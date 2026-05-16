Болельщики – перед матчем воронежского «Факела» с «Волгой»: «Пуси положит парочку, чтобы железно стать лучшим бомбардиром турнира»

Лучший бомбардир первой лиги Белайди Пуси. Фото: телеграм-канал ФК "Факел"..

В Ульяновске 16 мая в 13:00 уфимец Данил Каширин известит о начале поединка 34 тура первой лиги по футболу между местной «Волгой» и воронежским «Факелом».

Нулевая мотивация не сулит «огнеопасным» ничего хорошего. Безусловно, обидно пропускать на последнем вираже «Родину», но выполнение задачи куда важнее. Как минимум до 2027 года «Факел» не приедет в Ульяновск, так что «Волга» приложит максимум усилий, чтобы одолеть официально вернувшегося в РПЛ соперника. Очевидно, что никто не будет отсиживаться в обороне. А значит, что голов должно быть немало.

«Комсомолка» познакомилась с настроениями фанатов обоих клубов и выбрала самые интересные комментарии из соцсетей.

Игорь Долгих завершает сезон с оптимистичным настроем:

- В весенней части нынешнего сезона «Факел» серьезно подпортил настроение своим болельщикам. Даже историческое возвращение в РПЛ за один год для многих из них не стало настоящим торжеством. По крайней мере, после игры с Хабаровском, по итогам которой воронежцы обеспечили себе повышение в классе, праздничной атмосферы не ощущалось.

Впрочем, футболистов можно понять: сложно найти в себе дополнительную мотивацию, когда заветная путевка в элиту фактически была гарантирована команде за несколько месяцев до финиша турнира.

Ветераны помнят, что даже легендарный «Факел» образца 1984 года, решив задачу по выходу в высшую лигу за четыре тура до окончания чемпионата страны, в оставшихся матчах довольствовался лишь домашними ничьими и гостевыми поражениями. В любом случае, этой команде мы должны сказать спасибо за то, что уже совсем скоро в Воронеж вновь приедут лучшие футбольные клубы России.

Что же касаемо матча в Ульяновске, то, вопреки пессимистическим прогнозам некоторых экспертов, он вполне может оказаться зрелищным и результативным. Во-первых, на футболистов не будет давить ответственность за конечный результат. Во-вторых, у хозяев симпатичная команда, предпочитающая играть в атакующий футбол, а не ставить пресловутый «автобус». Ставлю на победу «Факела» со счетом 2:1.

Сезон-2026/27 "Факел" проведет в РПЛ. Фото: телеграм-канал ФК "Факел"..

Артем все еще разочарован скомканной весенней частью сезона на фоне очередного креатива от пресс-службы «Факела»:

- За такую успеваемость по-хорошему, надо на второй год оставлять. Так что 3 с натяжкой.

Геннадий Козлов не верит в максимальный настрой гостей:

- «Факел» перестал стараться после домашней победы над «Уралом» 27 февраля. Благо, задел позволял. Кода запахло жареным, забегали. Сейчас уже ничто не давит. И потенциальное первое место больше волнует фанов, чем игроков. «Огнеопасным» нужно переосмыслить происходящее. В ЛЛМ они были в числе лучших, но с таким отношением в РПЛ не на что надеяться. И сегодня в Ульяновске нам грозит лишь ничья. Даже с Савченковым в составе воронежцы отдыхали на финише сезона-1984, чего уж говорить о нынешнем племени… Ничья 1:1, а то и победа «Волги».

Лариса Гербанец считает, что «Волга» точно не проиграет:

- Не могут наши парни проиграть в последнем матче сезона. И так уже задолжали после оплеухи от безнадежного «Сокола». Думаю, что Пуси положит парочку, чтобы железно стать лучшим бомбардиром турнира, но и ульяновцы не разочаруют. Минимум – 2:2 или 3:3. Никому и ничего не надо, так что голы будут.

Сергей Тужилин уверен, что игроки «Факела» уже празднуют:

- «Волга» окажется сильнее. Не потому, что она выше классом, просто воронежцам нет смысла пыжиться. «Родину» не обойти, Тула нам не помощник. А обыграть вышедший в РПЛ клуб в последнем матче сезона – прекрасный подарок ульяновским болельщикам.

Читайте также:

Вылетел, но обещал вернуться. Воронежский «Факел» настроился на исторический камбэк

От Премьер-лиги до провала. 3 варианта завершения сезона для воронежского «Факела»

Как впервые за 42 года стать лучшим клубом первой лиги? Чего ждать от матча воронежского «Факела» с «Волгой»