В центре Воронежа на мусорке обнаружили фрагмент старинного надгробия

Воронежский краевед, экскурсовод и председатель уличкома Ирина Лысикова, обходя территорию своего ТОСа, обнаружила на контейнерной площадке по улице Володарского удивительный и уникальный артефакт – художественно обработанный кусок черного гранита. При детальном рассмотрении он оказался фрагментом, верхней частью, старинного надгробия.

- За 50 лет это пока первый такой раритет на территории нашего ТОСа, - поделилась эмоциями Ирина Лысикова.- Как он мог попасть на мусорку и откуда - можно только догадываться. Скорее всего, кто-то из запасливых жильцов хранил его у себя во дворе. Зачем, не знаю... Кладбища при расположенных на территории ТОСа Ильинской и Спасской церквях закрыты были ещё в 18 веке. А после многочисленных пожаров в старом городе, вообще были застроены.

Краевед предположила, что камень был кем-то принесен с территории Митрофановского монастыря, снесённого в шестидесятых годах прошлого века. На его месте сейчас находится главный корпус Воронежского государственного университета.

Ирина Лысикова договорилась с настоятелем Спасской церкви отцом Алексеем о размещении артефакта на территории храма. После этого лично на тачке перевезла тяжелый камень с улицы Володарского в церковную ограду, где он нашел пристанище за алтарной апсидой.