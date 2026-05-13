Технологии будущего на воронежской земле

Воронежскую область с рабочим визитом посетили министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут и заместитель председателя Государственной Думы РФ Алексей Гордеев. Вместе с губернатором Александром Гусевым они осмотрели передовые предприятия АПК, где внедряются цифровые технологии мирового уровня, и оценили ход посевной кампании.

ВИЗИТ К ДИНАСТИИ ФЕРМЕРОВ

Начался рабочий визит поездкой в село Аношкино Лискинского района, где Оксана Лут и Александр Гусев навестили победительницу конкурса управленцев «Лидеры агропромышленного комплекса» (платформа «Россия – страна возможностей») Наталью Суханову. В мероприятии также участвовали замминистра Марина Афонина и зампред облправительства Алексей Сапронов.

История Натальи — это классический пример семейной фермы нового поколения. Несколько лет назад она с мужем и дочерью переехали в село. Сегодня в их хозяйстве – 6 нетелей абердин-ангусской породы и 50 овец катумской породы. Уже получен первый приплод — четыре теленка. В планах — развивать органическое производство.

Губернатор Александр Гусев резюмировал: - Такие хозяйства — пример того, как инициативные и компетентные люди формируют новое лицо российского фермерства.

Оксана Лут и глава региона пожелали Наталье успехов в развитии.

ЦИФРОВОЕ ЖИВОТНОВОДСТВО

Далее остановку делегация сделала в Верхнемамонском районе. В селе Нижний Мамон Оксана Лут, Алексей Гордеев и Александр Гусев оценили работу нового молочно-товарного комплекса (МТК) группы компаний «АГРОЭКО». Этот объект — яркий пример того, как сегодня выглядит «ферма будущего».

Комплекс рассчитан на единовременное содержание 3,6 тысяч фуражных коров элитной голштинской породы. Общее поголовье вместе с молодняком составляет почти 8 тысяч особей. Для обслуживания такого большого стада здесь создано почти 180 рабочих мест с высокими требованиями к квалификации.

Гости оценили уровень автоматизации. После выхода на полную мощность комплекс будет производить порядка 115 тонн молока в сутки (42 тысяч тонн ежегодно), но достигается это не за счет ручного труда, а благодаря внедрению полностью отечественной системы управления.

- АГРОЭКО продолжает открывать новые объекты и наращивать производственные мощности. Наши достижения стали возможны, в том числе, благодаря системной работе Минсельхоза России по развитию отрасли и вниманию региональных властей к АПК. Для нас принципиально важно не только наращивать объемы, но и участвовать в развитии сельских территорий. Мы стремимся, чтобы люди хотели жить, растить детей и строить будущее на селе, — подчеркнул председатель Совета директоров АГРОЭКО Владимир Маслов.

ПРЕДИКТИВНАЯ АНАЛИТИКА И «КАРТОЧКА ПИТОМЦА»

Особая гордость предприятия — эксперимент, проводимый совместно с МСХА им. К. А. Тимирязева. Здесь апробируют технологию предиктивной видеоаналитики. Система с помощью камер и нейросетей отслеживает движение каждого животного, анализируя симметрию шага и ранние признаки хромоты. На выходе формируется «цифровой профиль питомца» — карточка с данными о его здоровье и продуктивности.

Губернатор Александр Гусев назвал проект одним из самых технологичных в стране:

Инвестиции: 6 млрд рублей,

Доильная карусель: на 80 мест, обслуживаемая всего 21 человеком при 10 тысяч доек в сутки,

Комфорт животных: время пребывания сотрудников в секциях не превышает двух часов, что минимизирует стресс у буренок.

ЗАВОД СУХИХ ИНГРЕДИЕНТОВ УДВАИВАЕТ МОЩНОСТЬ

Следующим пунктом стал Калачеевский район, где делегация посетила завод группы компаний «Молвест» — уникальное для России предприятие по производству сухих ингредиентов из молока и сыворотки. Это первая в РФ площадка, выпускающая компоненты для детского и специализированного питания.

Основатель компании Аркадий Пономарев доложил о растущем экспортном потенциале: поставки идут в Китай, Египет, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Алжир, Тунис. В 2026 году планируется увеличить экспорт до 3,5 тысяч тонн (с 2 тысяч тонн в прошлом году), при этом основной объем ориентирован на закрытие потребностей внутреннего рынка.

Ключевая новость визита — старт строительства нового цеха. Мощности завода вырастут более чем вдвое: с 17 тысяч тонн в год до 39. Инвестиции превысят 10 млрд рублей.

Зампредседателя Госдумы РФ Алексей Гордеев отметил, что в этом году выручка достигнет 25 млрд рублей, здесь работают 750 человек. - Это вся продукция будет высокой переработки, это так называемые сухие молочные ингредиенты, которые в том числе идут и на производство детского питания. Во-первых, здесь идет импортозамещение, а во-вторых – экспорт. И такие подходы, примеры, позволяют нашей области держать лидирующие места в Российской Федерации. Конечно, важно было, чтобы министр это увидела и на федеральном уровне регион поддержали, – сказал Алексей Гордеев.

Особое внимание министр Оксана Лут уделила образовательному кластеру «Молвеста», который объединяет научно-прикладной исследовательский центр на базе завода, 5 вузов, 7 ссузов и агроклассы, а также специальный проект в Россошанском колледже молочной и мясной промышленности – «Профессионалитет».

В ПОЛЯХ И НА ЭКОФЕРМАХ

На поле в селе Новомеловатка (Калачеевский район) гости ознакомились с ходом посевной подсолнечника. Глава района Николай Котолевский и фермер Сергей Мирошников (стаж работы — 26 лет) рассказали об использовании отечественных семян.

Губернатор Александр Гусев доложил министру об актуальной ситуации:

- Ранние зерновые посеяны на 353 тысяч га (68% от плана в 518 тысяч га); - Сахарная свекла — на 73 тысячи га (56%); - Стартовал сев кукурузы, сои и проса.

– Из-за погодных условий у нас немного сдвинулись сроки сева, но это некритично. Я считаю, что в принципе и почва достаточно сейчас увлажнена, а на следующей недели мы ждем дожди. Досеиваются сахарная свекла, подсолнух, кукуруза. Виды на урожай у нас неплохие, — резюмировал Александр Гусев, заверив, что проблем с удобрениями, семенами и топливом нет.