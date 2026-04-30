1 мая в Воронеже не будет традиционных шествий из-за сложной оперативной обстановки. Но отметить праздник воронежцы смогут - смотрите, какие мероприятия «Комсомолка» собрала в путеводителе.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ УЛИЧНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

На майские праздники в столице Черноземья запланирован уличный музыкальный фестиваль «Воронеж - это мы!». В парках города пройдут концерты спецпроекта «Музыка Победы». Программа откроется 1 мая в «Орленке», «Алых парусах», «Дельфине» и Центральном парке. Музыканты сыграют произведения, посвященные Великой Отечественной войне.

В Центральном парке в 15.00 перед воронежцами выступит духовой оркестр Воронежского музыкального колледжа имени Ростроповичей. В это же время в «Алых парусах» пройдет концерт эстрадного хора Fermata, а в «Орленке» - артистов музыкально-литературного лектория филармонии. А в парке «Дельфин» в 16.00 выступит Губернаторский эстрадно-духовой оркестр. 12+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА ФОНТАНОВ И ПАРКОВОГО СЕЗОНА

С 1 мая в Воронеже традиционно начинается сезон фонтанов. Мэрия опубликовала график работы гидротехнических сооружений, которые уже начинают работать в парках, скверах и на площадях. К сожалению, пока пять. Главное, на Советской площади снова можно будет посмотреть свето-музыкальное шоу по вечерам - в 18.30.

1 мая - традиционно и открытие паркового сезона. В этот день большая программа запланирована в парке «Дельфин». Праздник стартует в 12.00 на главной сцене амфитеатра концертом «Ритмы города» (6+). Одновременно начинают работать творческие мастер-классы. В 12.30 начинаются выступления академия Игоря Крутого и студии современного танца «Зеленый кролик» (6+). В 14.00 на аллее можно посмотреть выставку ретро-автомобилей (0+). В 18.00 на пирсе выступит кавер-группа «Без мрака» (12+), в 20.00 - начнется файер-шоу (12+).

Кроме того, 1 мая будут работать аттракционы и музыкальная трансляция в парке у ТРК «Арена» (б.Победы, 23б) и на площадке у рынка «Соборный» (ул. Владимира Невского, 48з). 0+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

ТЕЛЕБАШНЯ ПОЗДРАВИТ С ПЕРВОМАЕМ

Горожан с Первомаем поздравит телебашня. Вечером на объекте включат праздничную тематическую иллюминацию.

- Башня окрасится цветами российского триколора и разноцветными переливами. На медиафасаде расцветут весенние фиалки и белые ромашки. На бегущей строке высветится поздравление: «Мир! Труд! Май! Праздник весны и труда», - сообщили в филиале РТРС «Воронежский ОРТПЦ».

Праздничная подсветка будет работать 1 мая с 20.30 до 22.00.

ФЕСТИВАЛЬ АНИМЕ

В этом году в Воронеже снова проходит фестиваль японской анимации.

1 мая в сити-парке «Град» состоится косплей-шоу, начало в 13.00 (16+). 2 мая в отеле «Дегас» с 10.30 пройдут лекции и мастер-классы. А вечером в кинотеатре «Юность» - «Ночь аниме» в 23.45 (18+). 3 мая, в последний день фестиваля, в парке «Алые паруса» пройдут форум-выставка и опен-эйр с традиционным косплеем. Начало в 12.00. 6+

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

КОНЦЕРТЫ

1 мая в Городском дворце культуры в 18.00 концерт Людмилы Николаевой и ансамбля «Русская душа» «Жить - не переживать!» (6+).

2 мая в парке «Дельфин» в 17.00 выступление группы «Дождя не будет» (12+). А 3 мая в «Дельфине» проведут танцевальный мастер-класс и устроят «завершение недели» на площадке у декоративного маяка в 17.00 (12+).

3 мая во Дворце Ольденбургских состоится концерт «Танцплощадка. Весна 1945 года». Ведущие солистки театра оперы и балета Светлана Дюдина и Людмила Солод исполнят песни о войне. 12+

ВЫСТАВКИ

На майских праздниках модно посетить несколько выставок.

В музее имени Крамского стартовала экспозиция воронежской художницы Светланы Зиненко в рамках проекта «Наши! Художники-современники» 12+. 2 и 3 мая в « Крамском» пройдут экскурсии по выставке студии военных художников имени Грекова.12+

До 3 мая включительно в выставочном зале Дома архитектора можно бесплатно посмотреть совместную экспозицию Романа Серебрянского и Лолиты Серебрянской-Симонян. «Параллельные» (6+).

3 мая в 14.00 в «Никитинке» откроется выставка «Воронеж глазами художников» - вход свободный (0+), а в зале на Кирова, 8 можно бесплатно посмотреть областную художественную выставку, организованную Союзом художников РФ. 12+