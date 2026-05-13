Депутаты воронежской горДумы возложили цветы к братским могилам в канун 9 Мая

В преддверии Дня Победы депутаты Воронежской городской Думы провели ряд памятных мероприятий в Советском районе. Вице-спикер Андрей Соболев, а также парламентарии Сергей Крючков, Валерий Данилов и Андрей Бойко возложили цветы к братским могилам, встретились с ветеранами и поддержали патриотические акции.

ХРАНИТЕЛИ ПАМЯТИ: ЦЕРЕМОНИИ У БРАТСКИХ МОГИЛ

Мероприятия стартовали в преддверии Дня Победы в микрорайоне Первое Мая. Вице-спикер горпарламента Андрей Соболев возложил цветы и венок к братской могиле № 343. Этот священный обелиск скрывает историю огромной трагедии и мужества: здесь покоятся останки пяти сотен солдат и командиров 232-й и 121-й стрелковых дивизий. Именно эти части насмерть стояли на подступах к Воронежу в 1942 году.

Следующей точкой памяти стал микрорайон Подклетное. В 1942–1943 годах эта земля стала последним рубежом перед гитлеровским прорывом. Ожесточенные бои шли за каждый дом, за каждую высоту. После освобождения Воронежа останки более шестисот красноармейцев и командиров перезахоронили в единую братскую могилу, которой присвоили номер 292. Андрей Соболев принял участие в митинге у этого мемориала.

Особую боль у участников церемоний вызвало возложение венков в Песчаном Логу. Здесь делегацию возглавил депутат Сергей Крючков, а также присутствовал его коллега Валерий Данилов. В годы войны фашисты расстреляли в этом овраге тысячи мирных жителей и военнопленных. Сегодня на месте расстрелов установлен мемориал. Участники митинга опустили головы в минуте молчания, а затем возложили цветы к подножию памятника. Это место навсегда останется для воронежцев напоминанием о том, что фашизм не знал пощады ни к старикам, ни к детям.

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ: ВИЗИТ К 100-ЛЕТНЕМУ ВЕТЕРАНУ

Память — это не только гранит и бронза. Это живые люди, чья юность опалена войной. Андрей Соболев лично навестил ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на его округе, и передал им подарки, слова благодарности и наилучшие пожелания от всех воронежцев.

Главной встречей стал визит к Дмитрию Дмитриевичу Колодезному — почетному жителю микрорайона Подклетное. В 1943 году, когда Дмитрию Дмитриевичу едва исполнилось 16 лет, он отправился на Дальний Восток служить в пехоте. Семь долгих лет он охранял рубежи Родины в Приморье, где встретил свою будущую жену и создал семью. Затем Колодезные вернулись в Воронеж.

В этом году ветерану исполняется 100 лет!

- С трепетом и особым волнением мы ждем этот замечательный юбилей, — поделился Андрей Соболев.

СВЯЗЬ ВРЕМЕН: ПОМОЩЬ ФРОНТУ И «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»

Депутаты доказали, что помнить прошлое — значит помогать тем, кто защищает Родину сегодня. Сергей Крючков поздравил жителей микрорайона Шилово и поддержал проведение благотворительного концерта. Главным событием там стало вручение Благодарственных писем волонтерам добровольческого отряда «По зову сердца». Эти неравнодушные люди постоянно помогают нашим бойцам — участникам специальной военной операции.

Кульминацией праздничных дней стали акции, организованные при поддержке депутатов — Андрея Соболева, Андрея Бойко и Сергея Крючкова.

8 и 9 мая на улицах района работали волонтеры акций «Красная гвоздика» и «Георгиевская лента». Символы праздника — ленты и значки — горожане получали из рук активистов. Каждое вручение сопровождалось искренним поздравлением с Днем Великой Победы.