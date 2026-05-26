Льготы на питание детей в школах могут быть расширены

На заседании комиссии городской Думы по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям был рассмотрен проект решения городской Думы, который касается изменения финансирования питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Воронежа.

Документ был разработан по инициативе спикера городского парламента, Героя России Андрея Дьяченко и направлен на оказание дополнительных мер адресной социальной поддержки детям, чьи родители, участвовавшие в специальной военной операции, были лишены родительских прав или ограничены в них.

Дотацию предлагают предоставлять в следующих случаях: на период участия гражданина в специальной военной операции; в случае, если гражданин погиб, умер, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим в ходе участия в специальной военной операции; в случае увольнения гражданина по состоянию здоровья, если это связано с ранениями или иными увечьями, полученными в ходе участия в специальной военной операции.

Утверждение проекта решения позволит обеспечить более широкий круг детей необходимыми социальными гарантиями. Средства в бюджете Воронежа на 2026 год на эти цели есть.

Депутаты поддержали предложенный проект решения и рекомендовали утвердить его на заседании городского парламента.