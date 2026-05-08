Болельщики – перед матчем «Факела» со «СКА-Хабаровск»: «8 мая войдет в историю воронежского футбола»

Фанаты уверены, что Воронеж 8 мая будет гудеть. Фото: телеграм-канал ФК "Факел"..

В Воронеже 8 мая в 18:00 ростовчанин Матвей Заика известит о начале поединка 33 тура первой лиги по футболу между местным «Факелом» и «СКА-Хабаровск».

Подарок от «Шинника» упростил задачу для «огнеопасных». Для выхода в РПЛ им нужно набрать одно очко в двух заключительных турах. Как ни крути, задача смешная. И если не произойдет никакого форс-мажора, то менее чем через семь часов «Факел» официально шагнет в элиту. Счастье совсем близко.

«Комсомолка» познакомилась с настроениями фанатов обоих клубов и выбрала самые интересные комментарии из соцсетей.

Игорь Долгих ждет крупного успеха от парней Олега Василенко:

- «Факел» одной ногой уже в РПЛ. До официального выхода достаточно набрать всего лишь одно очко. Однако «огнеопасные» по весне слишком задолжали своим болельщикам в плане положительных эмоций и красивого футбола. Поэтому от матча с Хабаровском жду настоящую жару на поле и море позитива. Этот день по-любому войдет в историю воронежского футбола. Так давайте же сделаем эту историю прекрасной! Хотелось бы по окончании игры увидеть на табло цифры 3:0.

С ним согласен и новорожденный бук:

- Будет легкая победа «Факела» и выход в РПЛ на домашнем стадионе. Можно 3:0 запросто оформить.

Ромчик из Нижнего считает, что армейцы поупираются:

- Хоть Хабаровск не попадает в ТОП-10, я все равно думаю, что «Факелу» победа достанется с трудом. Единственный гол в самой концовке встречи с 11-метровой отметки забьет Белайди Пуси.

Болельщиком под ником rrka предрекает ничью:

- Для выхода в РПЛ «Факелу» нужно хотя бы раз сыграть в ничью в двух заключительных турах. Думаю, что как раз со «СКА-Хабаровск» и будет мировая, которая устроит всех.

Данила из Хабаровска допускает, что армейцы запросто могут повторить подвиг «Шинника», который 4 мая совершил сенсацию в Екатеринбурге:

- Буки совсем страх потеряли. «Факел» весной еле дышит, но и преследователи не лучше. Скорее всего, «Урал» уже в грядущем туре еще раз оступится, «КАМАЗу» очки нужнее. Так что воронежцам необязательно побеждать. Но у «СКА-Хабаровск» еще больше долгов перед фанами – всего одна победа (без учета технической над «Уфой») в 11 последних турах. В октябре дома мы остановили фаворита из Воронежа (1:0), до этого в сентябре победили на поле «Урала» (2:1), в марте застопорили «Родину» (2:2). Так что запросто можем еще раз одолеть воронежцев, которые уже мысленно в РПЛ. Хабаровск не раз срамил аналитиков, так почему бы не повторить?

Савелий Максимов уверен, что воронежцы еще до перерыва снимут все вопросы:

- Сегодня будет день «Факела». Никакой ничьей, только победа, безоговорочная, лучше разгромная. Ведь если бы не куча осечек, воронежцы еще в прошлом месяце могли досрочно обеспечить место не ниже второго. Раз уж затянули до 33-го тура, то самое время попытаться отплатить самым преданным фанам в стране за поддержку. Василенко много критиковали в последнее время, но ключевой матч – против «Енисея» - он выиграл. Пора лишь поставить эффектную точку и готовиться к РПЛ. Без нас там скучали, мы перегруппировались и возвращаемся. В ранге лучшего клуба ЛЛМ. 5:0 меня устроит, но и на 4:0 соглашусь. Хотя все это шуточки, но душа просит праздника. Воронеж сегодня будет гудеть!

Настена из Малышево ожидает волевого успеха хозяев:

- Главное, чтобы парни не вышли на матч, будто уже выиграли. Хабаровску нечего терять, задачи решены, могут все что угодно сотворить. Очень уж подозрительные котировки. И почему-то кажется, что нервячок у нас сегодня будет. После проигранного первого тайма дадим четыре гола во втором с хет-триком Пуси и точным ударом Гнапи. Воронеж, зажигай!

Читайте также:

Вылетел, но обещал вернуться. Воронежский «Факел» настроился на исторический камбэк

От Премьер-лиги до провала. 3 варианта завершения сезона для воронежского «Факела»

Как переписать историю за 33 игровых дня? Чего ждать от матча воронежского «Факела» со «СКА-Хабаровск»