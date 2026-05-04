Мизулина заявила о подростковой банде в Воронеже, терроризирующей школьников

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о деятельности организованной группы подростков в Воронеже и Семилуках, которые нападают на школьников, публикуют сцены насилия и требуют деньги за удаление компрометирующих видео.

Напомним, во время майских праздников общественница в своем Telegram-канале заявила о существовании закрытого канала «Треш Воронежа», который ведет группа молодых людей. По словам общественницы, злоумышленники (некоторые из них, по ее данным, внешне похожи на мигрантов) нападают на сверстников, избивают их толпой и выкладывают видео с унижениями в сеть .

- Также после создания ресурса эта компания стала публиковать сливы персональных данных и фотографий местных девушек, в том числе и школьниц, со ссылками на их соцсети и номерами телефонов, — написала Екатерина Мизулина, добавив, что девочек под угрозами заставляли вставать на колени и раздеваться перед камерой.

Глава Лиги безопасного интернета квалифицирует эти действия как распространение детской порнографии и вымогательство. Она уточнила, что у пострадавших требовали деньги за удаление порочащих постов .

В связи с резонансным заявлением и в целях получения официальной позиции правоохранительных органов, редакция «КП-Воронеж» запросила ин в Главное управление МВД России по Воронежской области. На момент публикации материала официальный комментарий от полиции получен не был.

На данный момент в Следственном комитете и МВД также не давали оперативных комментариев по существу обвинений, озвученных Мизулиной, однако известно, что общественница уже пообещала направить туда имена предполагаемых участников банды для проведения проверки.