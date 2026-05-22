Фото: Пресс-служба партии «Новые люди»

В ходе опроса эксперты зафиксировали ожидаемый разрыв в предпочтениях разных поколений. Если родители с ностальгией вспоминают манку с комочками и какао с пенкой, то современные дети более категоричны. Среди ответов школьников чаще всего встречался вариант «ничего». Тем не менее, «Новым людям» удалось составить топ-5 блюд, которые одинаково одобряют и взрослые, и дети.

В пятёрку позиций школьного меню в Воронеже попали котлеты, картофельное пюре, компот, гороховый суп и борщ.

Однако за гастрономическим любопытством стоит серьезная системная проблема. Сегодня контроль за школьным питанием для родителей превратился в сложный квест.

- У родителей нет единого и удобного инструмента для мониторинга меню. Информацию приходится искать на разрозненных сайтах школ. Формат публикации часто неудобен, а главное - там указаны лишь названия и калорийность, но нет полного состава блюд, - отмечают в региональном отделении партии «Новые люди».

Представители партии выступили с инициативой закрепить на законодательном уровне единый электронный доступ к школьному меню по всей стране. Он даст родителям возможность быстро и просто контролировать питание ребёнка в школе, заранее учитывать медицинские ограничения (например, аллергии), а также повысит прозрачность системы школьного питания.

- Своим проектом «В школе вкусно» мы объединяем родителей и специалистов, чтобы питание детей становилось сбалансированным, вкусным и действительно полезным - и в школе, и дома. Помогаем всем желающим разобраться в технологических картах школьного питания, составе блюд. Рассказываем, как питание ребенка влияет на концентрацию внимания и успеваемость в школе, помогаем практическими советами, как накормить сладкоежек или укрепить иммунитет. Наша работа строится на живом диалоге - через семейные встречи, родительские собрания и различные акции, - рассказала руководитель комитета по здоровью партии «Новые люди» в Воронежской области Марина Киреева.