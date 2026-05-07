9 мая в Воронеже не будет парада и салюта - из соображений безопасности в связи со сложной оперативной обстановкой. Но воронежцы все равно смогут отметить День Победы. В этот день проспект Революции станет пешеходным - можно погулять. А «Комсомолка» собрала путеводитель по праздничным мероприятиям, часть из которых бесплатные.

КУДА СХОДИТЬ 9 МАЯ В ВОРОНЕЖЕ

АРСЕНАЛФЕСТ В МУЗЕЯХ

В трех воронежских музеях на майские праздники пройдет «Арсеналфест», он продлится по 11 мая. В программе военно-патриотического фестиваля, посвященного Дню Победы, более 30 тематических событий: выставки, экскурсии, квесты, концерты и спектакли, мастер-классы, военно-тактические игры.

Фестиваль пройдет на трех площадках: в краеведческом музее (ул.Плехановская, 29), музее ВДВ (ул.Лизюкова, 42в), музее «Арсенал» (ул.Степана Разина, 43).

В частности, в «Арсенале» 9 мая пройдет концерт «Помнит сердце, не забудет никогда», 10 мая выступит ансамбль русской песни «Родники», а 11 мая - вокальный коллектив «Зори России», начало концертов в 12.00. 12+

ПОЛЕВАЯ КУХНЯ И ПЛЕТЕНИЕ СЕТЕЙ

9 мая с 12.00 до 16.00 бесплатная полевая кухня будет работать на улице перед центральным входом в Центр Галереи Чижова. Горожан ждет горячая гречневая каша с тушенкой, чай, хлеб. 0+

На первом этаже новой очереди ГЧ можно посмотреть бесплатный концерт. В программе выступления Любови Концовой, взвода барабанщиц «Катюша», ансамблей «Завалинка», «Держава» и «Альянс», коллективов ГУ МВД и УФСИН России по Воронежской области, института МВД и института ФСИН России, ансамбля русской песни «Русские узоры», Воронежской кадетской школы имени Суворова. 6+

На третьем этаже новой очереди ГЧ работает бесплатная выставка к 81-й годовщине Победы: можно увидеть оружие, документы, фотографии, экипировку 40-х годов. К экспозиции добавят интерактив казаки - они покажут современное обмундирование, средства связи, тактическую медицину, беспилотники, арбалеты, макеты гранат и прицелы. Рядом с выставкой будет работать тыловая мастерская: можно поучаствовать в птелении маскировочных сетей, написать письма и сделать рисунки для бойцов СВО. Вход свободный. 0+

Праздничные программы пройдут еще в парке Победы у ТРК «Арена» и внутри торгового центра, а также в ТРЦ «Максимир» в 13.00. 0+

ВОЕННАЯ ОПЕРЕТТА И КОНЦЕРТ В ОПЕРНОМ

9 мая в театре оперы и балета покажут оперетту Константина Листова «Севастопольский вальс». Легендарный спектакль о героизме, мужском фронтовом братстве, искренней любви и верности. Действие уносит в дни героической обороны Севастополя на Инкерманских высотах, а затем - в мирное время, когда фронтовые друзья вновь встречаются на Приморском бульваре и на празднике в Доме офицеров. Начало в 18.00. 6+

10 мая театр приглашает на большой праздничный концерт «Опять весна на белом свете…» с участием ведущих солистов оперы и балета. В его название легла строка из известной военной песни Булата Окуджавы и Валентина Левашова. Прозвучат незабываемые фронтовые песни и композиции о военном времени, ставшие символами своей эпохи. Зрители услышат «На солнечной поляночке» и «Соловьи» Василия Соловьева-Седова, «Эх, дороги» Анатолия Новикова, «Черноглазая казачка» Матвея Блантера. В драматургию концерта органично вставлены хореографические номера. Начало в 18.00. 6+

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В ЗАМКЕ ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

9 мая в дворцовом комплексе Ольденбургских можно посмотреть уличную планшетную выставку «Герои, живущие среди нас». Она посвящена землякам, участникам СВО, которые находятся в зоне активных боевых действий, защищая интересы Отечества - тем, кто сегодня является воплощением доблести, самоотверженности, кто, совершая героические поступки, сами не осознают их масштаба, говоря лишь, что «так поступил бы каждый». 0+

А в Доме с ризалитами в 14.00 пройдет концерт «Вспоминая о войне и о Победе», на котором музыка станет голосом памяти. В программе прозвучат вокальные и инструментальные произведения русских и зарубежных авторов XX века - от пронзительных мелодий военных лет до торжественных гимнов Победы.

- Это музыкальная дань уважения великому подвигу, где каждая нота наполнена глубоким смыслом и признательностью, - говорят организаторы.

Поет артистка театра оперы и балета Софья Овчинникова (меццо-сопрано), аккомпанируют Татьяна Левитина (скрипка), Игорь Левитин (кларнет), Таня Золотых (фортепиано). 12+

ДЕНЬ ПОБЕДЫ В КОСТЕНКАХ

Музей-заповедник «Костенки» предлагает 9 мая вспомнить, через какие тяготы прошла Воронежская область в военные годы: от страшного вторжения до долгожданного освобождения. Подготовлена тематическая программа, посвященную периоду оккупации, рассказам о древней истории Костенок, событиям военного времени.

В 10.00 начнет работу мультимедийная выставка «Костенки. Тьма фашистской оккупации». Это история села в годы оккупации - от первых дней вторжения до освобождения. Документы, образы и свидетельства очевидцев раскрывают повседневную жизнь людей в условиях войны.

В 10.00 и 15.00 покажут докфильм «Война глазами жителей села «Костенки» на основе воспоминаний жителей. Личный, искренний взгляд на войну через судьбы тех, кто ее пережил.

В 11.00 расширенная обзорная экскурсия ко Дню Победы, она объединяет рассказ о древней истории Костенок с событиями военного времени. Дополнением станет знакомство с выставкой «Забытый город Азак».

В 12.00 начнется специальная пешая экскурсия «Никто не забыт, ничто не забыто» - маршрут по ключевым точкам села с акцентом на период оккупации. Завершение у мемориала павшим, где посетители услышат пронзительные истории человеческих судеб.

В 12.00 показ фильма «Русская река» - документальной хроники оккупации Воронежской области через судьбы мирных жителей.

В 13.00 кинопоказ «Непобежденный Воронеж» - цикл короткометражных фильмов о военных событиях региона: оборона, подвиги, партизанское движение и трагедия мирного населения.

В 14.00 начнется интерактивная программа «Страницы фронтовые» - история освобождения через образ фронтового почтальона, символа надежды и связи с домом.

В 16.00 - сборная экскурсия по основной экспозиции музея. 6+