От школьника до «майора Жени»: в Воронеже сняли картину в память о выпускнике журфака

19 мая на факультете журналистики ВГУ прошла премьера фильма о майоре Евгении Половодове. Старший офицер пресс-центра группировки «Запад» трагически погиб при исполнении служебного долга во время СВО. Он сопровождал журналистов луганских «Вестей», когда противник ударил по съемочной группе.

Перед показом картины «Звезда Евгения Половодова» к зрителям обратился ее создатель Александр Силин – ветеран органов внутренних дел и руководитель пресс-службы Совета ветеранов Главного управления МВД России по Воронежской области. Он рассказал, что также занимается военно-патриотической деятельностью в школе № 57. Той самой, где когда-то учился Евгений. Именно это, по словам автора, подтолкнуло снять фильм и затем показать его на родном для Жени факультете.

«Мам, а давай попробуем: я же в детстве мечтал о «погонах»

– Начало сбора материала было как раз в день рождения Евгения, 5 ноября. Мы пришли с моими ребятами на Аллею памяти Коминтерновского кладбища. Первые кадры там и отсняли, – отметил Александр Анатольевич.

Фильм построен как путь героя – от школьника 57-й школы до «майора Жени» (так его называли на передовой), чьи репортажи были высокоточным информационным оружием.

Мама Евгения Половодова поделилась, что сын всегда грезил о «погонах», однако семья старалась направлять его в гражданскую связь. Случайно узнав о военном учебном центре при ВГУ, она рассказала об этом сыну, и тот мгновенно загорелся: «Мам, а давай попробуем, я же когда-то в детстве мечтал о «погонах». Так началась история Евгения Половодова на факультете журналистики.

– По характеру он был такой эмоциональный, «громкий». То есть у него тогда уже обозначились качества лидера, организатора. У нас много «изюминок» журфаковских, и Женя всегда находился в гуще событий. Даже по фотографиям, имеющимся в архиве факультета, видно, что он был оптимистичным и энергичным человеком, – поделился декан факультета журналистики Владимир Тулупов.

Герой «до последнего кадра»

В 2015 году Евгений Половодов заключил контракт с Министерством обороны – его начали отправлять в командировки в «горячие точки». С самого начала специальной военной операции он проходил службу в составе пресс-центра группировки «Запад».

Вечером 10 апреля 2024 года под Кременной «майор Женя» сопровождал съемочную группу ГТРК «Луганск» и попал под артиллерийский огонь противника. Свой профессиональный долг он выполнил до последнего кадра.

Память о Евгении Половодове теперь увековечена не только на мемориальной доске журфака. Скоро в его родной воронежской школе № 57 откроется посвященный ему медиакласс. Теперь Звезда Евгения Половодова будет гореть вечно!

Заключительная сцена фильма была показательной: юная школьница внимательно рассматривала установленную мемориальную доску.

– Произошло открытие доски. Я подумал, что было бы правильным снять, как это выглядит. Как раз перед самым выключением камеры идет маленькая девчушка, которая заинтересовалась экспозицией. Я тогда воспринял это как знак: значит, правильной дорогой идем, – прокомментировал Александр Силин.