На «Зодчестве ВРН» впервые вручили награду «За заслуги в архитектуре и строительстве»

Временно исполняющий обязанности Губернатора Воронежской области Сергей Трухачев, заместитель председателя Правительства Константин Кузнецов, министр архитектуры и градостроительства Андрей Еренков, председатель областного Союза строителей Владимир Астанин, заместитель генерального директора ДОМ.РФ Денис Филиппов, а также заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик приняли участие в мероприятиях архитектурного форума «Зодчество ВРН».

БОЛЬШЕ 150 РАБОТ

Врио Губернатора познакомился с работами участников всероссийской конкурсной программы, которая проводится в рамках форума при поддержке Союза архитекторов России. На выставке в этом году были представлены более 150 работ – проектов, реализованных объектов и молодежного архитектурного творчества – из 17 регионов и 23 городов России.

На пленарной сессии «Зодчества ВРН» Андрей Еренков отметил, что деловая программа форума в этом году выстроена вокруг новой пространственной повестки России и вопросов стратегического развития территорий. Участники обсудили механизмы концентрации ресурсов на приоритетных территориях, повышение эффективности градостроительного планирования, а также формирование качественной городской среды в опорных населенных пунктах в соответствии с поручениями Президента России.

В приветственном слове участникам форума Сергей Трухачев подчеркнул, что «Зодчество ВРН» традиционно является одной из ключевых профессиональных площадок для обсуждения вопросов архитектуры, градостроительства и пространственного развития. Присутствие на нем представителей Министерства строительства и ЖКХ России, ДОМ.РФ, ведущих архитекторов, строителей и экспертов отрасли придает мероприятию особую значимость.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПОКОЛЕНИЙ

В этом году форум проходит под темой «Отцы и дети» и посвящен преемственности, гражданской ответственности, поиску новых решений с уважением к наследию и традиционным национальным ценностям, заметил Сергей Трухачев. В рамках общения между участниками разворачиваются содержательные дискуссии и происходит обмен мнениями.

- Если в прошлом году внимание форума было сконцентрировано на крупных городах, то сегодня мы смотрим на Российское пространство шире. Президентом Российской Федерации обозначены конкретные национальные цели на ближайшие годы. Запущен комплексный национальный проект «Инфраструктура для жизни». Новая Стратегия пространственного развития Российской Федерации продиктована геостратегическими реалиями. Одна из ее ключевых идей – распространение приоритетов развития с крупнейших центров на опорные населенные пункты и создание на их базе инфраструктурной и экономической основы для обеспечения доступности социальных услуг, народосбережения и повышения качества жизни в регионах, – сказал Сергей Трухачев.

ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОРОНЕЖСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

В нашем регионе уже успешно реализуется системный подход к развитию территорий. По словам врио Губернатора, определены долгосрочные программы социально-экономического развития до 2030 года для Боброва, Бутурлиновки и Павловска, а также прилегающих к ним территорий. Системное развитие инфраструктуры, повышение уровня жизни и создание благоприятного бизнес-климата позволяет существенно улучшить качество среды в регионе.

Сергей Трухачев отметил наградами специалистов, которые внесли значительный вклад в развитие градостроительства, архитектуры, строительной отрасли, а также подготовку профессиональных кадров. Недавно утвержденный региональный почетный знак «За заслуги в архитектуре и строительстве Воронежской области» из рук врио Губернатора получили руководитель АО «Проектный институт «Гипрокоммундортранс» Екатерина Алексеева, профессор кафедры архитектурного проектирования и градостроительства Воронежского государственного технического университета Станислав Гилев и доцент кафедры композиции и сохранения архитектурно-градостроительного наследия Воронежского государственного технического университета Лариса Кригер.

ГЛАВНЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ - УРОВЕНЬ ЖИЗНИ

Председатель Воронежской областной Думы Юрий Матузов выразил уверенность, что дискуссия на государственные темы в рамках пленарной сессии задаст тон всему профессиональному сообществу не только региона, но и центральной части России, а ее итоги лягут в основу будущих правовых инициатив в отрасли.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик в своем докладе обозначил ключевые приоритеты государственной политики в сфере пространственного развития, а также отметил высокий уровень подготовки мероприятия. По словам Константина Михайлика, принятая в конце прошлого года Стратегия пространственного развития РФ стала основой для дальнейшей реализации национальных проектов и формирования новой модели территориального развития страны, в которой произошел переход к оценке качества городской среды и качества жизни как главного показателя эффективности развития территорий. В комплексную систему мониторинга качества жизни входят показатели развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, благоустройства, экологического состояния территорий и других факторов.

Заместитель генерального ДОМ.РФ Денис Филиппов рассказал, что компания активно участвует в разработке методологии мастер-планирования, внедрении механизмов комплексного развития территорий, цифровизации строительной отрасли, а также подготовке новых профессиональных кадров для сферы архитектуры и урбанистики. ДОМ.РФ реализует программу вовлечения объектов культурного наследия в хозяйственный оборот. На территории Воронежской области в нее включен требующий восстановления 31 ОКН.

Президент Союза архитекторов России Николай Шумаков подчеркнул, что сам факт проведения совместного заседания двух крупнейших профессиональных объединений страны в Воронеже символизирует важность темы пространственного развития и необходимости перераспределения точек роста по территории России.

По мнению первого вице-президента Российского союза строителей Владимира Дедюхина, форум в Воронеже стал площадкой для выработки конкретных законодательных и отраслевых инициатив, которые будут направлены в федеральные органы власти.

Управляющий партнер КБ «Стрелка», бывший главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что сегодня речь идет уже не о создании новых городов или даже новых районов в классическом понимании, а о необходимости комплексного и постоянного улучшения существующей городской среды.

Резюмируя пленарную сессию, врио Губернатора Сергей Трухачев назвал состоявшийся диалог содержательным в профессиональном плане, поблагодарил участников за активную позицию, пожелав им дальнейшей продуктивной работы и успешной реализации представленных идей и инициатив.

Елена Федяшева