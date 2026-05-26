В 2026 году — 27,8 млрд: губернатор Александр Гусев оценил масштаб дорожной реформы в Воронежской области

На традиционной планерке в правительстве региона, которая прошла под председательством губернатора Александра Гусева 25 мая, ключевой темой стала модернизация дорожной инфраструктуры. С подробным докладом о ходе дорожной кампании 2026 года и развитии сети выступил министр дорожной деятельности области Максим Оськин.

БЮДЖЕТ РАЗВИТИЯ: РЕКОРДНЫЕ ЦИФРЫ

Глава ведомства сообщил, что совокупный объем дорожного фонда Воронежской области в текущем году достиг 27,8 млрд рублей. Эта сумма позволяет региону не сбавлять темп обновления трасс.

Основной акцент сделан на двух направлениях:

Ремонт и содержание — сюда направлено 44% от общего объема фонда.

Капитальный ремонт 202 км региональных дорог. Финансирование составило 4,7 млрд рублей.

ТЕМПЫ И ГЕОГРАФИЯ РЕМОНТА

По словам Максима Оськина, сезон набирает обороты. Уже сегодня в регионе отремонтирован 31 км полотна, что превышает 15% от годового плана.

Ключевые объекты, где работы идут с опережением графика: мост через реку Ведугу (Семилукский район). Капитальный ремонт переправы полностью завершат до конца мая. Путепровод в Россоши через железнодорожные пути. Объект также сдадут раньше нормативного срока.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ИНФРАСТРУКТУРА

В рамках повышения безопасности на трассах министерство внедряет комплексный подход.

Разметка и ограждения. Увеличены объемы нанесения термопластика, активно ведется замена знаков, устройство барьерных ограждений (установлено 5,3 км) и вырубка растительности в зоне школьных маршрутов.

Освещение и тротуары. В планах — построить 23,3 км линий электроосвещения (7 км уже готово), обустроено 3,2 км тротуаров.

Новые мосты. В Лискинском районе идет замена понтонной переправы на капитальную (сдача — 2027 год). Параллельно реконструируется пять мостов в Острогожском, Бобровском, Верхнемамонском, Семилукском и Терновском районах.

Отдельный блок доклада был посвящен областному центру. Субсидия Воронежу из дорожного фонда составила более 6 млрд рублей. На ремонт 26 км выделено 1,7 млрд рублей. Особое внимание уделяется дорогам в частном секторе. На улице Дубровина продолжается активная фаза капремонта с финансированием 126 млн рублей. На Остужевской развязке к сентябрю планируют завершить третий этап реконструкции стоимостью 1,2 млрд рублей. На поддержание городских магистралей в нормативе направлено 3,2 млрд рублей.

Помимо этого, 5 млрд рублей распределено между муниципалитетами на ремонт дорог местного значения. Не прекращается и помощь подшефным территориям Луганской Народной Республики.

«УМНЫЕ» КАМЕРЫ И БОРЬБА С ДТП

В регионе продолжает эволюционировать система фотовидеофиксации. Сейчас работают 360 комплексов (294 — стационарные). Во втором полугодии 2026 года планируется запустить еще 11 новых и 4, переданных ГК «Автодор». Отдельное внимание уделят фиксации нарушителей на выделенных полосах (в рамках подготовки к запуску метробуса). В сфере весогабаритного контроля на дорогах появятся еще пять постов.

Воронежская агломерация достигла первого уровня зрелости интеллектуальной транспортной системы (ИТС). К ней подключены 214 из 358 светофоров, которые теперь работают на основе алгоритмов искусственного интеллекта.

Выслушав доклад, губернатор Александр Гусев дал ряд указаний, касающихся дисциплины на дорогах.

- В контрактных требованиях давайте стараться сроки нанесения разметки сжимать, потому что это прямо влияет на безопасность и удобство для водителей, — подчеркнул глава региона.

И назвал «раздражающим фактором» лихачей, игнорирующих правила.

- У нас самые «умные» водители проезжают по выделенным полосам. Давайте мы все-таки эту тему закроем камерами наблюдения. Тема очень правильная: мы прежде всего позволяем оперативно передвигаться тем людям, кто пользуется общественным транспортом, — заявил Александр Гусев.

В заключение губернатор высоко оценил системный подход Министерства дорожной деятельности и поблагодарил команду Максима Оськина за результаты последних лет.