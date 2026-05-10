9 мая в Воронеже вспоминали судьбы людей - родных, близких, своих - и традиции, рожденные войной.

За шумом праздничных улиц, сигналами машин и музыкой у фонтанов в Воронеже весь день звучали человеческие истории. О фронтовой любви, родившейся под взрывами. О прадеде, от которого остались лишь несколько старых монет. О красных цветах, ставших для семьи символом жизни после войны. 9 мая здесь вспоминали судьбы людей - родных, близких, своих - и традиции, рожденные войной.

«Это не ленточка!»

Георгиевская лента, красный цветок, старая монета: что хранит память воронежцев

Центральная улица города бурлит с самого утра: волонтеры Победы уже стоят на посту. Молодые ребята в ярких голубых жилетах ловко маневрируют в толпе, вручая прохожим георгиевские ленты и свои улыбки. Город стремительно окрашивается в цвета памяти. Черно-оранжевые полоски вспыхивают то тут, то там – на лацканах пиджаков, воздушных платьях, детских футболках. Люди крепят их на грудь с улыбками.

«Можно и нам взять ленточку?» – обращается женщина к волонтеру, подтягивая за руку маленькую дочку. «Мама! Это не «ленточка», а лента! – возмущенно произносит девочка, серьезно глядя на волонтера. – Георгиевская лента. Так бабушка сказала». Волонтер, улыбнувшись, вручает им две ленты. Малышка сама, с трогательной сосредоточенностью, прикрепляет свою – прямо над сердцем. Вокруг – гул голосов, смех, шепот, музыка из открытых кафе. Улица живет, дышит и празднует.

На пути к Площади Победы разливается море портретов. Люди несут фотографии родных, и кажется, что вместе с ними шагают те, кто когда-то защищал Родину. В руках – рамки, на лицах – гордость, а в сердцах – память.

– Мои родители ушли на фронт с самого начала, – говорит пожилая женщина, крепко держа портрет в светлой деревянной рамке. Ее голос дрожит, но она улыбается. – Папа, Сиваченко Николай Дмитриевич, был артиллеристом, а мама, Сиваченко Любовь Михайловна – зенитчицей. Они встретились на фронте. Среди дыма, взрывов и страха – и все равно нашли друг друга. Пронесли свою любовь через войну, как самое дорогое. Вместе защищали Горьковский автозавод, вместе дошли до Победы в Польше – там и поженились. Потом папа служил, а мама растила двух дочерей: меня и сестру.

Она крепче сжимает рамку, улыбается и снова шагает вперед – в потоке людей к Площади Победы.

История, спрятанная в букетах и фотографиях

Тем временем у монумента особенно многолюдно. Толпа медленно растекается вокруг гранитного постамента, образуя живой круг – кто-то стоит молча, склонив голову, кто-то перешептывается, показывая детям Вечный огонь, мерцающий в бронзовой чаше. Люди идут нескончаемой чередой: мужчины с орденами на груди, семьи с детьми, молодежь с портретами дедов, пожилые пары, бережно несущие по одному цветку.

Воспитанники военно-патриотического клуба «Арсенал», вытянувшись по стойке смирно, несут почетный караул. Их строй четкий – каждый держит спину прямо, взгляд устремлен вперед. Мальчишки лет четырнадцати, в форме с аккуратными погонами, неподвижны даже тогда, когда ветер ударяет в лицо и трепет рукава. Для этих ребят участие в празднике – не обязанность. Они сами попросились выйти сегодня к монументу, несмотря на жаркую погоду: столбик термометра перевалил за 25 °C. Они здесь по велению сердца. На вопросы корреспондента юноши и девушки отвечают твердо и решительно:

– Для нас этот праздник – не просто дата в календаре. Он напоминает: мирное небо над головой – это дар, оплаченный жизнями наших предков. Мы свято чтим их память. В нынешнее время это особенно важно – когда кто-то пытается переписать историю и затуманить правду о подвиге нашего народа. Мы стоим на своем: помним, знаем, передаем дальше. Участие в празднике – это живая дань памяти тем, кто не вернулся. А самое дорогое сегодня – возможность поговорить с ветеранами. Мы – последнее поколение, у которого есть этот бесценный шанс. И мы дорожим.

К братской могиле неспеша подходит мужчина в гимнастерке с орденами на груди и букетом тюльпанов в руке. Он останавливается у гранитной плиты, где уже расстелился ковер алых гвоздик. Находит уголок, кладет свой букет, поправляет ленту.

– Я служил в МВД в Иркутской области – там прошла моя молодость, – говорит Владимир Васильевич Кракотец, и в его голосе слышится гордость. – 9 Мая для меня – кровный праздник. Я каждый год хожу на парад и отмечаю этот день как самый главный в году». Вопрос про отмену парада в Воронеже заставляет его вздрогнуть. Он опускает глаза и молчит несколько секунд. «Вы знаете, это вынужденная мера. Просто вынужденная, – наконец говорит он. – Нужно немного потерпеть. Со вчерашнего вечера я не могу дозвониться до товарищей… Но, может, это и к лучшему? Значит, пора отложить телефоны и встретиться вживую.

Алые языки памяти

Аромат свежих гвоздик наполняет воздух. Красные цветы ложатся к граниту один за другим – столько, что временами кажется: камень вот-вот прогнется под тяжестью алеющих букетов. Женщина в платье с крупными маками кладет еще один большой букет и крестится.

– В моей семье есть традиция, которая может показаться странной: на 9 Мая мы украшаем дом красными цветами, – рассказывает она, аккуратно вытирая слезу. – Они стоят в каждой комнате: на подоконниках, на тумбочках, на столах. Дело в том, что моя прабабушка, Хаустова Александра Васильевна, очень любила красные цветы. Война застала ее ребенком. Она была простой деревенской девчонкой из села Болото в Курской области. В ее детстве было мало красоты – сами понимаете, война беспощадна: голод, холод, постоянная тревога. Она не любила вспоминать о прошлом, но рассказала, как однажды нашла осенью в поле красный цветок – как он поразил ее своей яркостью и стал символом победы жизни над смертью. Когда наступил мир, она разбила у дома палисадник и первым делом посадила там красные цветы. Пока была жива, каждый год в этот день дом тонул в цветах. Прабабушка скончалась в 2019 году, но память о ней и любовь к алым цветам всегда будет жить в нашей семье. Когда мы ставим букеты в вазы, вспоминаем ее слова: «Пока цветут цветы – жизнь продолжается». Сегодня мы принесли красные гвоздики в память о прабабушке и всех, кто подарил нам мирное небо.

Капли радуги и детские пилотки – мозаика праздника

К полудню Воронеж становится еще энергичнее: после долгой прохлады на Площади наконец заработали фонтаны. Их сверкающие на солнце струи словно вторят общему настроению: вопреки ограничениям празднику быть! Вода играет всеми оттенками радуги, отражается в стеклах зданий, создает причудливые блики на асфальте. Люди замедляют шаг, чтобы полюбоваться этим зрелищем, фотографируются и смеются. Кругом – малыши в военной форме. На них крошечные гимнастерки, затянутые ремнями со сверкающими пряжками, и пилотки чуть набок.

Воспитанники военно-патриотического клуба «Арсенал», вытянувшись по стойке смирно, несут почетный караул.

Мужчина, седоватый, с морщинами у глаз и шрамом над бровью, улыбается, оглядывает эту детскую армию и рассказывает:

– Знаете, сколько человек у меня в роду погибло на войне? Я потерял прадеда, деда и двух дядь – все пропали без вести. Где именно они лежат – неизвестно, но кто-то из них точно где-то здесь, в Воронежской земле, в братских могилах. В моей семье так заведено: 9 мая – едем к мемориалам. Объезжаем каждый без исключения, возлагаем цветы – навещаем родных.

Алфавит памяти, который поместится на ладони

У кинотеатра «Пролетарий» развернулась сувенирная ярмарка: столы, застеленные яркими скатертями, выстроились вдоль тратуара, над ними трепещут флаги, а на прилавках – тематические товары, символы Победы: георгиевские ленты разных размеров, значки с портретами маршалов, миниатюрные копии орденов, открытки с военной тематикой, маленькие флажки и керамические фигурки солдат.

Люди с интересом изучают ассортимент: кто-то выбирает значок для внука, кто-то листает открытки с редкими архивными фото, а кто-то примеряет гимнастерку.

Женщина лет пятидесяти держит в руке несколько лент, оформленных в броши, и просит продавца показать еще. Неотрывно рассматривает их, проводит пальцем по краю, оценивая плотность ткани.

– Да, мы не носим ее каждый день, и что с того? – делится она. – Это же не просто лента, а произведение искусства! У меня их целая коллекция, собираю уже около десяти лет. Сначала это было просто: сохранила ленту с первого «Бессмертного полка», потом увидела на праздничной ярмарке необычную, с тиснением – купила, и мне это так понравилось! Накануне праздника достаю коробочку с лентами и каждый день надеваю новую. А еще у меня друзья за границей, я для них беру! Когда мы встречаемся, дарю им эти ленты: они просят. У них такого не купишь. Летом поеду во Францию к подруге и отдам, чтобы на будущий год у нее была новая. Она всегда так радуется и хранит их, как талисманы. Говорит, что в этих лентах – частичка нашей памяти и души. Это ведь не просто сувенир, а связь между поколениями и странами. Пока мы помним, она значит больше, чем ткань и краска.

За прилавком по соседству сосредоточенно склонился мужчина – он внимательно рассматривает монеты. Достав лупу, долго крутит в руках один экземпляр – изучает гурт, проводит пальцем по рельефу, подносит к свету, чтобы изучить мельчайшие детали. Продавец не сводит с него взгляда и начинает нервничать: вдруг что-то незаметно прихватит? Но история этого человека оказывается намного глубже, чем может показаться на первый взгляд. Оказывается, что его интерес к монетам – не просто хобби, а традиция, укоренившаяся на генетическом уровне.

– Павлов Михаил Юрьевич – мой прадед, – с гордостью произносит мужчина. – Он ушел на войну в первые дни и не вернулся. У него осталась семья: трое детей, жена и маленький скромный коробок, в котором лежали всего три монеты. Две из них – царские, времен Николая ll – пятаки 1909-го. А третья – польские два гроша. Откуда взялся этот экземпляр в деревенской семье, никто не знает. Прабабушка, Павлова Мария Ивановна, бережно хранила эти монеты как память о муже. Она передала их своему сыну – моему деду. Он не просто сохранил реликвию, но и пополнил ее: добавил несколько советских монет. Коллекция перешла ко мне как подарок на выпускной. С тех пор собираю монеты, уже больше двадцати лет. Раньше ездил за границу – искал редкие экземпляры, сейчас чаще заглядываю на уличные базары и барахолки: порой удается отыскать настоящие сокровища. Насобирал уже три альбома, каждый лист – с историей. Я храню и пополняю коллекцию не ради выгоды, хотя некоторые экземпляры стоят немало, а потому, что она ценна мне как память. Это дело начал мой прадед, участник войны. Родные совершили настоящий подвиг, сохранив эти монеты для меня, а я передам коллекцию своим детям. Ведь это не просто металл и гравировка – это связь поколений в форме монет.

К вечеру город не спешит сворачивать празднование – атмосфера торжества будто только набирает силу. По дорогам бесконечным потоком двигаются автомобили с флагами: триколоры и георгиевские ленты трепещут на ветру и переливаются в свете уличных фонарей. Водители сигналят друг другу – короткие гудки сливаются в праздничный оркестр. Пассажиры высовываются из окон, машут руками, кричат: «С праздником!», «С Днем Победы!». Даже машины ДПС не выглядят в этот день строго: их стекла оклеены портретами героев войны. Инспекторы, обычно сосредоточенные и деловые, сегодня улыбаются и кивают в ответ на приветствия. Город живет единым дыханием – в этот вечер каждый чувствует, что праздник – не календарная дата, а народ. Это люди, которые живут сегодня и вечно живут в памяти.