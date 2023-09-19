Наркотики в «Оливье» и «симки» в зубной пасте: в чем пытаются пронести «запрещенку» в воронежские колонии

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Колбасу, сигареты, батоны - ломают пополам. Конфеты и мыло - режут. Сахар, крупы - пересыпают. Консервы вскрывают и перекладывают в пластиковые контейнеры. Мед, варенье - переливают. Если есть сомнения, «прогоняют» еще и через специальный рентген-аппарат.

Правила проверки передач в СИЗО и колониях Воронежской области очень строгие, да и ответственность за доставку запрещенных вещей лежит уже на тех, кто их принес. И все же находятся желающие отправить за решетку мобильник или психотропные вещества.

А уж изобретательности людей «с воли» диву даешься: наркотики прячут в лукуме, зубной пасте, вафлях, телефоны передают в консервных банках, а сим-карты - в лейблах чайных пакетиков.

Что и как посылают родственники и друзья заключенным, и как проходит процесс в комнате приема передач, мы узнали, побывав в воронежском Следственном изоляторе № 1 на площади Застава.

Закладку сделали в луке. Фото - УФСИН по Воронежской области

ДОМАШНИЕ КОТЛЕТКИ ЕШЬТЕ САМИ

СИЗО сразу видно невооруженным взглядом по высокому забору с колючей проволокой. Справа от центральных ворот находится вход в комнату приема передач. Здесь многолюдно даже днем. Женщины и мужчины с увесистыми сумками, в которых вещи и продукты для подследственных и осужденных, приходят сюда рано утром. В 9.00 надо успеть все сделать по правилам: заполнить заявление в трех экземплярах, подготовить то, что принесли.

Бывалые консультируют новичков: что принимается, а что придется нести домой. Например, все, что требует тепловой обработки, нельзя. Готовая продукция должна быть в заводской упаковке с датой производства и сроком годности. Домашние котлетки придется съесть самим, как и закрутки в стеклянной таре. Бывает, к празднику хотят добросердечные родственники передать салатик или курочку. Но это тоже запрещено. Опять же из-за мер безопасности. То же самое с другими вещами.

- У меня попросили ручки и тетради. Я принес по десять штук, а столько нельзя - понесу назад домой, - делится мужчина, ожидающий своей очереди.

Четвероногие сотрудники ищут "запрещенку". Фото - УФСИН по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

ВЕДРО ЛУКА ВМЕСТО ЯБЛОК

К посетителям в этой комнате отношение вежливое. На стене висит телевизор, который также транслирует инструкцию, что можно передавать. У некоторых ожидающих сумки небольшие. У других - весомые и их несколько. Но есть лимит: в месяц можно передать за колючую проволоку до 30 кг.

Между волей и неволей - окно, куда по очереди выкладывают продукты и вещи. Две сотрудницы принимают посылки, участливо разговаривают с посетителями, но при этом не забывают об ответственности за то, чтобы запрещенные предметы не оказались в камерах.

Удивляют люди с «баулами». Смотрю меню для подследственных: утро - молочная каша или молочный суп, в обед обязательно суп - рыбный, гороховый или борщ, второе - мясное блюдо. Например, плов. А на ужин дают рыбу. Куда, думаю, столько еще привозить?

Заместитель начальника, курирующий кадровую и воспитательную работу в СИЗО-1, Олеся Чумакова отвечает:

- Бывает, сразу на месяц привозят и, например, на двоих подследственных.

- Вас уже, наверное, ничего не удивляет из того, сколько и каких продуктов доставляют?

- Удивляет. Недавно одному ведро лука привезли. Спрашиваю у него: «Зачем тебе столько?». А он отвечает: «Яблоки быстро преют, а лук нет».

После проверки посылки с заявлением родственников несут в камеры и сверяют, все ли получил человек.

Наркотики в конфетах. Фото - УФСИН по Воронежской области

КУДА СТОЛЬКО? МАГАЗИН ЖЕ ЕСТЬ!

А вот передать что-то запрещенное сейчас стало сложнее, чем, скажем, лет десять назад. Как пояснили в УФСИН по Воронежской области, борьба с поступлением в учреждения уголовно-исполнительной системы таких предметов ведется постоянно. В связи с этим только за первые шесть месяцев 2023 года количество попыток передачи мобильников осужденным снизилось более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Но и сегодня желание передать «подарки» в неволю тоже исключить нельзя.

Это и поражает. Ведь места лишения свободы в наши дни - не казематы, где люди сидят в рванье, прикованные к стене и питаются водой с сухарями. В колониях одевают, кормят и есть магазины. Так что для осужденных или подследственных легко можно отправить посылку - достаточно сделать заказ через магазин на территории исправительного учреждения или интернет-магазин.

Процедура проста: выбираешь товар, заполняешь заявление и оплачиваешь заказ. Так что передать таким способом сгущенку или джем в СИЗО или колонию - не проблема. Это проще, чем стоять по несколько часов в очереди.

То же самое с попыткой доставить мобильник. Зачем рисковать, если есть в СИЗО стационарные телефоны и с разрешения суда можно спокойно звонить родственникам?

При этом передача или попытка передачи заключенным запрещенных предметов, веществ или продуктов питания наказывается штрафом от 3 до 5 тысяч рублей (ст. 19.12 КоАП). А за попытку снабдить «братишку» наркотиками можно попасть под следствие по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков). Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.

КАК ИЩУТ ЗАПРЕЩЕНКУ

Среди современных средств обнаружения у сотрудников УФСИН - детектор нелинейных переходов, который позволяет найти запрещенные предметы в труднодоступных местах. Кроме того, они используют ручные и стационарные металлообнаружители. Также в следственных изоляторах региона работают рентгеноустановки для досмотра ручной клади и личных вещей.

По мере необходимости к поиску привлекают служебных собак. В основном на обнаружении наркотиков специализируются спаниели.

Прятать запрещенные вещи пытаются практически во всем, что можно передавать сидельцам. В «стандартный набор» доставки сегодня входят телефоны, гарнитуры, сим-карты и наркотики. Довольно часто тайниками становятся упаковки с сахаром, чаем или кофе.

Не меньшей популярностью у тюремных контрабандистов пользуются флаконы с шампунями, гелями для душа, тюбики с зубной пастой и куски мыла. И все это запечатывается, заклеивается, запаивается таким образом, что на первый взгляд кажется: заводская упаковка не тронута. Иной раз диву даешься, как они их туда помещают.

Наркотики в мёде. Фото - УФСИН по Воронежской области

«НЕПРАВИЛЬНЫЙ» МЕД И САЛАТ

Неоднократно наркотики и сим-карты находили в обуви, сигаретах, конфетах, банках с кремом. Попадаются и эксклюзивные способы передачи. Например, в ИК-1 в городе Семилуки однажды изъяли пластиковый контейнер с медом. Часть продукта пчеловодства имела неестественный цвет, отличалась по консистенции и издавала резкий запах. Кроме того, там «плавали» кристаллы прозрачного цвета. Естественно, «неправильный» мед изъяли и отправили на экспертизу.

Приходилось иметь дело с крохотными запретными сюрпризами. Но и тут их вычисляли. Например, как-то сотрудники воронежского следственного изолятора № 1 обнаружили в салате «Оливье», переданном одному из осужденных, 12 полимерных свертков размером… с горошину! В них находилось гранулированное серо-белое вещество, предположительно наркотическое. Сотрудники СИЗО подозрительные свертки изъяли и направили на экспертизу.

Перебросить через забор телефоны пытались с помощью миномета. Фото - УФСИН по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

А ВОТ РАНЬШЕ…

Одежда давала огромный простор для криминального творчества. Старослужащие УФСИН рассказывают, что раньше подобные способы не были редкостью. Пропитывать наркотиками пытались самые разные предметы гардероба: футболки, носки, шарфы. Чтобы определенным образом зелье потом выпарить и употребить. Но благодаря четвероногим сотрудникам активности в этом плане у «братишек с воли» поубавилось.

Сейчас такое происходит нечасто, и в основном для попыток доставки используются все те же продукты питания.

Перекинуть мобильники пытались и с помощью катапульты. Фото - УФСИН по Воронежской области

КАТАПУЛЬТА И БРЕВНО С ТЕЛЕФОНАМИ

Способы доставки «стандартного набора» запрещенных предметов в Воронежской области были самые разные. Несколько раз задерживали граждан с «минометами», катапультами, рогатками.

Например, необычный способ передать посылку осужденным выявили в Семилукской колонии. Запрещенку попробовали перекинуть с помощью кустарной катапульты, установленной в салоне микроавтобуса. Не удалось - инцидент зафиксировали камеры наблюдения, нарушителей задержали, устройство изъяли.

Оказалось, конструкцию сварили дома, подъехали к колонии на автомобиле. В металлическую трубу погрузили посылку и в импровизированном стволе начали нагнетать давление, чтобы «передачкой» с телефонами выстрелить через забор. Не получилось.

Там же был случай, когда на территорию колонии заехал грузовой автомобиль с бревнами. Сотрудники оперативного отдела нашли запрещенные предметы при разгрузке. Внутри бревна с прямоугольным распилом были спрятаны 21 мобильный телефон, шесть гарнитур, 11 зарядных устройств и несколько пакетов, предположительно с наркотиками.

А спустя несколько дней сотрудники ИК-1 сорвали еще одну попытку передать за колючую проволоку запрещенные предметы. В администрацию колонии обратился мужчина с предложением оказать гуманитарную помощь - отдать строительные материалы. Как оказалось, «аттракцион невиданной щедрости» был с подвохом: при досмотре в одной из банок с краской обнаружили два мобильника и блютус-гарнитуру.

Также были факты доставки телефонов в дезодорантах. А не так давно в СИЗО-1 нашли мобильники в консервах.

НЕВЕСТЫ СО СВАДЕБНЫМИ ПОДАРКАМИ

Пытаются передать запрещенку благоверным жены во время длительных свиданий или другие родственники.

А был случай, когда с таким «подарком» к осужденному заявилась невеста. 28-летняя уроженка Перми приехала зарегистрировать брак с 27-летним воронежцем. Он отбывал наказание в ИК-9 в Борисоглебске. При досмотре выяснилось, что суженая приехала не с пустыми руками, а приготовила будущему супругу сюрприз: в кармане куртки у нее был обнаружен мобильный телефон с аккумуляторной батареей и двумя sim-картами. Так свадьба и расстроилась.

А в колонию № 1 жена как-то на свидание привезла супругу ряженку со спиртом. Отпраздновать событие им также не удалось.

Брагу пытались сделать в камере СИЗО. Фото - УФСИН по Воронежской области Фото: Предоставлено "КП"

ТАЙНИКИ В КАМЕРАХ

Рассказали работник УФСИН и о тайниках, которые делали в камерах СИЗО. Их предприимчивые сидельцы организовывали под полом, в стенах.

Сотрудники находили, к примеру, под деревянными досками металлический шкафчик, внутри которого хранились запрещенные предметы. А в одной из колоний в полом круглом отверстии в бетонном перекрытии был зацементированный и замаскированный тайник, где прятали предметы со стороны улицы во время прогулок.

Интересна и судьба запрещенных предметов. Они в основном уничтожаются, а все ценное передается на хранение на склад учреждения (наручные часы, телефоны, деньги - если осужденный или подследственный признает, что это принадлежит ему). А вот все бесхозные вещи (те же телефоны, заточки, брага) после проверки попросту подлежат уничтожению.