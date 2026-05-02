Как остановить машину Ташуева и вернуть единоличное лидерство? Чего ждать от матча воронежского «Факела» с «Енисеем»

«Факел» по-прежнему ни от кого не зависит. Возьмет семь очков в трех заключительных турах и без оглядки на соперников вернется в класс сильнейших. Фото: телеграм-канал ФК "Факел"..

С момента возобновления турнира после зимней паузы лучше всех идет будущий соперник «огнеопасных». «Енисей» приехал в Воронеж на фоне 4-матчевой победной серии с общим счетом 13:1. Для сравнения, у «Факела» на этом же отрезке всего два очка при разнице 5:9. Какие-то комментарии тут неуместны.

Месяц назад казалось, что парни Олега Василенко досрочно завоюют путевку в РПЛ. Но уже сегодня воронежцы занимают второе место, а 4 мая и вовсе рискуют опуститься в зону стыков. Букмекеры все еще верят в наш клуб, но это скорее по инерции, чем объективности ради. Если «Енисей» с Ташуевым одержит пятую победу подряд, никто не удивится. Сейчас, наоборот, в возвращение «огнеопасных» на победную поступь верится с трудом. Тем не менее, «Факел» по-прежнему ни от кого не зависит. Возьмет семь очков в трех заключительных турах и без оглядки на соперников вернется в класс сильнейших. Не возьмет, почти наверняка опустится в зону стыков, что сродни участию в лотерее.

Итак, вспомним, как проходили встречи «Факела» с «Енисеем» в прошлые годы, и попробуем понять, в каком состоянии клубы подходят к 24-му очному поединку в первой лиге.

История противостояния от Игоря Долгих

«Факел» в 14-й раз будет принимать «Енисей». Первый матч состоялся 10 апреля 1996 года – в рамках первой лиги воронежцы одолели «Металлург» (так тогда назывался «Енисей») со счетом 1:0.

Гости на воронежской земле победили в пятой попытки – 27 июня 2011 года (2:1). Самый результативный матч – победа «Факела» (4:1) в первой лиге 20 октября 1999 года.

Суммарно в 13 встречах в Воронеже у «Факела» восемь побед при четырех у «Енисея» и одной ничьей. Разница мячей – 19:12.

Самые популярные счета – 1:0 (4 раза: «Факел» - 1996, 2012, 2020; «Енисей» - 2015); 2:0 (3 раза: «Факел» - 2002, 2006, 2023).

Текущая форма

«Огнеопасные» переживают худший момент сезона. Не могут победить в четырех турах кряду: после неудач во встречах против столичной «Родины» (1:3) и ростовской «Чайки» (0:2) дважды проявляли характер - с ярославским «Шинником» (2:2) и московским «Торпедо» (2:2). В обеих ничейных встречах дважды уступали в счете – 0:1 и 1:2.

«Енисей», наоборот, ощущает непередаваемые эмоции счастья, одержав четыре победы кряду с общим счетом 13:1. Под раздачу попали – «Чайка» (4:1), «Челябинск» (3:0), саратовский «Сокол» (4:0) и нижнекамский «Нефтехимик» (2:0). Для сравнения, весной сибиряки набрали 23 очка (семь побед), воронежцы – 13 (три).

А судьи кто?

Главным арбитром назначен Михаил Плиско из Санкт-Петербурга. Ему будут помогать Александр Туркин из Астрахани и ростовчанин Артур Тиракьянц. Резервный арбитр – Олег Журавлев (Подольск). Проинспектирует работу судей курянин Юрий Князев.

В этом розыгрыше первой лиги Михаил Плиско отработал на пяти матчах (все – в роли главного). Он предъявил 29 желтых и две красные карточки, назначил четыре пенальти. «Факел» при судействе Плиско дома поделил очки с челнинским «КАМАЗом» (0:0, 26-й тур). С «Енисеем» петербуржец не пересекался.

Кто победит?

В случае выигрыша «огнеопасных» с каждой тысячи «чистыми» можно получить 760 рублей. Гипотетический успех гостей оценивается коэффициентом 4,7, и ничья увеличит ставку в 3,4 раза.

С одной стороны, хозяевам кровь из носу нужно побеждать. Мол, не место «Родине» во главе таблицы. С другой стороны, куда важнее не проиграть и не пропустить вперед «Урал», который в понедельник вряд ли испытает трудности в схватке с «Шинником». Не стоит забывать, что и «Енисей» не лишен турнирных задач. Лучшая команда турнира по итогам весеннего отрезка все еще может запрыгнуть в стыки. По крайней мере, «Ротор» далеко не безгрешен. Ту же Тулу не факт, что возьмет. Поэтому проблем с мотивацией у красноярцев точно не будет. А уж Ташуев как никто другой знает, что нужно для победы в Воронеже. С учетом всех «за» и «против», ничья завтра кажется самым ожидаемым результатом. Не верится, что нас ждет открытая игра. Лучше как говорится очко в кармане, чем журавль в небе.

Где посмотреть?

Встречу не покажут ни по одному из каналов «Матча». Так что вся надежда на соцсети.

