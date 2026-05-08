В следующем году Катюшу привезем!

Танк в школьном дворе вызвал огромный ажиотаж среди школьников. Фото: Александр Скворцов.

В центре двора, в тени, стоит танк Т-70. По словам Алексея Смертина, заместителя генерального директора компании «НЭСТ» и организатора акции, это подлинный участник сражений в Великой Отечественной войне. Машина и сейчас на ходу – все механизмы отремонтированы или заменены на оригинальные детали. Танк самостоятельно сошел с транспортировочной машины и занял запланированное для него место, лишь немного поцарапав асфальт гусеницами. Алексей хотел было привезти легендарную модель Т-34, но тогда пришлось бы демонтировать школьные ворота, а потом и проводить замену асфальта во всем дворе. Так что школьники увидели более «компактный» танк Т-70.

Заместитель генерального директора компании НЭСТ Алексей Смертин и директор гимназии N5 Марина Болгова напутствовали юных учащихся. Фото: Александр Скворцов.

Учащиеся с любопытством подглядывали за последними приготовлениями полевой кухни: как огромным половником раскладывают гречневую кашу в кастрюлю, наливают горячий чай прямо из бака, а из кадушки как по-волшебству появляются малосольные огурцы. Нехитрое на первый взгляд меню вызвало огромный ажиотаж, так что все классы едят по расписанию. Второй год подряд такая акция становится возможной благодаря основателю компании «НЭСТ» Дмитрию Смирнову и его поддержке патриотического воспитания школьников. В этом году помимо военной техники, во дворе школы появилась небольшая экспозиция оружия. Школьники могли подержать в руках холощеные автоматы и винтовки, а также узнать, чем они отличаются друг от друга.

Ученики младших классов гимназии выступили с концертом военной песни. Фото: Александр Скворцов.

Военная тематика для учеников гимназии не нова. Директор гимназии Марина Болгова рассказала, что учащиеся занимаются работой по увековечиванию памяти погибших солдат 206 стрелковой дивизии, которая участвовала в боях за Воронеж. Несколько лет назад, музей при гимназии издал книгу с предварительными итогами поисковой работы. Однако, архивы продолжают оцифровывать дела, материала становится все больше, и краеведы готовят уже второй том результатов исследований.

Во дворе школы дети могли попробовать солдатскую гречневую кашу. Фото: Александр Скворцов.

Непосредственно перед «открытием» полевой кухни состоялся концерт военной песни среди младших классов. Марина Болгова не считает, что тема Великой Отечественной войны слишком сложна для младшеклассников: «Когда-то понимать надо начинать, я думаю, чем раньше, тем лучше. Можно просто время потерять. И когда мы будем что-то объяснять, у ребенка уже будет свое представление сформировано. Да, песни сложные, но они запомнят эти песни». Алексей Смертин согласен с таким подходом. Один из способов понять, через что проходили сограждане, по его мнению – через примеры: возможность посмотреть, как устроен танк или попробовать солдатскую гречневую кашу. «Я уверен, что у детей это запомнится на всю жизнь. Наш замысел в том, чтобы у них эти воспоминания отложилось, они запомнили все», – добавляет Алексей.

После угощения все желающие могли посетить выставку оружия. Фото: Александр Скворцов.

Планирование мероприятий на следующий год в гимназии обычно не откладывают в долгий ящик – выбирать песни для концертов и технику для акций начинают чуть ли не на следующий день. Алексей Смертин обещает: «В следующем году Катюшу привезем!»