, которое проходит ежедневно в 18:00 (кроме понедельника). Гостей обязательно порадует танец водолаза с зеленой морской черепахой и акулами-няньками в хороводе стайных рыб.

Приятный бонус: все шоу и экскурсии уже включены в стоимость входного билета. Подробное расписание на сайте www.oceanarium-vrn.ru.

После осмотра экспозиций не забудьте заглянуть в магазин сувениров, там вы обязательно найдете тот самый подарок «на память об океане».

Парк аттракционов Сити-парка «Град»

Знаете место, где погода всегда «летная», а аттракционы – улетные. Парк аттракционов Сити-парка «Град», конечно!

Четыре причины посетить его летом:

1. Погода не имеет значения (для крытого Парка аттракционов)

Забудьте о прогнозах: здесь климат подходящий для веселья.

2. Безопасность – главный приоритет

Все аттракционы прошли государственную регистрацию, а за штурвалом – только аттестованные операторы.

3. Масштаб впечатлений

2 этажа чистого драйва: 26 захватывающих аттракционов и 130 игровых симуляторов. Одним словом, развлечения на любой вкус: от экстремальных виражей до сказочных каруселей.

4. Бесплатные мастер-классы, квесты и фотоохота по субботам и в праздничные дни

Актуальное расписание ищите на сайте bestpark-vrn.ru.

Подробности по телефону 8-903-652-69-29.

Театр юного зрителя: музыкальная сказка и психологическая драма

Отдельного внимания заслуживает и июньская афиша ТЮЗа. В течение всего месяца пройдут показы нескольких премьерных спектаклей. Постановки на любой вкус и возраст: от начальной школы до старшеклассников.

Так, 5, 6 и 9 июня покажут «Летучий корабль» (6+). Это веселая музыкальная сказка по мотивам русских народных преданий с известными песнями Максима Дунаевского и Юрия Энтина. Как и положено сказке, здесь добро побеждает, а главные герои становятся счастливыми. Но прежде чем все это произойдет, придется преодолеть множество испытаний своих чувств и отношений.

11 июня можно посмотреть спектакль «Отцы и дети» (16+). «Наша история пропущена сквозь призму сегодняшнего дня, но хранит все ароматы тургеневской эпохи: запах свежескошенных трав, дыхание родительского дома, звенящую тишину смертельной дуэли, ледяное спокойствие, скрывающее и жар страсти, и нежность любви...», - описывают постановку авторы. По их словам, спектакль идеально подойдет тем, кто хочет заново открыть классику.

16 июня запланирован показ психологической драмы «За все хорошее смерть» (12+). Главные герои - четыре подростка, которые во время снежной бури ищут путь через горы. Что сотворит с детьми заброшенный военный бункер времен Великой Отечественной войны? Пройдут ли они испытание голодом и страхом? Спектакль поднимает темы взросления, ответственности и нравственного выбора.

Также 19 июня в ТЮЗе можно посмотреть новую постановку «Любовь и голуби» (16+) и веселую театральную фантазию «Трактирщица» (12+).