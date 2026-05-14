Герой России Андрей Дьяченко встретился с семьями участников СВО в Левобережном районе

фото: Воронежская городская Дума

Председатель Воронежской городской Думы, Герой России Андрей Дьяченко провел встречу с участниками специальной военной операции и членами их семей. Мероприятие состоялось в управе Левобережного района.

В диалоге с защитниками Отечества и их близкими также приняли участие депутаты гордумы Максим Михин, Маргарита Жукова, Иван Новак, Александр Чуфинев и Алексей Панфилов, руководитель управы Вадим Башилов, заместитель руководителя «Фонда защитников Отечества» Маргарита Боброва, руководитель управления жилищных отношений Олег Зацепин, а также представители соцзащиты и районного комиссариата.

СПЕКТР ВОПРОСОВ

Участники встречи поделились проблемами, которые сегодня волнуют их больше всего. Часть обращений касалась вопросов благоустройства: спила аварийных деревьев, установки ограждений контейнерных площадок и ликвидации затопления подвалов в многоквартирных домах.

Также поднимали вопросы получения высокотехнологичной медицинской помощи и сложных операций, оформления жилья в собственность, реабилитации после ранений и устройства детей в детские сады, колледжи и вузы.

КОНТРОЛЬ ДЕПУТАТОВ

Андрей Дьяченко отметил, что при решении проблем иногда возникает так называемый человеческий фактор, но призвал не уходить от сложных задач, а искать законные и эффективные пути их решения.

В диалог активно включились и другие парламентарии. Выяснилось, что ряд бытовых проблем (спил деревьев, ограждения площадок) уже в ближайшее время найдут положительное решение.