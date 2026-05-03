Болельщики – перед матчем в Воронеже: «У «Факела» жесткий спад, «Енисей» же, наоборот, в пиковой форме»

Фото из телеграм-канала Александра Гусева.

В Воронеже 3 мая в 18:00 Михаил Плиско из Санкт-Петербурга известит о начале поединка 32 тура первой лиги по футболу между местным «Факелом» и красноярским «Енисеем».

В Воронеж приехал любимец местных болельщиков Сергей Ташуев. Во многом благодаря его работе «Факел» по итогам сезона-2023/24 сохранил прописку в РПЛ. Сейчас же 67-летний уроженец Старого Мерчика руководит лучшим клубом на весеннем отрезке этого розыгрыша. Если хозяева не могут выиграть на протяжении четырех последних туров, то сибиряки, наоборот, исключительно побеждают при устрашающей разнице мячей 13:1.

Судя по всему, сегодня на «Маршакане» скучать не придется. Более того, не все так очевидно, как предсказывают букмекеры. Хотя коэффициент 1,75 на победу «Факела» не сулит хозяевам ничего хорошего. С другой стороны, «огнеопасные» впервые в этом календарном году находятся в ранге догоняющих после вчерашней победы «Родины» в Новороссийске. Непривычный статус, который хочется поскорее сменить и вновь стать единоличным лидером.

«Комсомолка» познакомилась с настроениями фанатов обоих клубов и выбрала самые интересные комментарии из соцсетей.

Игорь Долгих во втором туре кряду ставит на ничью:

- Несмотря на домашний матч и позицию лидера в турнирной таблице (до матча «Родины» - прим. ред.), «Факел» не выглядит фаворитом в воскресной игре. Отчасти в этом виноваты наши футболисты, не демонстрирующие в весенних матчах чемпионскую игру. Но, в первую очередь, подобный расклад вызван победной поступью красноярского «Енисея», возглавляемого бывшим тренером «Факела» Сергеем Ташуевым, которого многие воронежские болельщики по-прежнему помнят и уважают. Впрочем, сейчас нам не до сантиментов: за три тура до окончания чемпионата каждое очко в буквальном смысле на вес золота. Думаю, что будет ничья – 1:1.

Новорожденный бук не сомневается в успехе «огнеопасных»:

- «Факел» дома проиграл только «Родине». При всем уважении к «Енисею», но это не уровень «Родины». Домашние стены для «Факела» = победа. И пора бы уже выйти из кризисной ситуации.

Unix0n удивлен чрезмерно высокому коэффициенту на победу сибиряков (4,5):

- У «Факела» жесткий спад, «Енисей» же, наоборот, в пиковой форме. Ошибка буков, что верят в хозяев.

F1yer поддерживает Unix0n:

- О, на «Енисей» какой-то нереально большой коэффициент. Странный ход от букмекеров, потому что «Факел» тут явно не фаворит.

Игорь соглашается со странными котировками:

- Кэф какой-то непонятный у букмекеров. Будет что-то неожиданное, скорее всего, крупная победа одной из команд.

Алексей призывает хозяев с начала игры действовать первым номером:

- Играть надо с первого тайма, а не со второго. Парни, мы все тут за вас горой. Вы обязаны победить! Тем более надо обыграть Ташуева.

Владимир опасается недостаточной мотивации воронежских футболистов:

- Главное, чтобы ребята захотели играть в футбол настоящий, а не в тот, что был в четырех последних матчах. А трибуны будут гнать как всегда навстречу победе.

Alexandr Berezyansky считает, что неудачная серия команды Василенко продолжится, рисуя катастрофические последствия невыхода в РПЛ:

- «Факел» останется в ФНЛ, игроки разбегутся, и команда улетит во вторую лигу в следующем году. Тренером станет кто-то из местных. И все. Посещаемость будет процентов десять от сегодняшней.

Читайте также:

Вылетел, но обещал вернуться. Воронежский «Факел» настроился на исторический камбэк

От Премьер-лиги до провала. 3 варианта завершения сезона для воронежского «Факела»

Как остановить машину Ташуева и вернуть единоличное лидерство? Чего ждать от матча воронежского «Факела» с «Енисеем»