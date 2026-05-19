Ущерб от незаконного полигона под Воронежем оценили в 11 миллионов рублей

Огромный штраф выписало Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора компании «Полигон», расположенной в поселке Анна Воронежской области. Ранее контролирующий орган уже выявлял грубые нарушения природоохранного законодательства, и в этот раз выехал на место для контроля исполнения выданных предписаний.

Сотрудники Росприроднадзора установили, что компания не выполнила требования предписания при эксплуатации полигона для захоронения твердых коммунальных отходов от населения и предприятий региона. На площадке обнаружено незаконное размещение запрещенных к захоронению отходов (автомобильных шин и обгоревших древесных остатков без должной изоляции), пересыпка слоев отходов осуществляется с нарушением действующих требований, а сам полигон фактически занимает площадь, выходящую за пределы зарегистрированного земельного участка.

В нарушение требований закона организация не внесла необходимые изменения в характеристики объекта размещения отходов в государственном реестре, не обновила декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2024 год и предоставила неполные и недостоверные сведения об объекте негативного воздействия на окружающую среду. Складирование отходов производилось без действующей лицензии.

Управление назначило штраф за выявленные нарушения и рассчитало причиненный ущерб, который составил 11 594 000 рублей. В адрес компании направили требование о добровольном возмещении причиненного вреда. В случае отказа материалы передадут в суд.