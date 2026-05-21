Слон на дистанции: партия «Новые люди» поддержала благотворительный забег в Воронеже

Депутаты, предприниматели, активисты и члены партии «Новые люди» вышли на беговые дистанции. Они организовали большую интерактивную площадку, объединив спорт, социальные инициативы и семейный досуг.

Благотворительный старт собрал сотни воронежцев, готовых поддержать значимые социальные проекты. Члены партии «Новые люди» приняли участие в забеге со своими семьями. Одним из самых ярких моментов мероприятия стал «Забег добра» на 1 км, в котором принял участие символ партии — отважный слон, ставший любимцем публики и вдохновителем для самых юных участников.

«Новые люди» развернули в стартовом городке интерактивную зону, ставший точкой притяжения на мероприятие. Для участников и зрителей работали лототрон с подарками, площадка с игрой в твистер и большой стенд-раскраска для детей.

Особое внимание «Новые люди» уделили экспертной работе. На мероприятии работала площадка партийного Комитета по здоровью. В рамках проекта «В школе вкусно» провели опрос среди родителей и детей, посвященный качеству и предпочтениям в школьном питании. Для участников мероприятия провели викторину о полезных привычках и здоровом питании.

«Для нас участие в таких событиях — это возможность помогать, поддерживать спорт и на личном примере показывать важность активного образа жизни и взаимовыручки. Партия «Новые люди» — это про реальные дела, общение с людьми и поддержку инициатив, которые делают наш город лучше», — подчеркнул Андрей Суверин, депутат Воронежской городской Думы, Председатель регионального отделения партии «Новые люди» в Воронежской области.