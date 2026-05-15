Воронежскому Центру дополнительного образования «Созвездие» исполнилось 50 лет

фото: Воронежская городская Дума

Торжественное мероприятие и праздничный концерт, посвященные полувековому юбилею Центра дополнительного образования «Созвездие», с аншлагом прошли в Воронежском концертном зале. Это важное событие стало не только днем рождения учреждения, но и поводом для признания заслуг коллектива, а также впечатляющих достижений воспитанников. Для последних «Созвездие» стало стартовой площадкой в большую жизнь.

фото: Воронежская городская Дума

ОТ ПЕРВЫХ КРУЖКОВ ДО ЦЕНТРА ПРИТЯЖЕНИЯ

Сегодня ЦДО «Созвездие» — это многопрофильный комплекс, помогающий раскрыть таланты детей и подростков Воронежа.

За десятилетия своего существования Центр воспитал множество победителей и призеров различных соревнований, конкурсов и выставок. Воспитанники «Созвездия» регулярно пополняют копилку достижений региона, а их успехи — лучшая награда для педагогов.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ДЕПУТАТОВ

Праздничная атмосфера в Воронежском концертном зале объединила педагогов, юных дарований и их родителей. На празднике присутствовали почетные гости, чье внимание подчеркнуло статус юбилея: председатель Воронежской городской Думы, Герой России Андрей Дьяченко, а также депутаты Иван Кандыбин и Алексей Золотарев.

Выступая перед собравшимися, Андрей Дьяченко подчеркнул значимость работы Центра, отметив, что уже пятьдесят лет ЦДО «Созвездие» — это настоящий центр притяжения для талантливых, активных и творческих детей и подростков Воронежа.

фото: Воронежская городская Дума

— Полвека вы открываете для юных горожан мир знаний, творчества, спорта и науки, помогаете каждому найти свое призвание и раскрыть способности, — подчеркнул спикер городской Думы.

Андрей Дьяченко выразил искреннюю благодарность коллективу за многолетний труд и вручил Почетную грамоту Воронежской городской Думы.

Иван Кандыбин, активно участвовавший в церемонии, подарил Центру подарок, поздравив коллектив «Созвездия». В своей речи он подчеркнул важность развития детского творчества и дополнительного образования как фундамента для воспитания гармоничной личности, способной в будущем принести пользу родному городу и стране.