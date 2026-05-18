В воронежском детском саду впервые прошло торжественное посвящение в общероссийское движение «Движение первых»

фото: Воронежская городская Дума

В детском саду № 157 знаковое событие: шесть воспитанников из старшей выпускной группы официально стали частью «Движения первых». Инициативу детей поддержали взрослые — в организацию также решили вступить сотрудники учреждения во главе с заведующей Еленой Кадаевой.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Такое мероприятие в дошкольном учреждении прошло впервые, но администрация уже строит планы на регулярной основе. В сентябре ряды «Движения первых» вновь пополнятся воспитанниками 157-го детсада.

Особое внимание здесь уделяют преемственности между детским садом и школой. Дошкольное учреждение сотрудничает с СОШ № 47 и № 101 в Коминтерновском районе, участвует в совместных проектах, что обеспечивает плавный переход детей к школьной жизни.

фото: Воронежская городская Дума

В ГОСТИ К ДОШКОЛЯТАМ ПРИШЕЛ КОТЕНОК С УЛИЦЫ ЛИЗЮКОВА

Принять малышей в движение пришли их старшие товарищи — девятиклассники из средней школы № 47. Они организовали для ребят веселые конкурсы с участием любимого всеми воронежцами героя — котенка с улицы Лизюкова.

Елена Кадаева подчеркнула, что учреждение уже давно держит планку лидера. 11 детей из старших групп и 11 сотрудников дошкольного учреждения получили золотые медали ГТО. У самой заведующей — три «золота» ГТО. Детский сад не раз побеждал в городских конкурсах, например, по организации уголков гражданской обороны.

фото: Воронежская городская Дума

По словам Елены Кадаевой, вступление в движение открывает перед детьми большие горизонты: прививает любовь к Родине, учит сплоченности, солидарности, ответственности и способствует всестороннему развитию через конкурсы и соревнования. Активная общественная жизнь — первая ступенька к успешному будущему.

Новых участников «Движения первых» поздравила руководитель фракции «Единая Россия» в Воронежской городской Думе, депутат Юлия Попова. Она поблагодарила администрацию детского сада и учащихся 47-й школы за теплое и душевное мероприятие, а также пожелала маленьким «Первым» успехов и новых побед.