300 юных борцов и легендарный гость: как прошел XIII турнир в воронежском Богучаре

Богучарский район Воронежской области принимал высокопоставленных гостей. В рамках рабочей поездки муниципалитет посетили зампред Госдумы Алексей Гордеев и сенатор Совета Федерации, трехкратный победитель Олимпийских игр Александр Карелин.

Вместе с ними в программе участвовали замгубернатора Дмитрий Маслов, зампредседателя правительства области Олег Мосолов, министр сельского хозяйства Валерий Мелещенко, депутаты облДумы, а также временно исполняющий обязанности главы Богучарского района Алексей Кожанов.

ТРИУМФ СПОРТА: ТУРНИР ИМЕНИ ЛЕГЕНДЫ

Яркой точкой визита стал XIII Межрегиональный турнир по греко-римской борьбе, прошедший в спортивном комплексе «Юность». Эти соревнования уже давно стали визитной карточкой района. В этот раз на ковер вышли почти 300 юных спортсменов 2011–2017 годов рождения. География участников впечатляет: Воронежская, Ростовская, Липецкая, Саратовская области, Краснодарский край, а также Луганская и Донецкая народные республики. Организатором турнира выступил мастер спорта, депутат областной Думы Александр Пешиков.

Алексей Гордеев, обращаясь к юным борцам, отметил, что присутствие Александра Карелина задало мероприятию высокий уровень и подчеркнул особую спортивную историю Богучарского района. Здесь развит футбол, волейбол, плавание, бокс, гиревой спорт.

- Но я хотел бы дать одну историческую справку: в 2010 году юношеская команда из Богучара участвовала в чемпионате мира в ЮАР. Наша команда, выигравшая всероссийский турнир «Кожаный мяч», заняла второе место в мире, проиграв в финале мексиканцам. Мы помним это событие, для нас это особая гордость, - рассказал Алексей Гордеев.

Александр Карелин отметил огромный потенциал подрастающего поколения: Воронежская область славится своими традициями в борьбе.

- Уверен, что у каждого из этих разновозрастных ребят большие перспективы. Здесь, на этих коврах, у наших тренеров они научатся трудолюбию, работоспособности, уважению к старшим и станут очень сильными гражданами Российской Федерации, - сказал он.

От имени губернатора Александра Гусева участников турнира поприветствовал вице-премьер Олег Мосолов, пожелав ребятам побед и яркого спортивного будущего.

– Хочу выразить огромную благодарность всем, кто поддерживает этот вид спорта, кто поддерживает спорт в целом. Огромное спасибо тренерскому составу, родителям, всем участникам соревнований. Пусть в этом зале на Богучарской земле будут победы сильнейших. Я уверен, что когда-то, через несколько лет, кто-то сильнейший будет входить в этот зал также под аплодисменты, когда будут зачитывать его титулы, как зачитывали сегодня у Александра Карелина. И он подойдет к микрофону и скажет: «Моя первая победа была на Воронежской, на Богучарской земле», - подчеркнул вице-премьер.

НОВАЯ ЖИЗНЬ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ

Далее Алексей Гордеев и Александр Карелин ознакомились с результатами совместной работы правительства области и бизнеса по развитию спортивной инфраструктуры. В районе провели реконструкцию здания местной спортшколы благодаря ГК «Агро-Спутник». Сегодня здесь оборудован: большой спортивный зал на два борцовских ковра; тренажерный зал для силовой подготовки; методический класс с интерактивной доской для теоретических занятий.

Если изначально в школе работало три отделения (греко-римская борьба, футбол, волейбол), то сегодня их уже семь – добавились бокс, плавание, гиревой спорт и пауэрлифтинг. Всего здесь занимаются 569 человек, подготовку ведут 16 тренеров-преподавателей.

Алексей Гордеев отметил, что борьба – один из ведущих видов спорта в районе. Ежегодно ею занимаются около 100 ребят от 6 до 17 лет.

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Также Алексей Гордеев и Александр Карелин посетили производственную площадку ГК «Агро-Спутник», которая специализируется на глубокой переработке семян подсолнечника и выпуске снеков, козинаков и халвы. Ключевой объект – современный завод по производству снековой продукции, запущенный в декабре 2017 года. На июль здесь запланирован ввод двух роботизированных комплексов.

Важно, что лузгу подсолнечника здесь перерабатывают в топливные гранулы (пеллеты), которые используют в автоматизированных котлах для отопления цехов и обеспечения технологических процессов. В штате компании – 540 человек. Средняя заработная плата составляет 80 тысяч рублей, что подтверждает статус предприятия как одного из ключевых работодателей в регионе.

ЗАБОТА О СЕМЬЯХ С ДЕТЬМИ

В рамках рабочей поездки вице-спикер Госдумы также провел личный прием граждан на площадке региональной общественной приемной партии «Единая Россия» в Богучарском районе.

Так, жительницы села Купянка попросили помочь в приобретении электрической беговой дорожки для клуба «Здоровье» (работает для людей старше 55 лет на базе ДК). Руководитель вокального ансамбля «Русский стиль» (коллектив носит звание «Народный» и является лауреатом «Золотой голос» Богучарского района) обратился за помощью в покупке новых сценических костюмов. Алексей Гордеев поддержал инициативы.

Внимание он уделил поддержке семей с детьми. Наталья Лозовая (супруги воспитывают пятерых детей) попросила помочь с приобретением новой стиральной машины – старая вышла из строя. Юлия Келипова (одна воспитывает троих дочерей, старшая имеет ОВЗ и учится дома) попросила компьютер и принтер. Аида Аджиева (самостоятельно воспитывает четверых детей) – ноутбук и принтер для выполнения домашних заданий.

Все вопросы были решены в ходе приема. Помощь будет оказана в полном объеме.