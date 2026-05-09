Воронежский «Факел» вышел в РПЛ с историческим достижением

На «Маршакане» в Воронеже накануне состоялся самый важный матч текущего сезона для воронежского «Факела». Нашим парням для возвращения в РПЛ нужно было набрать одно очко в противостоянии со «СКА-Хабаровск». И тогда поединок заключительного тура в Ульяновске с «Волгой» терял смысл. Одни болельщики «огнеопасных» жаждали разгрома, другие призывали успокоиться и просто решить задачу. Букмекеры считали, что «Факел» несомненно победит, причем не менее чем с разницей в два мяча. Самый опасный момент воронежцы создали на 76-й минуте, когда герой победы с тульским «Арсеналом» Максим Турищев не попал в пустые ворота. Одолеть дальневосточников наш клуб не смог. Но итоговые 0:0 равносильны любой самой безумной победе.

Таким образом, за тур до финиша чемпионата «Факел» обеспечил себе участие в РПЛ. И сделал это всего за 33 матча, обновив клубный рекорд. Прежнее достижение – возвращение в элиту за два сезона или 84 поединка – были установлено в 1998-99 годах.

Итак, после 33 матчей «Факел» идет вторым с 65 очками. При этом перевес вышедшей в единоличные лидеры московской «Родины» лишь за счет личных встреч. У столичного клуба также 65 баллов, но при этом две очные победы – 2:0 и 3:1. Теперь если воронежцы 16 мая победят в Ульяновске, а «Родина» оступится в Туле (сыграет вничью или потерпит поражение), то «Факел» может впервые с 1984 года выйти в высший дивизион с первого места.