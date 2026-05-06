Здоровье и патриотизм объединили на фестивале «Воронеж поможет»

фото: Воронежская областная Дума

В Казенном общеобразовательном учреждении области «Михайловский кадетский корпус» 6 мая прошел медико-патриотический фестиваль «Воронеж поможет». Организатором выступила городская Дума.

Напомним, мероприятие уже успело стать доброй традицией заботы о здоровье горожан. Идея создания этого социально значимого проекта принадлежит руководителю фракции «Единая Россия» в горпарламенте Юлии Поповой.

фото: Воронежская областная Дума

В кадетском корпусе в день фестиваля побывал ее коллега Юрий Яковлев, который курирует учебное заведение. Он подчеркнул символичность события.

- На протяжении своего депутатства я непосредственно курирую Михайловский кадетский корпус. Сложились очень тесные отношения с руководством и с кадетами. Акция, которую проводит городская Дума, — «Воронеж поможет» — действительно актуальна. Почему? Потому что кадеты — это будущие защитники. Для них есть две важные составляющие: первая — здоровье, вторая — патриотическое воспитание. И вот эти две составляющие объединили нас сегодня, — отметил депутат горДумы Юрий Яковлев.

Особую благодарность депутат выразил Юлии Поповой за идею этого фестиваля.

- Я думаю, что и дети будут довольны, и руководство кадетского корпуса. Дети — это наше будущее, — добавил парламентарий.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Михайловского кадетского корпуса Елена Коротина поблагодарила организаторов за возможность пройти профилактический осмотр без отрыва от работы.

- Мы давно сотрудничаем с Воронежской городской Думой и в частности с Юрием Васильевичем Яковлевым. Сегодня нам представилась возможность поучаствовать в медико-патриотическом фестивале. Для педагогического коллектива это очень важно, потому что педагоги, занятые в течение целого дня, не всегда находят возможность обратиться к узким специалистам. А сегодня у нас в гостях узкие специалисты, которые помогут нашим коллегам сориентироваться, получить рекомендации, обратиться к профильным врачам, чтобы поправить свое здоровье или убедиться, что все хорошо. Это позволит продолжать работу на благо нашего Отечества, воспитывая наших мальчишек-кадетов в духе патриотизма и любви к Родине, — рассказала Елена Коротина.

фото: Воронежская областная Дума

Для педагогов кадетского корпуса организовали диагностику: измерение давления, роста и веса с расчетом индекса массы тела, проведение электрокардиографии. Преподаватели также получили консультации кардиолога, эндокринолога и профилактолога.

В свою очередь, кадетов осматривали специалисты Детского центра охраны зрения.

Фестиваль «Воронеж поможет» еще раз доказал: забота о здоровье и воспитание патриотизма идут рука об руку, формируя надежную опору для будущего региона и страны.