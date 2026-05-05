«Человек орет от боли, а нам говорят - вызывайте «скорую» сами»: отрезавшая палец секатором жительница Воронежа пожаловалась на врачей

На майские праздники с жительницей Воронежа произошел несчастный случай. Работая на участке в Новогремяченском, она случайно отрезала электрическим сектором себе палец. Вместе с родственницей пострадавшая срочно отправились на своей машине в больницу, в надежде спасти отрезанную фалангу. Но на своем пути женщины встретили целую цепочку преград, о которых родственница пострадавшей эмоционально рассказала в соцсетях.

«ДАЖЕ НЕ СДЕЛАЛИ УКОЛА ОТ БОЛИ!»

Проблемы начались с самого выезда: в больницу пришлось добираться в объезд, через Острогожскую трассу, поскольку короткий путь закрыт из-за неработающего понтонного моста. Когда женщины добрались в БСМП №1, их ждала новая неприятность. Оказалось, что в стационаре нет микрохирурга.

- Человек орёт от боли, просто сделайте укол, обезбольте! Нам сказали: «Вам на 9-й километр». Попросили дать скорую, нам ответили, что нужно вызывать "112" самим, - поделилась родственница пострадавшей.

Решив, что быстрее доберутся до областной больницы на своем автомобиле, женщины не стали вызывать «неотложку». По дороге они встретили «скорую помощь», которая двигалась в попутном направлении.

- Открываем окно, просим включить мигалки, пропустить нас за собой, чтобы быстрее доехать. Посмотрели на нас как на душевнобольных и спокойно закрыли окно. И поехали дальше 40 км/ч, - возмущается женщина.

Тогда отчаявшиеся женщины бросились за помощью к полицейским, которые несли дежурство на дороге, объяснив им ситуацию.

- Ни секунды сомнения. Без вопросов, не глядя на часы, взяли и повезли нас с мигалками. Эти сотрудники полиции - настоящие люди. Спасибо вам огромное, низкий поклон! К сожалению, мы не узнали ваши имена и фамилии. Но если вы читаете этот пост - знайте, вы герои, - поблагодарила женщина полицейских.

В областной больнице женщин,наконец, приняли. Хирург обработал рану и сделал обезболивающий укол. Однако отрезанную фалангу пришивать не стали. Пострадавшая уверена, что спасти палец не смогли именно из-за потерянного в дороге времени.

«СПАСАТЬ» БЫЛО НЕЧЕГО»

В региональном минздраве отреагировали на эмоциональный рассказ пациентки и ее родственницы. И изложили свою позицию на основании регистрации событий в документах:

- Пациентка 3 мая самостоятельно обратилась в приемное отделение БСМП № 1, была зарегистрирована медицинским регистратором в 13:15. Затем ее пригласили на осмотр травматологом-ортопедом в чистую перевязочную с целью оказания медицинской помощи и обезболивания. Для обеспечения стерильности данного помещения пациентам необходимо переодеваться в чистую одежду, предоставляемую сотрудниками больницы (одноразовые халаты, бахилы и шапочка). Пациентка переодеваться отказалась, после чего самостоятельно покинула приемное отделение. Позже в ВОКБ №1, куда решила обратиться пациентка, ей сделали обезболивание и санитарную обработку раны, а затем отпустили ее на амбулаторное лечение. Специалисты этой больницы так же подтвердили, что восстановить анатомическую целостность пальца не представлялось возможным, учитывая малый характер травмы (фрагмент отсеченной фаланги был небольшим).

СИРЕНУ ВКЛЮЧАЮТ ТОЛЬКО ПРИ НАЛИЧИИ ПАЦИЕНТА В САЛОНЕ «СКОРОЙ»

Также в минздраве прокомментировали отказ экипажа «скорой» сопроводить пострадавшую до больницы:

- Напомним, что сотрудники «скорой помощи» обязаны оказывать помощь, даже если они находятся по пути на другой вызов. Делается остановка, о чем сообщается диспетчеру, который либо высылает на этот случай вторую бригаду, либо новая бригада направляется на первый вызов. При этом до прибытия новой бригады СМП, сотрудники скорой оказывают необходимую помощь пострадавшим, и только потом продолжают выполнять вызов, на который ехали изначально. Однако по регламенту машина «скорой» медицинской помощи не может использоваться как сопровождающая – включать проблесковые маячки водитель имеет право только, если пациент находится внутри машины.