День Победы празднуют взрослые и дети Фото: Алиса КАЛАШНИКОВА.

С утра 9 мая в Новой Усмани зазвучали песни военных лет. Самое большое село страны преобразилось к празднику: улицы украсили алые знамена и флаги России.

Напротив здания военного комиссариата Новоусманского и Каширского районов расположилась выставка военной техники. Были представлены прославленная «Катюша», легкий танк Т-70, бронеавтомобиль БА-64, а также артиллерийские орудия Красной Армии, использовавшиеся в годы Великой Отечественной.

Рядом стояли участники военно-исторических клубов «За Отвагу» и «Орлята» в военной форме. Реконструкторы охотно рассказывали о технике и фотографировались с посетителями выставки.

Флаги развевались на ветру... Фото: Алиса КАЛАШНИКОВА.

Были среди них и юные лица. Наравне со взрослыми молодые бойцы стойко выдерживали жару. Для 12-летнего Егора Волчихина это не первое сражение с погодными условиями: несколько месяцев назад он, не испугавшись морозов, принимал участие в реконструкции битвы за Воронеж.

«ЗДЕСЬ ВСЕ МОЖНО ПОТРОГАТЬ»

Чуть поодаль от танков и бронеавтомобилей разместилась небольшая выставка снаряжения Красной Армии и немецких захватчиков. Жители Новой Усмани и гости села могли рассмотреть боевые награды, подержать в руках настоящую винтовку и узнать, что лежало в сумке полевого врача.

- Главная наша цель - вызвать интерес у подрастающего поколения. Чтобы дети смотрели, узнавали новое. В музей ты приходишь, и там все под стеклом, руками трогать нельзя. А здесь мы оживляем историю! Часто выезжаем с этой выставкой в школы и другие учебные организации. У нас все можно потрогать, - с улыбкой рассказал Федор Федорин, член клуба «За Отвагу». - Некоторые берут каску и удивляются: «Ой, а она тяжелая!». Оказывается, нелегко такой даже просто ходить весь день. А во время войны красноармеец нес на себе около 30 килограмм снаряжения. И это без учета оружия! На таких выставках ты начинаешь осознавать этот трудный путь, начинаешь ценить подвиг, который совершили наши предки.

Была организована выставка снаряжения Красной Армии и немецких захватчиков Фото: Алиса КАЛАШНИКОВА.

Федор с гордостью вспомнил своих дедов. Один погиб зимой 1942 года под Ленинградом при обороне Ленинского плацдарма. Другой - по отцовской линии - прошел войну и вернулся к родным. Он не любил говорить о пережитом, но каждое 9 мая аккуратно натирал медали до блеска.

СЕКРЕТ САМОЙ ВКУСНОЙ КАШИ

Сквозь шум людских голосов бойко пробивался голос гармони. Музыканта Сергея Горохова плотным кольцом окружили люди, наперебой прося сыграть «Катюшу» и «На безымянной высоте». Многие дети приплясывали. Ближе к полудню воздух наполнился запахом гречневой каши, приготовленной здесь же, на полевой кухне.

- Я доволен, но устал, конечно. Зато все наелись. Секрет очень простой: полевая кухня, сорок банок тушенки и гречка, - отозвался повар Леонид Гребенев.

Какой День Победы без полевой каши? Фото: Алиса КАЛАШНИКОВА.

Его друг Алексей Соколов весело добавил:

- Всех накормили! Мы здесь настоящая команда, все вместе делаем. Настроение хорошее, праздничное!

- Лучший день в году! - поддержал товарищей Александр Остросаблин, бодро разливая по бумажным стаканчикам сладкий чай.

КИРЗОВЫЕ САПОГИ, 13 ДЕТЕЙ И ЛЮБОВЬ ПОТОМКОВ

Жители Новой Усмани и ее гости стекались на выставку непрекращающимся потоком. Многие приходили целыми семьями. Наталья Бородкина и Алексей Селявкин посетили мероприятие с двумя маленькими дочками. Старшая, семилетняя Софья, с трепетом и любовью рассказала о прадедушке по материнской линии.

- Его звали Кузьма Фатеевич Лепендин. Он ушел на войну в 1941 году. Был разведчиком. Дедушка наступил на мину, и ему оторвало ногу. В 1943-м он вернулся домой. Стал председателем колхоза, и у него родилось 13 детей.

Евгения Елфимова с четырехлетней дочерью Агатой утром возложили цветы у Пантеона Воинской Славы, а затем пришли на выставку.

- Мы чтим традиции, обычно участвуем в «Бессмертном полку», - поделилась Евгения.

Петр Бордя нес фотографии своего отца и дедушки жены, Николая Линовецкого Фото: Алиса КАЛАШНИКОВА.

Несмотря на то что в этом году шествие в целях безопасности было отменено, многие жители Новой Усмани гуляли по селу с портретами предков-героев в руках.

Петр Бордя нес фотографии своего отца и дедушки жены, Николая Линовецкого. Его супруга заболела, поэтому мужчина вышел на улицу в одиночку.

- Жизнь моему отцу, Георгию Дмитриевичу Бордя, спасли кирзовые сапоги, - поведал Петр. - Он перебегал из одной траншеи в другую, и вражеская пуля прошла насквозь, пробив икры. Отец упал лицом в окоп, где его позже нашла наступавшая Красная Армия. Бойца привезли в полевой госпиталь, который располагался в конюшне. Раненных клали там, где не стояли лошади, прямо на пол. Врач разрезал голенища сапог, а там запеклась кровь. И он сказал: «Если бы не эти сапоги, то кровь бы не запеклась. Благодаря им ты остался жив! А то умер бы от кровопотери». Вернулся отец домой, в Молдавию, только в 1947 году.

С портретами отца и деда пришла Марина Бельская.

- Дед мой, Семен Федорович Бельский, пропал без вести в 1941 году под Ленинградом. Он был сапером, - рассказала женщина. - Вот мы втроем и «ходим»: я, дед и его сын - мой отец.

ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК

Один из членов объединения «За отвагу», Сергей Студенников, несколько лет наблюдал за акциями военно-исторических клубов, прежде чем решился вступить в ряды реконструкторов.

- День Победы всегда был моим любимым праздником, - признался мужчина. - Интерес к военной тематике во мне пробудили фильмы, книги и компьютерные игры. А с 2017 года я стал принимать участие во всех реконструкциях, парадах и прочих мероприятиях.

В День Победы Сергей вспоминает своих прадедов: один служил интендантом и выдавал бойцам снаряжение, а другой погиб в битвах на Невском пятачке. Где его могила, неизвестно.

- Один мой дед находился в блокадном Ленинграде, - рассказал другой реконструктор, Дмитрий Мамонтов, - а другой, призванный в Острогожске, дошел до Бреста.

Однажды знакомый предложил Дмитрию вступить в военно-исторический клуб. Воодушевленный историями дедов, Мамонтов согласился.

- Я начал участвовать в реконструкциях и быстро понял: это мое, - улыбается он. - Хочу дальше проводить такие мероприятия, чтобы молодежь видела, как это было в войну. Ведь раньше и морозы были минус тридцать, и если в «бяшку» (легкий танк Б-20) попадал снаряд, погибал весь экипаж…

Участники военно-исторических клубов «За Отвагу» и «Орлята» Фото: Алиса КАЛАШНИКОВА.

По словам руководителя клуба «За Отвагу» Евгения Соловьева, такие выставки в Новой Усмани в День Победы уже стали доброй традицией.

- Да, масштабы мероприятий приходится укорачивать из-за сегодняшней напряженной обстановки, - отметил Соловьев, - но даже в такое непростое время мы стараемся подарить людям частицу праздника. Чтобы детишки полазали по военной технике, все посмотрели. Чтобы родители им рассказали о войне. Чтобы дети понимали, какой ценой далась победа Советскому Союзу. А история, как известно, циклична. Она имеет свойство повторяться, когда мы про нее забываем. И сейчас ведь идет война.

Михаил Голявин гордо добавил:

- Но как бы нас ни пугали, наши флаги развивались и будут развиваться!