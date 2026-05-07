Воронежцы возмутились разрушением плит облицовки Дома Офицеров

Фото Ирины Лысиковой

В конце октября прошлого года в Воронеже стартовали работы по реставрации объекта культурного наследия Мариинская гимназия, больше известного воронежцам как Дом Офицеров.

ПРИ РАЗМИНИРОВАНИИ ПОГИБЛИ 16 САПЕРОВ

Напомним, работы по восстановлению уникального здания на проспекте Революции пройдут в два этапа, стоимостью по полмиллиарда рублей каждый. По государственной программе «Развитие культуры» на проект реконструкции выделили 61 миллион рублей.

Первый этап включает внешнюю отделку здания (2026 год), второй – реконструкцию инженерных сетей и внутренних помещений гимназии, он пройдет в 2027-2028 годах. Подрядчиком выступает московская фирма.

Перед началом работ фасад Дома Офицеров затянули сеткой, за которой установили строительные леса. Поэтому то, что происходит за «занавесом» надежно скрыто от глаз воронежцев. Тем не менее, недавно воронежцы заглянули в «закулисье» реставрации и ужаснулись: рабочие начали молотками сбивать с колонн облицовочные плиты из черного камня – лабрадорита! Эта новость повергла общественников и краеведов в шок:

- Сегодня увидела информацию о том, что с колонн Дома Офицеров сбивают плиты лабрадорита и естественно пошла посмотреть,- сообщила в соцсети воронежский краевед Ирина Лысикова.- Был у нас на площади обком партии, здание монументальное в стиле конструктивизм, отделанное лабрадоритом и барельефами. Оно устояло в занятом немцами городе. Но, отступая, фашисты хитро его заминировали. При попытке обезвредить бомбы погибли 16 саперов, а обком был разрушен.

При взрыве уцелели лишь облицованные лабрадоритом колонны здания. Советские строители аккуратно сняли плиты и использовали их при восстановлении Дома Офицеров.

- 80 лет колонны на Доме Офицеров были напоминанием о героический истории нашего города в войну! А теперь они сбиты и частично расколоты. Как такое могло случиться и куда теперь используются? – задается резонным вопросом краевед.

Фото Ирины Лысиковой

ЧАСТЬ ПЛИТ ЗАМЕНЯТ НОВЫМИ

На запрос «КП» в управлении по охране объектов культурного наследия области сообщили: плиты постараются сохранить. Предварительно авторский надзор, в качестве которого выступает столичная компания «Культреставрация», обследовал примыкание облицовки к основанию колонн и установил, что плиты из лабрадорита имеют многочисленные трещины, сколы, внутренние повреждения и другие дефекты. Кроме того пространство между кирпичным телом колонн и облицовкой ранее было пролито «высокомарочным цементным раствором, в результате чего образовалась сильная адгезионная связь между облицовочным камнем, раствором и кирпичным основанием». Это вызвало разрушение несущей части колонн, и теперь они требуют укрепления. И сделать это без снятия плит невозможно.

- Усиление кирпичной кладки колонн является обязательным условием обеспечения сохранности объекта и безопасности дальнейшей эксплуатации конструкций,- аргументировали эксперты.

Но именно методы демонтажа облицовочных плит и вызвали возмущение воронежцев:

- Рабочие сбивают лабрадорит молотками, - поделился один из очевидцев.- На мое замечание «Что же вы творите?!» меня обругали и послали.

По информации управления, в проекте предусмотрена методика реставрации облицовки колонн центрального ризалита. Но методы ее восстановления выберут после осмотра.

- При значительных повреждениях возможно удаление разрушенных участков и замена их новыми элементами, изготовленными из аналогичного материала, - отметили в управлении по охране ОКН.

За сохранность демонтированных плит отвечает пользователь здания Дома Офицеров – областной Молодежный центр. В управлении заверили, что как только завершится укрепление колонн, сохранившиеся плиты используют для облицовки, а недостающие заменят плитами из аналогичного материала. При этом объем подлежащей замене облицовки проектом не регламентируется.

СПРАВКА «КП»

Лабрадорит — это обогащенный кальцием полевой шпат минерал, впервые обнаруженный в Лабрадоре, Канада. Он может обладать переливчатым эффектом (шиллер).

Для полированного лабрадорита характерна синяя, реже — красная или жёлтая иризация. Лабрадорит широко используется как поделочный и облицовочный камень.