Воронежский «Факел» завершил сезон-2025/26 с рекордом по надежности обороны

Свыше 500 болельщиков поддерживали "Факел" 16 мая в Ульяновске. Фото: телеграм-канал ФК "Факел"..

В Ульяновске воронежский «Факел» накануне завершил сезон-2025/26. Напомним, что главную задачу «огнеопасные» решили 8 мая, когда после домашней ничьей со «СКА-Хабаровск» (0:0) в шестой раз в истории вышли в элиту отечественного футбола (речь о передвижении по спортивному принципу, без учета сезонов 1991-92). И все же матч с «Волгой» мог войти в историю. Правда, не все зависело от подопечных Олега Василенко. Для первого с 1984 года выхода в высший дивизион в ранге чемпиона нужно было выступить лучше, чем столичная «Родина». Москвичи победили в Туле местный «Арсенал» (4:1), поэтому успех «Факела» уже не имел значения. Дубль Максима Турищева (77-я, 87-я) и победный мяч Альберта Габараева (64-я) принесли воронежцам победу - 3:0.

«Огнеопасные» завершили сезон с 68 очками в активе, уступив «Родине» по личным встречам – 1:3, 0:2.

При этом воронежцы выдали лучший сезон из шести, по итогам которых они выходили в элиту, по надежности обороны. Прежний рекорд был установлен в 1960 году, когда еще «Труд» (так раньше именовался «Факел») в 34 матчах пропустил 23 гола. Тогда воронежцы в среднем пропускали 0,67 гола за игру. А в нынешней кампании парни Шалимова (отработал 12 встреч) и Василенко 22 раза (в 34 матчах) доставали мяч из своих ворот, выдав 0,64 гола за игру.

А Олег Василенко стал первым тренером в истории «Факела», кто вывел клуб в РПЛ два раза. Впервые 50-летний специалист покорил ЛЛМ по итогам сезона-2021/22. Тогда воронежцы выдали 0,86 пропущенных гола за игру (33 в 38 матчах).

Точное расписание РПЛ на следующий розыгрыш определится позднее, но уже известно, что матчи первого тура состоятся в последние выходные июля (26-27-го). А для «Факела» новая кампания будет юбилейной в элите – десятой. Пока лучший результат «огнеопасные» показали в турнире-2023/24, заняв 11-е место.

