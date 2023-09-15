Парк и улицу в Воронеже предложили назвать в честь «железной леди» политики Галины Кудрявцевой

Фото - Воронежская городская Дума

В Воронеже состоялось заседание Совета городского парламента, в ходе которого народные избранники рассмотрели ряд важных вопросов.

Прежде всего, были озвучены результаты дополнительных выборов депутатов в горДуму по одномандатным избирательным округам № 5 и № 18. О них рассказала председатель территориальной избирательной комиссии Ленинского района Светлана Куковская. Она пояснила, что по округу № 5 большинством голосов воронежцы поддержали Максима Михина, по округу № 18 – Александра Воронцова.

Фото - Воронежская городская Дума Фото: Предоставлено "КП"

У депутатов – солидные биографии. Максим Петрович Михин вот уже 15 лет работает в проектной компании ООО «ГрадПроект». Сейчас занимает должность технического директора. С 2017 года он руководит воронежским ТРЦ «Левый берег».

Александр Иванович Воронцов – боевой офицер. Он является командиром отряда мобильного особого назначения «Центр» Управления Росгвардии по Воронежской области. Во время службы бывал в служебных командировках в зоне боевых действий на Северном Кавказе и в зоне СВО на Донбассе. Имеет государственные и ведомственные награды: орден «Мужества» и медаль «За отвагу» (за участие в спецоперации).

Председатель городской Думы Владимир Ходырев обоим парламентариям вручил депутатские значки и пожелал успешной и плодотворной работы на благо Воронежа.

Также спикер на Совете Думы выступил с инициативой увековечить память известного и уважаемого политика, настоящего патриота Воронежа Галины Александровны Кудрявцевой.

- Она была истинно народным депутатом. Стояла у истоков создания Воронежской городской Думы, внесла существенный вклад в формирование правовой базы муниципалитета, - подчеркнул председатель горпарламента.

Депутаты инициативу поддержали единогласно. От них поступит обращение в комиссию по культурному наследию с предложением о присвоении имени Галины Кудрявцевой парку и улице в нашем городе.

Напомним, легендарный политик скончалась 13 декабря 2022 года в возрасте 77 лет. Галина Кудрявцева много лет была депутатом городской Думы, членом Общественной палаты Воронежа. Горожане ее помнят, как смелого, честного и яркого борца за справедливость и простых людей. Не даром ее называли «железной леди» воронежской политики.

Ирина Шабанова