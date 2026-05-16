Как впервые за 42 года стать лучшим клубом первой лиги? Чего ждать от матча воронежского «Факела» с «Волгой»

Не факт, что воронежцы будут рвать и метать, чтобы обойти на последнем вираже «Родину». Фото: телеграм-канал ФК "Факел"..

Независимо от того, как завершится сегодняшний матч в Ульяновске, следующий сезон воронежский «Факел» начнет в РПЛ. «Огнеопасные» в шестой раз вышли в элиту отечественного футбола по спортивному принципу (движение вверх по итогам 1991 года произошло за счет распада страны), и лишь в третий раз имеют шанс пойти на повышение в чемпионском статусе. Впервые они этого добились в кампании-1960, когда выиграли однокруговой турнир у четырех зональных победителей (обошли на одно очко «Иртыш» из Омска). В сезоне-1984 «Факел» на два балла превзошел «Торпедо» из Кутаиси. И вот 16 мая «огнеопасные» могут впервые в российской истории стать лучшим клубом первой лиги. Нужно всего лишь обыграть «Волгу» и надеяться, что «Арсенал» попридержит не на шутку разогнавшуюся «Родину».

Итак, вспомним, как проходили гостевые встречи «Факела» с «Волгой» в прошлые годы, и попробуем понять, в каком состоянии клубы подходят к четвертому очному поединку в первой лиге.

История противостояния от футбольного историка Игоря Долгих

«Факел» в третий раз будет гостить в Ульяновске. Первый матч состоялся 8 июня 1958 года – в рамках первой советской лиги команда Воронежа (так тогда именовались «огнеопасные») разгромила местное «Динамо» (прежнее название «Волги») – 5:1. А 14 сентября 1974 года уже во второй советской лиге «Труд» (предыдущее название «Факела») уступил «Волге» 0:1.

Текущая форма

За худшим моментом сезона (серией из четырех встреч без побед) последовала 4-матчевая беспроигрышная серия «Факела» - ничьи с ярославским «Шинником» (2:2), московским «Торпедо» (2:2), победа над красноярским «Енисеем» (2:0) и выведшая парней Олега Василенко в РПЛ ничья со «СКА-Хабаровск» (0:0).

Одержав всего одну победу в семи последних турах (дома над вылетевшей ростовской «Чайкой» - 2:1), «Волга» все равно досрочно сохранила прописку в ЛЛМ. В случае победы над «Факелом» ульяновский клуб может финишировать 12-м, но при неудачной концовке сезона ниже 14-го места не опустится за счет перевеса над «Уфой» по личным встречам (2:0, 1:2).

А судьи кто?

Главным арбитром назначен уфимец Данил Каширин. Ему будут помогать Федор Валявин из Саратова и москвич Виктор Медведев. Резервный арбитр – Ян Марушко (Самара). Проинспектирует работу судей петербуржец Рудольф Исаков.

В этом розыгрыше первой лиги Данил Каширин отработал на 25 матчах (20 – в роли главного). Он предъявил 84 желтых и две красные карточки, назначил шесть пенальти. «Факел» при судействе башкирского арбитра победил в Саратове «Сокол» (1:0, 19-й тур), проиграл в Волгограде «Ротору» (0:1, 25-й тур), дома – столичной «Родине» (1:3, 28-й тур) и поделил очки на «Маршакане» с ростовской «Чайкой» (0:0, 12-й тур). «Волга» с Кашириным не пересекалась.

Кто победит?

В случае выигрыша «огнеопасных» с каждой тысячи «чистыми» можно получить 840 рублей. Гипотетический успех хозяев оценивается коэффициентом 4,2, и ничья увеличит ставку в 3,4 раза.

«Факел» за счет успеха в Ульяновске может впервые в российской истории выйти в элиту с первого места. «Волга» уже точно не опустится ниже 14-го места, но при этом имеет шансы подняться на 12-е. Спорная мотивация как для одних, так и для других. И все же успех «огнеопасных» кажется более логичным. Впрочем, не факт, что воронежцы будут рвать и метать, чтобы обойти на последнем вираже «Родину».

Где посмотреть?

Встречу не покажут ни по одному из каналов «Матча». Так что вся надежда на соцсети.

