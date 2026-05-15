Служебная собака Хейли нашла кота-эмигранта, а инженер Ольга – дом для истощенного пса

Один потерял покой, глядя на пустую шлейку в купе. Другая бросает все дела и мчится на окраину города, чтобы вытащить из петли живой скелет. Корреспондент «КП» записал истории о людях, для которых фраза «Мы в ответе за тех, кого приручили» – не статус в соцсетях, а руководство к действию.

Пять дней ада: последний гудок на перроне

История Павла Цейко из Сочи и его белоснежного кота по кличке Белка – не просто рассказ о питомце. Это история большой дружбы, для которой не существует преград.

Белка приехал к Павлу из далекого Таиланда. Перевезти кота через несколько государственных границ оказалось тем еще квестом: месяцы переписки, горы разрешительных документов, ветеринарные сертификаты международного образца и сложнейшая логистика. Павел боролся за то, чтобы Белка был рядом, еще когда тот являлся просто «иностранным подданным» в переноске.

В итоге они воссоединились и последние четыре года были неразлучны. Питомец сопровождал хозяина повсюду: из Питера, где тот работал, в Сочи и обратно. Эти двое буквально срослись, став друг для друга самыми близкими существами.

У них даже день рождения приходится на одну дату – редкое совпадение, которое Павел считал знаком того, что все границы были пройдены не зря.

Но 20 марта на железнодорожной станции Россошь в Воронежской области этот с трудом обретенный мир чуть не рухнул. Стоянка 30 минут. Павел вынес любимца размять лапы на перрон. Белка, опытный путешественник, повидавший аэропорты и вокзалы разных стран, поездов не боялся. Но тут вмешался злой рок: два состава, стоявшие по бокам на соседних путях, одновременно начали «продувать» тормоза. Резкий выброс воздуха, оглушительное шипение и свист – кот в мгновение ока обезумел от страха. В одну секунду он вывернулся из надежной шлейки и белой молнией улетел под вагоны.

Павел не раздумывал ни секунды. Он бросился следом: бегал по перрону, обшаривал привокзальную площадь, звал, кричал, заглядывал во все углы – тщетно: перепуганное животное исчезло. Время словно замерло и ускорилось одновременно.

– Я не видел и не слышал ничего вокруг, только искал его, – вспоминает Павел Цейко.

Реальность ворвалась резким, протяжным гудком локомотива. Еще несколько минут – и поезд тронется по дальнейшему маршруту. Павел метался по платформе, не в силах поверить, что он должен вот так, по нелепой случайности, оставить здесь друга. Проводники, видя отчаяние мужчины, буквально за руки затолкнули его в тамбур вот-вот отправляющегося вагона. Поезд ускорялся, перрон уходил назад, а Павел стоял в дверях, оглушенный случившимся.

В купе его ждала не только пустая полка, но и сочувствие, которое порой ценнее любых слов. Соседкой оказалась девушка, которая тоже ехала с кошкой. Видя состояние Павла, она всю дорогу не отходила от него, стараясь подобрать слова утешения. Поддержала и поездная бригада.

Проводники вагона и начальник поезда сказали, что они еще в Россоши связались с начальниками вокзала и железнодорожной станции и рассказали о случившемся. «Не переживайте, мы все им сообщили, – уверяли они хозяина животного. – Там лично пообещали, что кота непременно найдут».

– Честно признаюсь, следующие пять суток, пока Белка не нашелся, я практически и не ел, и не спал. Для меня его пропажа стала трагедией, – вспоминает Павел.

Операция «Белый кот»: Хейли чует беду

– Как только я получил известие о сбежавшем котике, то сообщил об этом всем нашим службам, – рассказывает начальник вокзала Сергей Корнюшин. – Работники осмотрели все уголки как самого здания, так и прилегающей территории. На помощь подтянулись наши волонтеры. Потом в различных пабликах стало появляться объявление Павла о поиске кота: «Помогите, дорог и важен!». Он очень сильно переживал за питомца. Завершилось все благополучно. Мы отыскали животное, которое почти неделю без воды и еды пряталось под картонным ящиком.

В Россоши железнодорожники прочесывали каждый метр станции, но поиски никак не увенчивались успехом. Пять дней тишины. И вот – утро 26 марта. Оно стало решающим. На смену вышла сотрудник службы железнодорожной безопасности Надежда Ляшенко со своей четвероногой напарницей Хейли. Собака серьезная, обученная искать взрывчатку.

– Внезапно она начала рычать и тянуть меня к мусорным бакам, – рассказывает Надежда. – Я сначала отозвала ее. Но на обратном пути Хейли буквально уперлась: «Пошли туда!».

Надежда доверилась чутью напарницы. Протиснулась между контейнерами, раздвинула картонные коробки и замерла: на нее смотрели два огромных глаза. Это был Белка. Изголодавшийся, грязный, но живой. Кот, совершивший путешествие через полмира и выживавший почти неделю на путях, просто прижался к рукам спасительницы и тихо, жалобно замяукал.

Хейли за свое невероятное чутье в тот же вечер получила заслуженную награду – двойную порцию любимого корма. А Белку передали с попутным поездом в Сочи.

Железнодорожники сразу же сфотографировали и сняли видео с ним, связались с хозяином.

«Это он!» – радостно закричал Павел, узнав любимца по характерному пятнышку на макушке.

– Я взял из дома переноску для котов, – продолжает рассказ Сергей Корнюшин. – Связались с поездной бригадой следующего на Сочи состава и передали кота на поруки наших коллег.

На конечной потеряшку встречал радостный Павел.

– Я только подошел к вагону и заговорил с проводником, который передавал мне Белку, как он узнал мой голос и громко замяукал, – рассказывает владелец животного.

Когда кот увидел хозяина, первым делом запрыгнул ему на плечи. Так, верхом на нем, и «заехал» в родной дом. Сначала – тщательный обход территории, потом – плотный ужин, и Белка провалился в сон почти на сутки. Теперь он в прекрасном настроении, здоров и радует Павла своим постоянным вниманием, не отходит от него ни на шаг.

«Висел в воздухе» и пил из луж: тихий подвиг Ольги Марковой

Если история Белки – счастливая случайность, то работа Ольги Марковой, инженера из Мичуринска, – это ежедневная борьба за жизнь. Ольга спасает животных уже десять лет, но корни такого призвания уходят в детство.

– Я с малых лет относилась к животным с особенной бережностью, – признается она. – Для меня это всегда были живые души, которые чувствуют боль точно так же, как и мы.

Эту любовь она пронесла через годы.

– Первый случай спасения произошел у моего дома, – вспоминает Ольга. – Вечером подруга позвала меня выйти во двор. У гаража возле пятиэтажки мы увидели самодельную будку, в которой ютилась маленькая мама-собачка и штук шесть ее малюсеньких щенков. Был мороз, и семейству вряд ли удалось бы выжить в полном составе. Тогда и родилась идея раздать всех в хорошие руки.

Были объявления в интернете, звонки друзьям и родственникам. Буквально через несколько дней все малыши оказались пристроены, а мама после необходимого лечения, получения прививок и оформления нужных документов уехала в новый дом, во Францию.

– Трудно сосчитать, сколько котят от магазинов я уже раздала, – делится Ольга Маркова. – Как-то попался раненый, без глаза, котенок. Боялся всех, прятался. Я его сфотографировала, выложила снимок в интернет – нашлась молодая семья, которая согласилась взять питомца к себе. Так мы вместе его вылавливали сачком, специально для этого купленным. Поймали – теперь котенок живет в своем доме, его любят, балуют.

Коллеги и друзья Ольгу поддерживают: живо откликаются на объявляемые ею сборы, которые тратятся на приобретение корма, лекарства, лечение животных и сложные операции.

А раз ей позвонили: «В заброшенном саду воет собака. Кажется, она умирает». В течение нескольких минут Ольга запрыгнула в свой маленький автомобиль и понеслась по указанному адресу. Представшая перед ее глазами картина была жуткой. Огромный алабай, которого хозяева бросили на поводке, запутался. Веревка обмоталась вокруг старой трубы, и пес фактически висел в воздухе, задыхаясь.

– Он был как скелет. Знаете, что его спасло? Дожди. Вокруг него в земле образовались лужи, и он, пока хватало длины веревки, лакал из них воду. Это единственное, что не дало ему погибнуть от жажды.

Ольга поняла, что самой загрузить в автомобиль даже истощенного гиганта не получится. Ей пришлось просить помощи у водителей проезжающих грузовиков. Мужики, увидев такое, молча помогли перенести пса на заднее сиденье. Ветеринар сотворил чудо – вытащил собаку с того света.

За «воскресшим» алабаем новые хозяева приехали за сто километров. Сейчас у него большая будка, которую за свой счет изготовили и привезли владельцам животного неравнодушные люди.

Кошачий «госпиталь» в обычной квартире

У Ольги в квартире постоянный «аншлаг». Сейчас там постоянно живут три кошки. Одна из любимиц – без передней лапки. Ольга нашла ее на улице после того, как та попала в капкан.

– Вы не представляете, сколько в этих животных жажды жизни, – делится хозяйка. – Она бегает на трех лапах быстрее, чем другие на четырех. Первой встречает меня у порога.

Правило у Ольги строгое: пока животное не пройдет полный медицинский осмотр и лечение, она не ищет новый дом. Волонтер лично знакомится с потенциальным хозяином, а потом еще долго звонит, возит своим подопечным вкусняшки. Она уверена: бросить животное после спасения – это как предать его второй раз.

Доброта по наследству: Полина и ее «сухпаек»

Есть у Ольги Марковой и еще один верный соратник – ее 21-летняя дочь Полина, будущий юрист. Девушка выросла среди спасенных душ. Для нее норма – зайти в магазин за хлебом, а выйти с пакетом корма, потому что у входа сидит голодный пес или кошка. Полина всегда носит в сумке небольшую упаковку «сухпайка» для бездомных хвостатых.

– Дочь – это мое отражение, – с гордостью говорит Ольга. – Даже на каникулах она помогает мне ухаживать за новичками. А еще Полина верит, что закон должен защищать тех, кто не может за себя постоять.

Совсем недавно Ольга подобрала очередное «бело-рыжее чудо». Кошечку уже стерилизовали, отмыли и причесали. Скоро она поедет к своей новой хозяйке. Еще одной спасенной душой в мире станет больше.

Знакомясь с такими историями и людьми, понимаешь: человечность – это не дефицит. Она рядом. В Россоши, в Мичуринске, в Сочи... По всей России. И пока мы умеем так искренне сострадать братьям меньшим, у нас самих есть шанс оставаться людьми.

Фото предоставлены Павлом Цейко и Ольгой Марковой