Биохакинг для пилотов: в Воронеже заложили «Фундамент будущего» для беспилотных систем

Для воронежцев вечернее уведомление в смартфоне об опасности атаки БПЛА стало привычным, (к сожалению, почти рутинным) фоном жизни. Но пока одни дроны заставляют нас плотнее закрывать окна и шторы, другие — созданные в местных лабораториях — учатся спасать жизни, лечить людей и помогать сельскому хозяйству. 30 апреля в местном Штабе общественной поддержки прошла вторая научно-практическая конференция «Фундамент будущего», объединившая науку, малый бизнес и нужды фронта. Эксперты и организаторы из «Центра поддержки развития кибернетики и робототехники» и ученые из ВГУ обсуждали, как превратить дроны в интеллектуальных напарников, которые способны чувствовать состояние пилота на уровне нейронных связей (и даже на уровне ДНК), и как сделать управление БПЛА максимально эффективным и безопасным. А еще постарались перевернуть представление о беспилотной авиации. Оказалось, что мир дронов — это и захватывающие FPV-гонки, и юркие курьеры, доставляющие лекарства, и интеллектуальные системы, способные точечно обрабатывать поля.

«Гибридный интеллект»

Научный костяк конференции составили сотрудники лаборатории медицинской кибернетики факультета компьютерных наук (ФКН) ВГУ под руководством доктора технических и кандидата медицинских наук, ведущего научного сотрудника ИПУ РАН Ярослава Туровского. Главной темой стал «Гибридный интеллект» — механизм совместного прогнозирования живых и технических систем (человека и машины).

В таком тандеме робот и пилот обмениваются информацией — ИИ учится имитировать действия конкретного пользователя. По словам Ярослава, прибор регистрирует личные алгоритмы принятия решений пилота (кстати, даже не всегда оптимальные!) и переносит их на роботизированную систему. По сути, дрон в этом случае является цифровым продолжением личности. Мозг оператора начинает воспринимать его как собственную конечность и это позволяет совершать маневры, недоступные расчету:

— Например, если пульс человека ускоряется, а концентрация внимания падает, умная система блокирует управление, предотвращая ошибку, — объяснил Ярослав Туровский.

Далее аспирант Алексей Миронкин представил концепцию гибридных биоэлектронных устройств. Он объяснил, как живые нейронные сети интегрируются напрямую с кремниевыми чипами. В рамках этого направления, называемого нейромионикой, ученые работают над созданием систем, в которых сигналы мозга или мышц передаются на электронную подложку без потерь и задержек. Это позволяет как будто управлять техникой «силой мысли», а самое интересное — наводят эту самую мысль на идею о создании протезов и интерфейсов нового поколения, способных полностью восстанавливать моторику человека.

На конференции подчеркнули, что это направление считается одним из перспективнейших в кибернетике.

Также студент Родион Токарев разобрал системы обратной связи, благодаря которым оператор получает информацию о состоянии аппарата практически на интуитивном уровне, а аспирант Сергей Солопанов — методы HCI (человеко-компьютерного взаимодействия). Эти технологии мониторинга позволяют объективно оценить готовность оператора к задаче, исключая риск «человеческого фактора».

Технологический хребет страны

Специалисты местного учебного центра «СКИФ» привезли с собой образцы беспилотников. Особенно впечатлил аппарат, которому нипочем никакие «глушилки»:

— Он устойчив к радиопомехам, и сбить его с курса внешним сигналом практически невозможно, — пояснил представитель центра Сергей Бобровников.

Но, пожалуй, самое душевное и важное направление — это то, как в этой организации растят будущих асов. Сергей поделился:

— На базе спортивной секции центра мальчишки и девчонки гоняют на симуляторах по сложным трассам, отрабатывая виражи. Это выглядит захватывающе, практически как отдельный вид спорта.

Собеседник уточнил, что так педагогам легче выявлять настоящие таланты на раннем старте, формируя кадровый резерв, который через несколько лет станет технологическим хребтом страны.