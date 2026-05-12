16 мая Воронеж присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев» (6+). В Год единства народов России культурный проект проходит под девизом «Родное» - мероприятия будут посвящены многонациональной культуре нашей необъятной страны. «Комсомолка» собрала гид по событиям, которые стоит посетить воронежцам в музеях.

КУДА СХОДИТЬ НА НОЧЬ МУЗЕЕВ В ВОРОНЕЖЕ

МУЗЕЙ ИМЕНИ КРАМСКОГО

В «Крамском» «Ночь музеев» продлится с 14.00 до 23.00. Большинство мероприятий бесплатные.

14.00 - экскурсия «Художники-земляки» познакомит с жизнью и творчеством известных мастеров Воронежского края - Александра Бучкури и Елены Киселевой. Вход свободный.

15.30 - экскурсия по выставке Студии военных художников имени Грекова: расскажут подробнее о картинах, в которых отражена летопись Великой войны и Великой Победы. Вход свободный.

16.00 - мастер-класс Светланы Зиненко «Автопортрет в технике аппликации» (10+).

17.00 - концерт гитарного оркестра «Большое баррэ» (0+). Прозвучат произведения известных композиторов, вход свободный.

18.00 - лекция «Как в Воронеже появилась античность» (10+) - об истории формирования коллекции предметов античного искусства и ее появлении в собрании музея. Гвоздь лекции - памятник мирового значения «Фреска из Капуи».

20.00 - концерт джаз-мануш квартета Hot Club of Voronezh (0+). Вход свободный.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ МУЗЕЙ

В здании Мещанской управы «Ночь музеев» продлится с 18.00 до 22.00 – можно бесплатно в режиме самостоятельного осмотра ознакомиться с экспозициями и выставками.

18.00 авторский вернисаж «Вышивальные истории: родные узоры». Гости откроют для себя мир старинной южнорусской одежды. Вход свободный.

19.00 квест «Знатоки Пушкина».

20.00 вечерняя программа «Чай со вкусом истории». Чаепитие под творчество поэта-песенника Алексея Кольцова. Гостям расскажут о создании сладкого воронежского сувенира - конфет «Песни Кольцова».

21.00 поэтическое эссе «Говорит Мандельштам». Программа посвящена 135-летию со дня рождения поэта. Вход свободный.

21.00 ночная прогулка «Старинный особняк на Большой Московской: история и легенды» по зданию музея - расскажут о легендарном доме купца Савостьяноваа середины XVIII века, особенностям его архитектурного стиля.

МУЗЕЙ БУНИНА

18.00 квартирник «Возвращение Вертинского». О путИ артиста от богемного Серебряного века и долгой эмиграции до триумфального возвращения на Родину в разгар Великой Отечественной войны.

18.00 вечерний променад «Один день Ивана Бунина». Участников ждет увлекательный рассказ о местах, исторически связанных с писателем, его впечатлениях от единственной поездки в Воронеж.

20.00 театральная программа «Рецепт вдохновения». Встреча с бессмертной классикой – произведения Бунин, Андреева, Чехова, Тэффи, Вампилова, там лирика граничит с трагедией, а тонкая ирония - с болью. Вход свободный.

21.00 исторический экскурс «Русский Париж 1940-х: испытание историей». Программа о жизни русской общины во Франции в годы Второй мировой войны. Вход свободный.

22.00 биографический этюд «Документальный портрет: Иван Бунин». Вход свбодный.

ДОМ-МУЗЕЙ НИКИТИНА

18.00 вечорка «Где песня льется, там душа поет». Вход свободный.

18.00 мастер-класс «Больше чем поделка». Участников научат работать лобзиком, шлифовальными инструментами и под присмотром опытных наставников сделать деревянные фигурки-брелоки. Вход свободный.

19.00 игра-реконструкция «Быль для бывалых, сказка для малых». Вход свбодный.

20.00 спектакль «Притча о маленьком свете» - история по мотивам рассказа Андрея Платонова «Цветок на земле». Вход свободный

20.00 творческий час «Рецепты вдохновения».

21.00 пешеходная экскурсия «Быт и душа старого Воронежа».

22.00 квест «Загадки двух столетий».

МУЗЕЙ-КВАРТИРА МОРДАСОВОЙ

Программа продлится с 18.00 до 22.00.

18.00 арт-лекторий «У самовара я и моя М.». Раскроют тайны самого желанного сервиза СССР - «Мадонна» - символа заграничного шика и объекта грез миллионов.

18.30 мастерская визуальных историй «Винтаж-витраж». На занятии можно будет полюбоваться красавицами русской глубинки, которых ярко и самобытно писал художник Абрам Архипов (1862 - 1930). Участники узнают о жизни и творчестве художника-передвижника и своими руками создадут коллаж по картине «Молодая крестьянка в красной кофте» (1920).

19.00 фолк-гостиная «Живая старина». Специальная программа детских коллективов и солистов. Вход свободный.

19.30 творческая мастерская «Птица счастья». Гостям представят выставку игрушек от народных мастеров из разных уголков России, а также мастер-класс по изготовлению игрушки-птицы в народном стиле из лоскутов по методике, привезенной из Ясной Поляны.

19.30 практикум «Не только валенки». Программа раскроет секреты популярного народного промысла, его разновидности, варианты применения у разных народов. Закрепить знания участники смогут на мастер-классе по валянию из шерсти, где своими руками сделают оригинальный сувенир.

20.00 арт-досье «Исчезающие шедевры». Участников ждет рассказ о советской фолежной иконе, уникальном и ныне исчезающем виде народного декоративно-прикладного искусства, в котором дефицит материалов рождал настоящие шедевры. Вход свободный.

21.00 ретро-панорама «Милая подружка - хороша частушка!». Разговор о песенных традициях, сформировавших многогранный талант самой яркой частушечницы России Марии Мордасовой.

МУЗЕЙ-УСАДЬБА ВЕНЕВИТИНОВА

В усадьбе Веневитиновых в Новоживотинном «Ночь музеев» продлится с 18.00 до 22.00. Воронежцы могут бесплатно в режиме самостоятельного осмотра ознакомиться с экспозициями и выставками.

18.00 нескучный экскурс «Путешествие в Петровскую эпоху». Участники узнают, как строились в Воронеже первые корабли и какую роль в этом сыграл род Веневитиновых, оберегая заповедные леса для нужд Петра I. Затем состоится мастер-класс «Морской узел», где гости освоят искусство вязания крепких узлов. Вход свободный.

18.00 крокет - игра дачников и королей. Вход свободный.

18.00 - час петровских забав «От шашек до бирюлек». В старинных дворянских домах не столько играли, сколько беседовали. Шашки, нарды, бирюльки были лишь изящным предлогом для оттачивания остроумия, философских шарад и светского флирта. Вход свободный.

19.00 урок хореографии XIX века «Эхо старинного бала».

19.00 иммерсивная постановка «Сквозь пространство и время». Стены дома буквально оживут: благодаря дополненной реальности каждый станет невидимым свидетелем того самого разговора в московском салоне Зинаиды Волконской: Дмитрий Веневитинов, Пушкин и Соболевский спорят, шутят и рассуждают о будущем прямо перед вами.

20.00 литературно-музыкальная гостиная «Волшебная флейта». Прозвучат произведения Сен-Санса и Бизе, Рахманинова и Чайковского.

21.00 вечер при свечах «История старинного рояля». Неоклассика XXI века на клавишах, помнящих позапрошлое столетие.

21.45 светомузыкальное шоу «Бал теней». Вход свободный.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

«Ночь музеев» в подразделениях краеведческого музея пройдет с 16.00 до полуночи. Все постоянные экспозиции работают бесплатно в режиме самостоятельного осмотра.

В музее истории Воронежского края (Плехановская, 29) - сенсорное путешествие «Чувства Родины», мастер-классы, театр теней.

В музее «Арсенал» - погружение в военную историю, танковый биатлон на радиоуправлении, зона современного тактического вооружения.

В музее ВДВ - игры, квесты, концертные программы, мастер-классы и возможность выиграть виртуальный прыжок с парашютом.

В доме-музее Дурова - цирк теней для детей, прогулка по усадьбе и иммерсивная программа «Родословная театра».

Особая программа - музейный маршрут «С чего начинается Родина...» - он объединит все отделы, в него входят: автобусная экскурсия по городу, программы во всех отделах музея, пешеходная экскурсия по историческому району Девичок.

КОРАБЛЬ-МУЗЕЙ «ГОТО ПРЕДЕСТИНАЦИЯ»

Гостей ждут морские мастер-классы, экскурсии по кораблю и кинопоказы.

11.00 и 12.00 - викторина «Ключи от Азовской крепости». 6+

13.00, 14.00 и 15.00 - бесплатный самостоятельный осмотр экспозиции. 6+

13.00, 14.00 и 15.00 - мастер-класс «Деревянный сувенир» - можно раскрасить деревянные фигурки в морской тематике. 3+

18.30 и 19.10 - показ фильма «Первый российский линейный корабль». 12+

18.30 и 19.10 - вечерняя экскурсия в трюм корабля - самое мрачное помещение. Все о его тайнах и обитателях.7+

20.00 - «Музейный этюд на верхней палубе» - выступление ансамбля домристов «Дом Солнца». 6+

20.30 - «Сказка, созданная морем» - постановка театра костюма «Вдохновение». Вход свободный. 6+

ЦЕНТР КРЕАТИВНЫХ ИНДУСТРИЙ «МАТРЕШКА»

16 мая в парке «Орленок» пройдет перформанс «Семь шагов в небо». Проект посвящен 100-летию воронежского ученого и космонавта Константина Феоктистова. На фасаде «Матрешки» и на территории зеленой зоны покажут историю отечественной космонавтики, опираясь на книгу Константина Феоктистова. Художница Дарья Голубева переведет этапы развития космонавтики - от первых идей и чертежей до запуска спутников, полета человека в космос и появления орбитальных станций - в визуальный и эмоциональный язык, соединяя архивные фото- и видеоматериалы со сгенерированной анимацией.

- «Семь шагов в небо» - это история развития космонавтики, представленная как живой процесс, полный ожидания, риска, открытий и вопросов о будущем человека за пределами Земли. Зрители окажутся в центре звукового пространства с эффектом движения, где лектроакустика и живые инструменты соединятся в многослойный «космический» саунд, - отметили организаторы.

За звук отвечают Олег Сальков, Денис Успенский и Максим Жриводкин.

Начало в 20.30, вход свободный. 12+

ДВОРЕЦ ОЛЬДЕНБУРГСКИХ

В дворцовом комплексе Ольденбургских в «Ночь музеев» запланирована обширная программа.

13.00 - пленэр в парке. 7+.

15.00 - мастер-класс «Рисуем кессон» (детский центр), 12+.

15.00 и 17.00 - программа «Сказки у камина» (первый этаж дворца), 7+.

16.00 - игра-бродилка «Играй и управляй». 7+

16.00 и 18.00 - программа «Прогулка по Рамони. Из прошлого в настоящее». 10+

17.00 - программа «Ольденбургские вечера». 7+

17.00 - мастер-класс «Тайный язык почтовых марок» (детский центр). 10+

17.00 - концерт ансамбля «Сказ» «Это все мое родное» (фельдшерский дом). 0+

18.00 - программа «Народные игры в музейную ночь» (верхний парк). 7+

18.00 - концерт оркестра ВКЗ «Любимая классика по дворце. Весенние сезоны» (Дом с ризалитами). 0+

18.00, 19.00, 20.00 - экскурсия по выставке «Патриархи и мыслители» (первый этаж дворца). 7+

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «КОСТЕНКИ»

В Костенках «Ночь музеев»с 18.00 до 21.00. Мультимедийный проект «Охотники (за мамонтами) за образами из Костенок» - возможность увидеть искусство палеолита с помощью современных технологий, воссоздавая образы древности. Запланированы тематические экскурсии, которые познакомят посетителей с разнообразием древних культур и историей загадочного города Азака - значимого центра ремесел и торговли Средневековья. Программа включает лекции об освоении южных территорий, театрализованные экскурсии, интерактивные викторины о культуре и традициях народов России, а также живописные прогулки по Костенкам.

В 21.00 начнется кульминация праздника - огненное шоу и танцы (вход свободный). 12+

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК «ДИВНОГОРЬЕ»

Программа праздника продлится до полуночи, поэтому заранее ознакомьтесь с расписанием электричек, чтобы спланировать свой маршрут.

11.00 - лекция «Хуторские истории» - посвящена истории основания хутора Дивногорья по воспоминаниям местных жителей. Вход свободный.

13.00 - мастер-класс «Рисуем Дивногорье». Пленэр на улице. 15.00 - экскурсия-квест «Забытые вещи» - знакомство с экспонатами из этнографической коллекции.

17.00 - образовательное занятие «Русская стена». Экскурсия по выставке «Крепости Белгородской черты на Тихой Сосне», которая продолжится уже в ходе специально разработанной настольной игры.

21.00 - концерт классической музыки «Родные мотивы». Исполнение классической музыки под открытым звездным небом. Вход свободный. 22.00 - ночная экскурсия по Дивногорью.

23.00 - интерактивное занятие «Звездный путь». Наблюдение за звездным небом с помощью оптических приборов в сопровождении специалиста. Вход свободный.

МУЗЕИ ВОРОНЕЖСКОГО ЗАПОВЕДНИКА

Праздничная программа пройдет на Центральной усадьбе Воронежского заповедника с 17.00 до 21.00. Посещение экскурсионных объектов при наличии входного билета - бесплатно.

17.00 игра «Паутина жизни».

17.00 творческий мастер-класс.

17.00 фотоквест по пути на Бобровый городок.

18.30 музыкальные номера.

19.00 историческая экскурсия.

19.30 квиз Mind Storm.

Музеи заповедника (природы, «Воронежский заповедник в годы Великой Отечественной войны», пожаров, Пескова) будут работать бесплатно с 17.00 до 21.00.

ОСТРОГОЖСКИЙ ИСТОРИКО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ

Акция пройдет с 14.00 до 23.00. С 16 часов вход бесплатный на все мероприятия «Ночи музеев». 12+