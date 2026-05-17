16 мая музеи заговорщически подмигнули воронежцам и нарушили собственные строгие правила. На одну ночь эти солидные здания сбросили маску академической чопорности, сделали глубокий вдох и превратились в радушных хозяев, которые заваривали для гостей кофе, приглашали музыкантов и разрешали подросткам хозяйничать в выставочных залах. Всероссийская «Ночь музеев» в этот раз была посвящена очень теплой теме — «Родное». В художественном музее имени Крамского привычную тишину вытеснили живой джаз, дискуссии, мастер-классы и детский смех. А в то же время в «Костенках» оживший каменный век заставил гостей затаить дыхание — под огненное шоу и театрализованные экскурсии там просыпалась память земли, согревая посетителей теплом первобытного очага. Подробнее о том, как оживали культурные пространства региона, — в репортаже «Комсомолки».

«Стопроцентный выход из зоны комфорта для музеев»

В музее имени Крамского культурная бессонница ощущалась как легкое вдохновляющее «хулиганство». В обычные будни здесь царит консервативная тишина, и в ней отчетливо слышен каждый шаг посетителей, скрип паркета, шепот экскурсоводов… В праздник же настроение поменялось. Директор музея Юлия Зайченко признается, что такой формат дарит людям предчувствие чуда:

— Ночное время всегда добавляет мистики. Существует ведь множество легенд о том, что в темноте картины оживают, а по залам бродят призраки в доспехах. Наверное, именно это предвкушение тайны и привлекает людей в первую очередь. Обычно музеи — институции серьезные, работающие строго по часам, а здесь появляется элемент доброго хулиганства. Наша главная цель — показать горожанам и гостям постоянные коллекции и новые проекты. В этом году у нас совпали сразу три выставки: студии Грекова, московского художника Константина Сутягина и нашей землячки Светланы Зиненко.

Главной фишкой праздника, по словам директора, стали подростки (14–15 лет) — выпускники музейного клуба «Доступ». Несколько месяцев они изучали изнанку кураторского дела, а в «Ночь музеев» вышли в залы как полноправные хозяева, чтобы защитить свои проекты и на равных пообщаться со взрослыми.

— Ребята сами, как кураторы, придумали концепции выставок на основе картин Светланы Зиненко, — рассказывает Юлия Зайченко. — В эту ночь они проводили медиации (активно общались с посетителями, рассказывали о полотнах). Это важный опыт, ведь так мы взращиваем свою будущую аудиторию! Подростки уже сами записывают аудиогиды, которые пользуются огромной популярностью, а потом приводят в музей своих друзей.

Заведующая сектором образовательных программ Валентина Чернышева подчеркнула, что для сотрудников этот день начался с поздравлений, ведь акция приурочена к их профессиональному празднику — Международному дню музеев. По ее словам, «Ночь» полностью меняет саму суть взаимодействия человека и искусства. Она отметила, что это «стопроцентный выход из зоны комфорта для самих музеев и их сотрудников», но эмоции окупают нагрузки. Когда залы наполняются людьми, исчезает пугающая новичков пустота:

— В обычные дни в музее тихо, и человеку непривычному бывает психологически некомфортно. А сегодня люди расслабляются, они фланируют от картины к картине, могут выпить кофе, который им предлагают у входа. Такая акция выводит искусство в массы, дарит возможность зайти в музей свободно и почувствовать себя здесь уютно, как дома, минуя строгие правила с приобретением билетов. Музейная культура — это же часть общей культуры человека, любой приход сюда развивает личность. А особенно приятно нам видеть увлеченную детвору!

«Дети получали задания и с головой уходили в игру»

Ну а там, где Воронежская область встречается с бескрайним донским горизонтом, «Ночь музеев» обрела совершенно иной, планетарный размах. В музее-заповеднике «Костенки» время повернуло вспять на десятки тысяч лет. О том, как оживала древнейшая история и почему память земли до сих пор будоражит сердца современных людей, подробно рассказала главный научный сотрудник музея Ирина Котлярова.

Она вспомнила, что традиция «культурной бессонницы» зародилась здесь еще в 2007 году, а своего исторического пика праздник достиг в середине 2010-х, когда Костенки были заточены под масштабные детские интерактивные программы:

— Тогда с шести до одиннадцати вечера у нас абсолютно реально проходило полторы тысячи человек! К началу акции сюда съезжались около 350 детей. Вся наша площадка отдавалась под их власть: аниматоры делили ребят на первобытные племена — «Племя свирепого волка», «Большого мамонта» и другие. Дети получали задания и с головой уходили в игру. Так начиналась наша личная традиция для привлечения молодежи, чтобы показать, что музей — это не скучно.

Со временем из-за пандемии и усложнения правил перевозки детей вечерний игровой формат ушел, но сама суть «Ночи» осталась неизменной. Сейчас музей делает ставку на глубокое, почти мистическое погружение взрослых и подростков в атмосферу палеолита с помощью… театра.

— Интерес к прошлому, к тому, что было тысячи лет назад, так же важен для современного человека, и мы пытаемся донести это до каждого, — объясняет Ирина Котлярова. — Наш фаворит — театрализованная экскурсия «Путешествие в каменный век». Мы показываем иммерсивный спектакль, в котором люди как бы становятся свидетелями того, что здесь происходило. Когда-то мы придумали эту программу специально для одной из «Ночей музеев», но долго не могли запустить в серийное производство — не хватало рук. А потом появились молодые активные сотрудники, и проект задышал. Сейчас у нас, кстати, аншлаги каждые выходные, а не только в праздник.

На этой экскурсии зритель знакомится с представителем мужского племени из каменного века по имени Самбо, который ищет путь домой, а по дороге успевает ответить на вопросы публики и даже предложить избалованным хомо-сапиенсам двадцать первого века попробовать добыть огонь из деревяшек. А еще он устраивает распаковку и показывает, что всегда носит с собой в сумочке. Вместо смартфона, зарядки и беспроводных наушников – заточенный обсидиан для копья, огниво, скребло для очистки шкур, резец, амулеты-обереги…

В эту майскую ночь Костенки стали точкой притяжения не только для туристов, но и для местных жителей, которые приходили просто полюбоваться на нарядные, гуляющие толпы. А изюминкой программы стало завораживающее огненное шоу. Но если в городе это было бы просто красивое зрелище, то на костенковской земле языки пламени отозвались в сердцах зрителей чем-то сакральным. Ирина Котлярова убеждена, что здесь огонь обретает свой истинный, первобытный смысл:

— Ведь здесь 20–30 тысяч лет назад горели костры первобытной культуры, согревая наших предков. Огонь тогда был главным символом цивилизации и центром жизни. Если пламя гасло, это означало гибель рода в прямом смысле слова. Рядом с огнем всегда находилась женщина, которая ухаживала за ним. Выражение «женщина — хранительница домашнего очага» мы сегодня используем фигурально, а тогда оно было буквальным. И когда сегодня здесь, где когда-то зарождалось человечество, снова взмывает пламя — это звучит совершенно иначе.

Ближе к вечеру школьные автобусы разъехались, уступая место взрослой аудитории. Специально для них музей поддержал свою пятнадцатилетнюю традицию — после шести часов вечера и до самой ночи сотрудники бесплатно проводили для всех желающих блиц-экскурсии, собирая гостей в группы и делясь тайнами воронежской земли.

Да еще и с погодой в эту субботу невероятно повезло — дышало уже практически настоящее лето, выманившее на улицы немыслимое количество горожан. Из толпы то и дело долетали обрывки чужих разговоров: вот стайка подруг увлеченно спорит об экспозициях Воронежского областного краеведческого музея, сверяя по смартфонам маршрут к следующей точке. Выбирать действительно было из чего, ведь жизнь кипела в каждом уголке. В одних филиалах гостей вели по следам бунинских мест и кружили под старинные записи Осипа Мандельштама и романсы Вертинского, а в других — учили расписывать воронежский розовый пряник и лепить традиционную карачунскую игрушку.